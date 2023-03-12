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Каземиро не смог сдержать слёзы после удаления в матче с «Саутгемптоном»

вчера, 19:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был удалён в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

Сначала бразилец получил жёлтую карточку за подкат против игрока «святых» Карлоса Алькараса. Однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Энтони Тэйлор изменил своё решение, показав Каземиро красную карточку. Отправляясь в раздевалку, полузащитник не смог сдержать слёзы.

До перехода в МЮ Каземиро никогда не получал красные карточку. В составе «красных дьяволов» в этом сезоне он был удалён уже дважды. Теперь Каземиро пропустит четыре следующих матча «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации.

Каземиро не смог сдержать слёзы после удаления в матче с «Саутгемптоном»

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:31
Можно попробовать опротестовать 4 матча дисквы. Может, что и получится...
myrka_88
myrka_88
сегодня в 07:43
Он думал это Испания, где сливочных не удоляли.
протон
протон
вчера в 22:50
Больше всего бесит непоследовательность.
Да, Марринер показал красную Каземиро в матче с КП за то что тот схватил руками за горло игрока КП. Красная ли это? По букве закона - да. Но за тычок рукой в лицо в том же эпизоде не дали красную на Фреде, а так же в других подобных эпизодах (которые случаются раз в пару-тройку матчей) игроки продолжают хватать друг-друга за лицо, придушивать и т.д. Ходит ли арбитр проверять эти моменты - нет.
Тоже самое и с красной сегодня, часто ли мы видим игру шипами в оппонента? Да. Дают ли за каждый подобный эпизод красную? Нет. Вчера не дали 2 куда более страшные в матче Челси-Лестер, когда Перейра Фелишу прямой ногой всадил и когда по касательной расцарапали грудь Хаверцу. В начале сезона Фабинью игроку Брайтона прямой ногой в ахил засадил сзади в куда более страшном эпизоде, и таких моментов за сезон можно спокойно найти 10-15. Дают ли за это красную? Раз через Десять.
Ну и одно пенальти было 100% за игру рукой. Вратарь Сотона всё-таки коснулся коленом стопы Решфорда, а за два подката ножницами правого защитника гостей никак не наказали, хотя после подобного же эпизода несколько недель назад мы уже потеряли Эриксена, сейчас вот Гарначчо непонятно на сколько вылетел.

В итоге имеем что ВАР продолжает страдать от человеческого фактора и абсолютного безобразия в английском судейском корпусе.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:41
Ладно, с кем не бывает.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 20:50
Подвел по моныстыть МЮ.... хорошо что хоть отвоевали 1 очко
DXTK
DXTK
вчера в 20:50
Надо было плакать когда 7-0 вас Ливерпуль обыграл, вот там должно быть обидно стыдно и тд.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Вспоминается когда в матче с ПСВ Шоу сломали ногу в двух местах, обидчик остался на поле и ещё успел забить в раздевалку
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:34
Каземиро, может сыграть грубо в отдельном эпизоде, но он точно не грязный игрок
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:53, ред.
Смотря по играм, он не прям такой грязный игрок, а тут не слишком грубый подкат был, чтобы сразу красную. У главного арбитра в прошлых матчах, чуть ли не каждую игру что-то да есть, То пенальти, то красная и так по кругу. Я когда смотрел ЧМ 2022 Корея - Ганна (2:3). Этот судья просто отменил угловой Р. Кореи и обьявил окончание матча и после этого дав красную карту г.тренеру Кореи.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:46
Как 4 матча? Что за конское наказание? Может карьеру ещё завершить? Игрок соперника жив и здоров по итогу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Принял всё "близко к сердцу" - видно, что не показуха!
дурман
дурман
вчера в 19:36
Сцуса экспресс пр***
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