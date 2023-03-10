Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Анчелотти не захотел отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

10 марта 2023, 17:37

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил не отвечать на вопрос о предполагаемом переходе в команду нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели… Я никогда не отвечу на этот вопрос.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРафинья привлёк внимание клубов Премьер-Лиги
Сегодня, 11:54
СлухиФутболист «Ливерпуля» не перейдёт в «Милан»
Сегодня, 11:44
СлухиЗащитник «Вильярреала» может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:30
Слухи«Манчестер Сити» намерен приобрести голкипера из английской Лиги 1
Сегодня, 11:15
СлухиПСЖ намерен усилиться футболистами «Барселоны» и «Манчестер Сити»
Сегодня, 11:01
СлухиТоп-клубы Европы интересуются вундеркиндом из «Лилля»
Сегодня, 10:46
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
10 марта в 19:26
Ну мог бы и ответить как принято, вариантов-то куча.
"Любая команда хотела бы иметь в своем составе такого игрока как Мбаппе. Сейчас он игрок "ПСЖ", будущее покажет. Ты никогда не знаешь как может повернуться твоя карьера. Есть ситуации, когда мы принимаем решения, от которых может многое зависеть.Тебе всегда будут задавать вопросы и оказывать давление. Это нормально, надо быть готовым, таков футбол"
Elliada
Elliada
10 марта в 18:13
В данном случае Мбаппе Реал нужен больше, чем Реалу Мбаппе. Значит, Реал может диктовать ему условия. Глупость и жадность Мбаппе дорого ему обойдутся
vlasovca
vlasovca
10 марта в 17:54
Пусть играет в лиги - 1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 