Начо отклонил предложение о новом однолетнем контракте

Защитник «Реала» Начо отклонил предложение клуба о новом контракте.
«Сливочные» предложили игроку однолетнее соглашение с сохранением нынешнего оклада Начо в 4,6 млн евро за сезон. Футболиста это не устроило, он требует продлить договор хотя бы на два года, что противоречит политике клуба по отношению к возрастным игрокам: продлевать с ними контракт лишь на год. Если Начо не примет предложенных условий, то, вероятно, покинет команду.
Да, на данный момент активна премодерация.
Да, на данный момент активна премодерация.