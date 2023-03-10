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«Реал» готов подписать Мбаппе в 2024 году при определённых условиях

10 марта 2023, 19:57

«Реал» намерен подписать контракт с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе в 2024 году.

Ближайшим летом этот трансфер не состоится из-за высокой стоимости прав на игрока. Существует два условия, при выполнении которых этот переход может быть совершен. Первое — он должен быть бесплатным — в 2024 году это возможно выполнить, второе — футболист должен публично извиниться за свой отказ переходить в стан «сливочных» в 2021 году.

Мбаппе является для «Реала» трансферным приоритетом, несмотря на интерес к Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:08
Какой только трансферной х**ни не навыдумывают. Условие извиниться, ага. Ещё на колени встать и клятву верности дать. Даже если черепашка и будет переходить свободным игроком, то клубу придётся выложить килотонну денег его агенту. Так что ни о какой бесплатности и речи быть не может.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 09:47
Неймар никогда бы не имел Золотой Мяч.
Как и Погба.
Не того теста человек.
112910415
112910415
вчера в 09:27
до следующего лета ещё много, много воды утечёт ...
на данный момент всё это вбросы
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 09:26
Кто сказал, что в белой лучше? Это самый доступный и базовый цвет во всем. У Барсы дорогие, сочные цвета.
Мбаппе в футболке сливок будет смотреться как Робиньо, мальчик со двора и ничего не добьётся.
Сейчас налетели на Барсу, пугают исключением, снятием очков, даже ликвидацией, все это им за желание организовать суперлигу.
Барса как была, так и будет!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 09:22
Барса всегда будет выше ПСЖ. В Барселоне он спокойно сможет бороться за золотой мяч.
Неймар бы не ушёл, сейчас наверное имел бы ЗМ.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:06
Условие у Мбаппе одно, гоните бабло!
А ну да, Перес может поунижаться ещё раз перед Мбаппе, упрашивая того играть за Реал.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 01:18
В этом конечно не глупый. Я имею ввиду спортивные достижения. Глупо было терять 2 года в слабой лиге. Но в остальном ты прав
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 00:26
Во первых лучше в белой футболке штамповать победы в ЛЧ, а во вторых у нищей, высосанной насухо господином Месси Барселоны и денег то нет.
Ну и вопрос в каких лигах она еше играть то будет, если ец влепят заслуженные дисквы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
10 марта в 23:44
Барсу он даже не рассматривает. Для него это понижение будет сейчас.
Agamaga........
Agamaga........
10 марта в 23:23
А ему зачем Реал? Принести свои извинения и пойти на понижение зарплаты?
Он лучше перейдёт в Барселону и продолжит глумиться в эль - класико!
DEIVID_335
DEIVID_335
10 марта в 22:51
Ни один клуб не стоит того, что бы перед ним извиняться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
10 марта в 21:58, ред.
Я не соглашусь...что человек зарабатывающий более 1 млн евро в неделю - глупец...
anpxx4yktubz
anpxx4yktubz
10 марта в 21:41
Вполне нормальные условия - это же Реал...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дмитрий 218 Б (раскрыть)
10 марта в 21:39
Да, он нужен.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
10 марта в 21:35
у меня один вопрос. А нужен ли он вообще?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Caniggia (раскрыть)
10 марта в 21:28
Он еще зимой обещал перейти в реал а в конце решил остаться в псж и как минимум он нарушил обещания которое он дал
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 марта в 21:26
Мбаппе из за своей глупости потерял год а может и два года. Так что Мбаппе больше нуждается в реале чем наоборот
Ironigor
Ironigor
10 марта в 21:15, ред.
«Реал» готов подписать Мбаппе в 2024 году при определённых условиях .

Вообще почему-то нет сомнений, что этот контракт будет подписан. Во-первых, за
бесплатно и уксус сладкий, а во-вторых, то что Килиан Мбаппе извиниться, правда конечно скорее всего он сделает в приватной беседе с руководством клуба. Ну а руководство клуба этот момент должно будет озвучить для СМИ и болельщиков клуба.

Я думаю что и сам Мбаппе сейчас прекрасно понимает свою ошибку. Но мама, папа, семейный подряд, агент, и просьба президента Франции, плюс ➕️ огромный куш 💰 💰 💰 сделали своё дело. Молодой паренёк не смог устоять перед всеми этими ЗА в пользу ПСЖ.

Но второй сезон подряд ПСЖ показывает, что выиграть Лигу Чемпионов, так и останется несбыточной мечтой. А вот с Реалом он бы уже стал Чемпионом в этой Лиге. Да и мечта детства была бы уже воплощена в реальность. Ну а Реалу точно нужен будет Мбаппе, на замену Карима Бензема. И в команде будет хороший атакующий потенциал в лице Винисиуса, Родриго, и Мбаппе. Да и Бензема пока будет в команде, и это, на мой субъективный взгляд, будет лучшая атака в мировом футболе ⚽️ . Так что Флорентино Перес будет доволен бесплатным приобретением Мбаппе и удовлетворением своего эго.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
10 марта в 21:12
А Реал то слабенький...
shur
shur
10 марта в 20:30
...я верю в сделку, только потому , что Реалушка ещё интереснее
играть будет, эх ещё пару хавов , заслуженным старичкам по
подмену,...!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Caniggia (раскрыть)
10 марта в 20:29
Конечно, чушь. Но если мадридская газета напишет иначе, кто же ее будет читать :)
salleeh
salleeh
10 марта в 20:26
Что курят боссы Реала? Поделитесь с Мбапе тоже…
Союзник противников
Союзник противников
10 марта в 20:24
...и чтобы впоследствии молчал,а говорил только по-писанному,и с личного письменного разрешения хозяина клуба?
Caniggia
Caniggia
10 марта в 20:21
На счёт извинений - это полная чушь! За что он должен извиняться? За то что в 2021 году сам выбрал ПСЖ, а не Реал? И за то, что имел на это полное право? Что за дурацкие принципы?
Варвар7
Варвар7
10 марта в 20:17
Посмотреть за соблюдением второго условия было бы весьма интересно, а то в последнее время публично извиняются всё больше перед людьми с цветом кожи как у Килиана.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 марта в 20:13
Ну какие могут быть извиняшки....
Мбаппе не меньше нужен Реалу чем Реал Килиану...
Сойдутся пути-дорожки лучшего клуба и лучшего игрока - хорошо....
Не сойдутся - они не перестанут быть лучшими ...по отдельности...
Elliada
Elliada
10 марта в 20:10
И это всё? Я думал будет куча условий, а тут всего лишь извинения.
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