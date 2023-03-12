Начо отклонил предложение о новом однолетнем контракте

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вчера, 10:22

Защитник «Реала» отклонил предложение клуба о новом контракте.

«Сливочные» предложили игроку однолетнее соглашение с сохранением нынешнего оклада Начо в 4,6 млн евро за сезон. Футболиста это не устроило, он требует продлить договор хотя бы на два года, что противоречит политике клуба по отношению к возрастным игрокам: продлевать с ними контракт лишь на год. Если Начо не примет предложенных условий, то, вероятно, покинет команду.