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Ришарлисон может перейти в «Ювентус» или «Реал»

вчера, 20:37

Нападающий Ришарлисон может покинуть «Тоттенхэм».

В подписании бразильца заинтересован «Ювентус», который рассматривает игрока в качестве замены Душану Влаховичу. Также оформить трансфер форварда хочет и «Реал».

Однако Ришарлисон может остаться в «Тоттенхэме», если Антонио Конте покинет клуб летом, потому что у нападающего возник конфликт с итальянцем.

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galem72
galem72
сегодня в 10:59
Просто гоал.ком ещё не решил, куда переходить бразилу этим летом. ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
Ришарлисон может перейти в «Ювентус» или «Реал».
Вообще непонимаю для чего это самовлюблённый нарцисс нужен Ювентусу , не говоря уже про Реал . Гол на чемпионате мира, который был признан самым красивым, а дальше что ??? Футболист уровня Эвертона, где у него всё получалось и где он забивал . Сейчас же в Тоттенхэм он делает вид, что он лучший голеодор и видимо продолжает жить тем голом который был забит на чемпионате мира. Статистика Ришарлисона в Тоттенхэм говорит сама за себя, - ноль мячей . И неужели Реал или Ювентус могут подписать этого футболиста??? Да конечно же, это чья-то фантазия или агентские вбросы . С таким показателями я думаю и для Тоттенхэм он лишняя нагрузка в заработной ведомости . Вот как-то так.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:50
Фигня какая то.... игрок решит после того что будет с тренером... выгнать в шею такого
Гость
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