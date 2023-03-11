Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Байера»

вчера, 13:59

«Арсенал» интересуется полузащитником «Байера» Муссой Диаби.

Сообщается, что агенты игрока находятся на связи с лондонцами. Также в сферу интересов «канониров» входит Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии».

На счету Диаби в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, 11 голов и 6 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРафинья привлёк внимание клубов Премьер-Лиги
Сегодня, 11:54
СлухиФутболист «Ливерпуля» не перейдёт в «Милан»
Сегодня, 11:44
СлухиЗащитник «Вильярреала» может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:30
Слухи«Манчестер Сити» намерен приобрести голкипера из английской Лиги 1
Сегодня, 11:15
СлухиПСЖ намерен усилиться футболистами «Барселоны» и «Манчестер Сити»
Сегодня, 11:01
СлухиТоп-клубы Европы интересуются вундеркиндом из «Лилля»
Сегодня, 10:46
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 18:26
К счастью это другой человек и вроде как не такой хрустальный как Абу))
aNOOBis
aNOOBis ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:50
Освежать состав жизненно необходимо, иначе игроки начнут лениться без конкуренции.
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:49
У меня от одной фамилии Диаби мороз по коже.
Абу Диаби был самый хрустальный хрусталь в составе.
У него был забавный дриблинг и вообще смотреть его игру было интересно, но он лечился больше чем кто-либо.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:26
Уже несколько лет идут разговоры о том, что мы им интересуемся, а Диаби все продолжает набивать стату в Бундеслиге! Муса был бы отличным конкурентгм для Сака. Такой же скоростной, с дриблингом, двуногий(хотя рабочая левая). Чем сильнее будет скамейка, тем лучше! Следующий сезон будет сложнее
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:30
Был уже в Арсенале один Диаби... Много времени в лазарете провёл.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:49
Конечно нужно улучшаться, занимать за собой 1е место в таблице своей лиги, и перебираться уже в ЛЧ, показывать класс.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:41
Арсенал очень активно интересуется разными игроками, хотя и имеющийся состав очень хорош, трудно что-то улучшить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 