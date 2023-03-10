«Реал» готов подписать Мбаппе в 2024 году при определённых условиях .

«Реал» намерен подписать контракт с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе в 2024 году.
Ближайшим летом этот трансфер не состоится из-за высокой стоимости прав на игрока. Существует два условия, при выполнении которых этот переход может быть совершен. Первое — он должен быть бесплатным — в 2024 году это возможно выполнить, второе — футболист должен публично извиниться за свой отказ переходить в стан «сливочных» в 2021 году.
Мбаппе является для «Реала» трансферным приоритетом, несмотря на интерес к Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».
Вообще почему-то нет сомнений, что этот контракт будет подписан. Во-первых, за
бесплатно и уксус сладкий, а во-вторых, то что Килиан Мбаппе извиниться, правда конечно скорее всего он сделает в приватной беседе с руководством клуба. Ну а руководство клуба этот момент должно будет озвучить для СМИ и болельщиков клуба.
Я думаю что и сам Мбаппе сейчас прекрасно понимает свою ошибку. Но мама, папа, семейный подряд, агент, и просьба президента Франции, плюс ➕️ огромный куш 💰 💰 💰 сделали своё дело. Молодой паренёк не смог устоять перед всеми этими ЗА в пользу ПСЖ.
Но второй сезон подряд ПСЖ показывает, что выиграть Лигу Чемпионов, так и останется несбыточной мечтой. А вот с Реалом он бы уже стал Чемпионом в этой Лиге. Да и мечта детства была бы уже воплощена в реальность. Ну а Реалу точно нужен будет Мбаппе, на замену Карима Бензема. И в команде будет хороший атакующий потенциал в лице Винисиуса, Родриго, и Мбаппе. Да и Бензема пока будет в команде, и это, на мой субъективный взгляд, будет лучшая атака в мировом футболе ⚽️ . Так что Флорентино Перес будет доволен бесплатным приобретением Мбаппе и удовлетворением своего эго.
Вообще почему-то нет сомнений, что этот контракт будет подписан. Во-первых, за
бесплатно и уксус сладкий, а во-вторых, то что Килиан Мбаппе извиниться, правда конечно скорее всего он сделает в приватной беседе с руководством клуба. Ну а руководство клуба этот момент должно будет озвучить для СМИ и болельщиков клуба.
Я думаю что и сам Мбаппе сейчас прекрасно понимает свою ошибку. Но мама, папа, семейный подряд, агент, и просьба президента Франции, плюс ➕️ огромный куш 💰 💰 💰 сделали своё дело. Молодой паренёк не смог устоять перед всеми этими ЗА в пользу ПСЖ.
Но второй сезон подряд ПСЖ показывает, что выиграть Лигу Чемпионов, так и останется несбыточной мечтой. А вот с Реалом он бы уже стал Чемпионом в этой Лиге. Да и мечта детства была бы уже воплощена в реальность. Ну а Реалу точно нужен будет Мбаппе, на замену Карима Бензема. И в команде будет хороший атакующий потенциал в лице Винисиуса, Родриго, и Мбаппе. Да и Бензема пока будет в команде, и это, на мой субъективный взгляд, будет лучшая атака в мировом футболе ⚽️ . Так что Флорентино Перес будет доволен бесплатным приобретением Мбаппе и удовлетворением своего эго.