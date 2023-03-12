Каземиро не смог сдержать слёзы после удаления в матче с «Саутгемптоном»

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вчера, 19:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» был удалён в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

Сначала бразилец получил жёлтую карточку за подкат против игрока «святых» . Однако после просмотра VAR главный арбитр встречи изменил своё решение, показав Каземиро красную карточку. Отправляясь в раздевалку, полузащитник не смог сдержать слёзы.