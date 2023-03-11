Ришарлисон может перейти в «Ювентус» или «Реал».

Нападающий Ришарлисон может покинуть «Тоттенхэм».
В подписании бразильца заинтересован «Ювентус», который рассматривает игрока в качестве замены Душану Влаховичу. Также оформить трансфер форварда хочет и «Реал».
Однако Ришарлисон может остаться в «Тоттенхэме», если Антонио Конте покинет клуб летом, потому что у нападающего возник конфликт с итальянцем.
Вообще непонимаю для чего это самовлюблённый нарцисс нужен Ювентусу , не говоря уже про Реал . Гол на чемпионате мира, который был признан самым красивым, а дальше что ??? Футболист уровня Эвертона, где у него всё получалось и где он забивал . Сейчас же в Тоттенхэм он делает вид, что он лучший голеодор и видимо продолжает жить тем голом который был забит на чемпионате мира. Статистика Ришарлисона в Тоттенхэм говорит сама за себя, - ноль мячей . И неужели Реал или Ювентус могут подписать этого футболиста??? Да конечно же, это чья-то фантазия или агентские вбросы . С таким показателями я думаю и для Тоттенхэм он лишняя нагрузка в заработной ведомости . Вот как-то так.
Вообще непонимаю для чего это самовлюблённый нарцисс нужен Ювентусу , не говоря уже про Реал . Гол на чемпионате мира, который был признан самым красивым, а дальше что ??? Футболист уровня Эвертона, где у него всё получалось и где он забивал . Сейчас же в Тоттенхэм он делает вид, что он лучший голеодор и видимо продолжает жить тем голом который был забит на чемпионате мира. Статистика Ришарлисона в Тоттенхэм говорит сама за себя, - ноль мячей . И неужели Реал или Ювентус могут подписать этого футболиста??? Да конечно же, это чья-то фантазия или агентские вбросы . С таким показателями я думаю и для Тоттенхэм он лишняя нагрузка в заработной ведомости . Вот как-то так.