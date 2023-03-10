Месси вряд ли вернётся в «Барселону»

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10 марта 2023, 21:47

Нападающий ПСЖ не вернётся в «Барселону».

Сообщается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта недавно встретился с отцом игрока, но лишь для того, чтобы узнать, как можно выразить аргентинцу уважение в будущем.

На данный момент у Месси нет предложения от «сине-гранатовых», его поступления и не ожидается. Ла Лига будет против возвращения футболиста в «блауграну» из-за финансовых трудностей клуба, ибо для приглашения аргентинца команде придется продать еще часть прав. Лига хочет добиться сокращения 200-миллионного долга «Барселоны».