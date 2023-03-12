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Витсель недоволен количеством игрового времени в «Атлетико»

вчера, 09:10

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель недоволен своим текущим игровым временем в команде. Об этом рассказал отец футболиста Тьерри.

Акселю очень грустно, когда он остается на скамейке запасных, он хочет играть, ибо тренируется на высшем уровне. Аксель потребовал назначить встречу с Симеоне. Если он не будет играть в достаточной мере, то мы будем думать над другими вариантами.

Ранее бельгиец продлил контракт с коллективом из Мадрида.

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11 марта
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Все комментарии
minai
minai ответ Shupshup (раскрыть)
вчера в 12:28
Ну что же Вы так.
112910415
112910415
вчера в 12:07
продлил контракт - веди себя скромнее
Shupshup
Shupshup ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:40
Видимо у меня всё плохо с географией, думал Мадрид Испания
adekvat
adekvat
вчера в 11:11
34 года не тот возраст что бы весь матч в хорошем темпе играть, Германия не Россия и не Катар.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:10
Давай в Локо, к Дзюбе!
Omanga
Omanga
вчера в 11:01
Давно пора на пенсию.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:56
Ну шантажом мало что добъется лучше бы узнал что сам не так делает
112910415
112910415
вчера в 10:51
в живой природе наглядно видно -
стареющий лев не имеет равных прав с молодыми вожаками ...
sova147
sova147
вчера в 10:02
Возраст даёт знать поэтому мало игривого времени у него
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Зря они шантажом заниматься стали...
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:42
В такие годы мало кто даёт играть в основном составе, тем более команды топ уровня, надо бы это понимать уже, и не обманывать себя. Дорога в США или обратно в Китай.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:32
ну надо понимать что Аксель уже не мальчонка а почти пенсионер, тем более как мне кажется лучшие годы его уже позади...
nbx3yb37emn4
nbx3yb37emn4
вчера в 09:21
Роналду, что бы играть пришлось уехать в южную Африку великий Аль Наср.
Может и Витселю пора уехать туда где тебя будут расценивать не по игровым качествам, а по былым заслугам и подпищикам в соц сетях.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 09:16
Пора или на Родину или в МЛС ну или к Саудам
Гость
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