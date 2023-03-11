Замена Неймару и Месси, возвращение Тухеля. В ПСЖ намечается глобальная перестройка

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вчера, 16:22

Очередной вылет из ЛЧ надломил команду.

«Пари Сен-Жермен» зашел на очередной круг нескончаемой карусели – к противостоянию с «Баварией» в ЛЧ разрушился весь хрупкий баланс, который успел выстроить Кристоф Гальтье за полгода. И после вылета в коллективе готовится очередная перестройка. Наметились сразу несколько направлений, в которых, вероятно, парижане и будут двигаться ближайшим летом.

Надломился даже экс-чемпион мира

Разница между соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов бросилась в глаза практически сразу. ПСЖ попытался играть системно – и в итоге уступил 0:1 дома. Обычно в таких случаях ответный поединок становится искрометным, а догоняющие рвутся в бой, не давая сопернику и мгновения на обдумывание стратегии.

Но второй матч завершился тоже в пользу мюнхенцев — 2:0. Удерживать равенство на табло получалось ровно 60 минут, затем немцы забили дважды. Еще раз. Парижане вылетают на стадии 1/8 финала ЛЧ . Второй год подряд. От «Баварии», которой проиграли в финале ЛЧ -2019/20. Тяжело представить еще более серьезный удар по самолюбию команды, которая и без того считается главным еврокубковым неудачником.

И вот что по итогам встречи отмечает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе:

У «Баварии» есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. В начале сезона я сказал, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир. Но, похоже, 1/8 финала — это наш максимум.

Это слова системообразующего футболиста парижан, вокруг которого и строится коллектив. Слова одного из самых талантливых игроков этого поколения. Форварда, который в свои 19 лет становился чемпионом мира в составе сборной Франции, а четырьмя годами позже вновь доходил до финала. И в решающем поединке собственными усилиями дотащил команду до серии пенальти и реализовал свой удар, так и не дрогнув под огромным давлением.

Если это слова Килиана, то страшно даже представить, что происходит с остальными. ПСЖ раз за разом оступается в момент повышенного напряжения и не может довести дело до конца. Но проблема в том, что это скорее собрание индивидуалистов, чем команда. Бразильцы спорят с Луишем Кампушем (советником по спортивным вопросам), Килиан конфликтует с Неймаром, сам Неймар после поражения от «Баварии» ходит на покерный турнир и в McDonald’s. Уже в основе своей такой коллектив слабее конкурентов.

Готовятся к закупке новых звезд

И ничего не меняется. Сейчас появляются инсайды о грядущей волне трансферов парижан. Сообщается, что боссы коллектива нацелились на усиление атакующей группы. В шорт-лист, среди прочих, вошел нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Он проводит свой лучший сезон на профессиональном уровне, забив в Серии А уже 19 мячей (главный бомбардир чемпионата).

Еще одним кандидатом на усиление считается Гонсалу Рамуш. Молодой португалец сверкнул на мгновенье в плей-офф ЧМ -2022, когда оформил хет-трик и отметился ассистом в матче против Швейцарии. Сейчас он играет за «Бенфику» и тоже является лучшим бомбардиром текущего чемпионата.

Из «Ман Сити» парижане готовы забрать Бернарду Силву, который является приоритетной целью французского гранда на летнее трансферное окно.

Каждый из этих футболистов дорого обойдется ПСЖ . Виктор – восходящая звезда и главный завершитель неаполитанцев, на которого помимо парижан претендует МЮ – коллектив при всех своих проблемах более перспективный, к тому же играющий в самом конкурентном чемпионате Европы.

Рамуш крайне важен для «Бенфики», особенно после ухода Энцо Фернандеса. И если полузащитника «орлы» отпустили с боем, потребовав за него 121 миллион евро, логично предположить, что за молодого нападающего запросят не меньше.

Бернарду – один из системообразующих игроков «Сити» Гвардиолы, поэтому Хосеп не станет его отпускать просто так. Трансфер станет возможен либо в случае крупной компенсации, либо если «горожане» быстро найдут португальцу соответствующую замену.

Приобрести их всех без потерь просто невозможно – на такой перформанс ФИФА не сможет закрыть глаза из-за фэйр-плей. Так что логичным последствием закупки, вероятно, станет расставание с нынешними звездами – а в их число входят и Месси, и Неймар, и Хакими.

Возвращение Тухеля

Но наиболее естественным для парижан шагом в таких случаях является отставка главного тренера. Один за другим отсюда уходили Блан, Эмери, Тухель и Почеттино. Кристоф Гальтье пришел прошлым летом, когда ПСЖ не смог уговорить Зинедина Зидана возглавить команду. Причем экс-звезду «Реала» в клубе хотел видеть лично Килиан Мбаппе, который в этот период получил возможность влиять на трансферную политику французского гранда.

Так что и позиции нынешнего наставника ПСЖ изначально нельзя было назвать устойчивыми. Его спасали успехи на старте и тандем с Кампушем. Как только заговорили о том, что Гальтье требует от своих подопечных дисциплины, а команда не проиграла ни одного матча в группе ЛЧ , показалось, что у парижан под руководством специалиста есть шанс на успех.

Сейчас же появились инсайды о том, что у руководства ПСЖ уже есть кандидат на место Кристофа. Приоритетным вариантом называют назначение Томаса Тухеля, который уже работал в «Пари Сен-Жермен» в 2018-2020 году.

К слову, сиюминутной рокировки ожидать не стоит – также сообщается, что у Гальтье будет время повлиять на позицию руководства. Ключевым для менеджера будут результаты коллектива в текущем сезоне Лиги 1.