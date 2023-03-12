Каземиро не смог сдержать слёзы после удаления в матче с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был удалён в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).
Сначала бразилец получил жёлтую карточку за подкат против игрока «святых» Карлоса Алькараса. Однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Энтони Тэйлор изменил своё решение, показав Каземиро красную карточку. Отправляясь в раздевалку, полузащитник не смог сдержать слёзы.
До перехода в МЮ Каземиро никогда не получал красные карточку. В составе «красных дьяволов» в этом сезоне он был удалён уже дважды. Теперь Каземиро пропустит четыре следующих матча «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации.
Да, Марринер показал красную Каземиро в матче с КП за то что тот схватил руками за горло игрока КП. Красная ли это? По букве закона - да. Но за тычок рукой в лицо в том же эпизоде не дали красную на Фреде, а так же в других подобных эпизодах (которые случаются раз в пару-тройку матчей) игроки продолжают хватать друг-друга за лицо, придушивать и т.д. Ходит ли арбитр проверять эти моменты - нет.
Тоже самое и с красной сегодня, часто ли мы видим игру шипами в оппонента? Да. Дают ли за каждый подобный эпизод красную? Нет. Вчера не дали 2 куда более страшные в матче Челси-Лестер, когда Перейра Фелишу прямой ногой всадил и когда по касательной расцарапали грудь Хаверцу. В начале сезона Фабинью игроку Брайтона прямой ногой в ахил засадил сзади в куда более страшном эпизоде, и таких моментов за сезон можно спокойно найти 10-15. Дают ли за это красную? Раз через Десять.
Ну и одно пенальти было 100% за игру рукой. Вратарь Сотона всё-таки коснулся коленом стопы Решфорда, а за два подката ножницами правого защитника гостей никак не наказали, хотя после подобного же эпизода несколько недель назад мы уже потеряли Эриксена, сейчас вот Гарначчо непонятно на сколько вылетел.
В итоге имеем что ВАР продолжает страдать от человеческого фактора и абсолютного безобразия в английском судейском корпусе.
Да, Марринер показал красную Каземиро в матче с КП за то что тот схватил руками за горло игрока КП. Красная ли это? По букве закона - да. Но за тычок рукой в лицо в том же эпизоде не дали красную на Фреде, а так же в других подобных эпизодах (которые случаются раз в пару-тройку матчей) игроки продолжают хватать друг-друга за лицо, придушивать и т.д. Ходит ли арбитр проверять эти моменты - нет.
Тоже самое и с красной сегодня, часто ли мы видим игру шипами в оппонента? Да. Дают ли за каждый подобный эпизод красную? Нет. Вчера не дали 2 куда более страшные в матче Челси-Лестер, когда Перейра Фелишу прямой ногой всадил и когда по касательной расцарапали грудь Хаверцу. В начале сезона Фабинью игроку Брайтона прямой ногой в ахил засадил сзади в куда более страшном эпизоде, и таких моментов за сезон можно спокойно найти 10-15. Дают ли за это красную? Раз через Десять.
Ну и одно пенальти было 100% за игру рукой. Вратарь Сотона всё-таки коснулся коленом стопы Решфорда, а за два подката ножницами правого защитника гостей никак не наказали, хотя после подобного же эпизода несколько недель назад мы уже потеряли Эриксена, сейчас вот Гарначчо непонятно на сколько вылетел.
В итоге имеем что ВАР продолжает страдать от человеческого фактора и абсолютного безобразия в английском судейском корпусе.