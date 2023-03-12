Витсель недоволен количеством игрового времени в «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель недоволен своим текущим игровым временем в команде. Об этом рассказал отец футболиста Тьерри.
Акселю очень грустно, когда он остается на скамейке запасных, он хочет играть, ибо тренируется на высшем уровне. Аксель потребовал назначить встречу с Симеоне. Если он не будет играть в достаточной мере, то мы будем думать над другими вариантами.
Ранее бельгиец продлил контракт с коллективом из Мадрида.
стареющий лев не имеет равных прав с молодыми вожаками ...
стареющий лев не имеет равных прав с молодыми вожаками ...
Может и Витселю пора уехать туда где тебя будут расценивать не по игровым качествам, а по былым заслугам и подпищикам в соц сетях.
Может и Витселю пора уехать туда где тебя будут расценивать не по игровым качествам, а по былым заслугам и подпищикам в соц сетях.