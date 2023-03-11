«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Байера»

«Арсенал» интересуется полузащитником «Байера» Муссой Диаби.
Сообщается, что агенты игрока находятся на связи с лондонцами. Также в сферу интересов «канониров» входит Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии».
На счету Диаби в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, 11 голов и 6 результативных передач.
Абу Диаби был самый хрустальный хрусталь в составе.
У него был забавный дриблинг и вообще смотреть его игру было интересно, но он лечился больше чем кто-либо.
Абу Диаби был самый хрустальный хрусталь в составе.
У него был забавный дриблинг и вообще смотреть его игру было интересно, но он лечился больше чем кто-либо.