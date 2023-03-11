«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Байера»

1678532377

вчера, 13:59

«Арсенал» интересуется полузащитником «Байера» .

Сообщается, что агенты игрока находятся на связи с лондонцами. Также в сферу интересов «канониров» входит Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии».

На счету Диаби в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, 11 голов и 6 результативных передач.