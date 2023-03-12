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Начо отклонил предложение о новом однолетнем контракте

вчера, 10:22

Защитник «Реала» Начо отклонил предложение клуба о новом контракте.

«Сливочные» предложили игроку однолетнее соглашение с сохранением нынешнего оклада Начо в 4,6 млн евро за сезон. Футболиста это не устроило, он требует продлить договор хотя бы на два года, что противоречит политике клуба по отношению к возрастным игрокам: продлевать с ними контракт лишь на год. Если Начо не примет предложенных условий, то, вероятно, покинет команду.

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Реал  Начо
Перевод с sport.es
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11 марта
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Все комментарии
Tex
Tex ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 13:13
так а причем тут человеческие качества в принципе? Для клуба игроки ресурс, для игрока клуб - работа, за которую он в свои 15 лет карьеры должен получить максимально. Вполне себе человечно, просто по отношению к самому себе и своей семье
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:56
...пока Хоакины Санчесы играют, есть шансы у таких как Начо!!!
ДСА
ДСА
вчера в 10:59
Любят игроки торговаться.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:47
Это просто Бизнес, а человеческие качества на втором месте
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:40
За то что я не оскорблял модераторов бан на 7 суток + премодерация?)...
Gelious
Gelious ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:40
Просто он заслуживает большего. Один из самых-самых недооцененных защитников в мире. Невероятный игрок
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:38
Здравствуйте.

Да, на данный момент активна премодерация.
Futurista
Futurista
вчера в 10:30
Здравствуйте. На моих комментах включена премодерация?...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:29
Как людям не понять, что с годами они не молодеют...
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