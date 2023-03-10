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Месси вряд ли вернётся в «Барселону»

10 марта 2023, 21:47

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернётся в «Барселону».

Сообщается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта недавно встретился с отцом игрока, но лишь для того, чтобы узнать, как можно выразить аргентинцу уважение в будущем.

На данный момент у Месси нет предложения от «сине-гранатовых», его поступления и не ожидается. Ла Лига будет против возвращения футболиста в «блауграну» из-за финансовых трудностей клуба, ибо для приглашения аргентинца команде придется продать еще часть прав. Лига хочет добиться сокращения 200-миллионного долга «Барселоны».

Ранее стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:12
Именно
Jon718875
Jon718875
вчера в 07:30
За дальнейшую судьбу Месси не переживайте, после того как он завяжет с футболом, подёт работать охранником в магазин жены
112910415
112910415
вчера в 06:05
прекрасные мечты тем и прекрасны, что они - мечты !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:02
А бесплатно Месси играть не захочет.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 04:29
Зачем ему возвращаться в Барселону когда он может ещё целый сезон катарских шейхов доить )
u65cxb3gdr6p
u65cxb3gdr6p
вчера в 02:11
Там играть надо, а в планы недоросля это давно не входит
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:18
Ему наплевать на Барсу, он получает деньги катарцев.
shur
shur ответ Кот в сапогах 1 (раскрыть)
вчера в 00:15
...
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
10 марта в 23:11
Вам Фелиш почти в три раза дороже обошëлся!
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
10 марта в 23:11
Гном - в сад.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
10 марта в 23:04
Как выразить уважение?... Отдать ему долг в 50 лямов... Хе..
Гость
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