Анчелотти не захотел отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил не отвечать на вопрос о предполагаемом переходе в команду нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели… Я никогда не отвечу на этот вопрос.
"Любая команда хотела бы иметь в своем составе такого игрока как Мбаппе. Сейчас он игрок "ПСЖ", будущее покажет. Ты никогда не знаешь как может повернуться твоя карьера. Есть ситуации, когда мы принимаем решения, от которых может многое зависеть.Тебе всегда будут задавать вопросы и оказывать давление. Это нормально, надо быть готовым, таков футбол"
"Любая команда хотела бы иметь в своем составе такого игрока как Мбаппе. Сейчас он игрок "ПСЖ", будущее покажет. Ты никогда не знаешь как может повернуться твоя карьера. Есть ситуации, когда мы принимаем решения, от которых может многое зависеть.Тебе всегда будут задавать вопросы и оказывать давление. Это нормально, надо быть готовым, таков футбол"