«Барселону» могут исключить из Ла Лиги или ликвидировать

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10 марта 2023, 23:22

«Барселону» могут понизить в классе либо ликвидировать.

Причиной тому стало «дело Негрейры». Ранее прокуратура подала иск под клуб, а также ряд лиц, которые могут быть причастны к данному эпизоду.

Если вина «блауграны» будет доказана, то клубу как юридическому лицу может грозить штраф или понижение в классе. Возможен также вариант, при котором «Барселона» будет ликвидирована, однако это маловероятно.

«Барселона» будет признана виновной лишь в том случае, если будет доказано, что выплаты клуба Хосе Марии Энрикесу Негрейре предназначались для обеспечения лояльного судейства. Иначе дело будет закрыто.

Экс-президентам каталонцев Хосепу Бартомеу и Сандро Розелю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование и от шести месяцев до четырех лет за коррупцию.