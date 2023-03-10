«Реал» готов подписать Мбаппе в 2024 году при определённых условиях .

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10 марта 2023, 19:57

«Реал» намерен подписать контракт с нападающим ПСЖ в 2024 году.

Ближайшим летом этот трансфер не состоится из-за высокой стоимости прав на игрока. Существует два условия, при выполнении которых этот переход может быть совершен. Первое — он должен быть бесплатным — в 2024 году это возможно выполнить, второе — футболист должен публично извиниться за свой отказ переходить в стан «сливочных» в 2021 году.

Мбаппе является для «Реала» трансферным приоритетом, несмотря на интерес к Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».