«Барселону» могут исключить из Ла Лиги или ликвидировать

«Барселону» могут понизить в классе либо ликвидировать.
Причиной тому стало «дело Негрейры». Ранее прокуратура подала иск под клуб, а также ряд лиц, которые могут быть причастны к данному эпизоду.
Если вина «блауграны» будет доказана, то клубу как юридическому лицу может грозить штраф или понижение в классе. Возможен также вариант, при котором «Барселона» будет ликвидирована, однако это маловероятно.
«Барселона» будет признана виновной лишь в том случае, если будет доказано, что выплаты клуба Хосе Марии Энрикесу Негрейре предназначались для обеспечения лояльного судейства. Иначе дело будет закрыто.
Экс-президентам каталонцев Хосепу Бартомеу и Сандро Розелю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование и от шести месяцев до четырех лет за коррупцию.
Но я бы точно не желал им этого. Такие действия развалят футбол в целом. И так угасает интерес к футболу. Часть болел Барсы мигрирует к Сити, часть в ПСЖ за Месси, они не пропадут. Но футбол не будет прежним.
Дайте им денежный штраф, пусть поляка продадут и расплатятся
Но я бы точно не желал им этого. Такие действия развалят футбол в целом. И так угасает интерес к футболу. Часть болел Барсы мигрирует к Сити, часть в ПСЖ за Месси, они не пропадут. Но футбол не будет прежним.
Дайте им денежный штраф, пусть поляка продадут и расплатятся