Ришарлисон может перейти в «Ювентус» или «Реал».

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вчера, 20:37

Нападающий может покинуть «Тоттенхэм».

В подписании бразильца заинтересован «Ювентус», который рассматривает игрока в качестве замены . Также оформить трансфер форварда хочет и «Реал».

Однако Ришарлисон может остаться в «Тоттенхэме», если Антонио Конте покинет клуб летом, потому что у нападающего возник конфликт с итальянцем.