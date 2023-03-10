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«Барселону» могут исключить из Ла Лиги или ликвидировать

10 марта 2023, 23:22

«Барселону» могут понизить в классе либо ликвидировать.

Причиной тому стало «дело Негрейры». Ранее прокуратура подала иск под клуб, а также ряд лиц, которые могут быть причастны к данному эпизоду.

Если вина «блауграны» будет доказана, то клубу как юридическому лицу может грозить штраф или понижение в классе. Возможен также вариант, при котором «Барселона» будет ликвидирована, однако это маловероятно.

«Барселона» будет признана виновной лишь в том случае, если будет доказано, что выплаты клуба Хосе Марии Энрикесу Негрейре предназначались для обеспечения лояльного судейства. Иначе дело будет закрыто.

Экс-президентам каталонцев Хосепу Бартомеу и Сандро Розелю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование и от шести месяцев до четырех лет за коррупцию.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:04, ред.
Это не есть правильно, Барселона должна остаться для конкуренции, правда за Барселоной надо контроль, так как понятно откуда все ее титулы, да и так ее игроки ЗМ получали
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:08
Времена не очень спокойные настали.
Если говорить про меня, то мне уже 36 лет. Теперь уже у меня трое детей. Работаю до 23.00 .
Конечно мне уже не до футбола порой. Я конечно смотрю все важные матчи, но раньше я мог смотреть любой футбол, включая Чемпионат России.

А вот почему футбол менее интересен более молодым людям?
Одна из причин в том, что появился целый пласт игроков как Мбаппе, Погба.. Они звёзды, но деньги их интересуют больше всего.
Как можно болеть за таких звёзд? Они ненастоящие, вместо эмблемы целуют бумажки.
Исчезла романтика.. 90-е, нулевые годы была романтика. Почти в каждом сильном клубе была легенда футбола ,которая ни за что не уйдёт с клуба и будет биться за него. Реал - Рауль, Интер - Дзанетти, Рома- ТОтти, МЮ - почти все (Скоулз. Гиггз, Невилл...), Ньюкасл - Ширер, Милан -Мальдини, Ювентус - Дель Пьеро. Была целая россыпь звёзд - перебезчиков - Ибрагимович , Роналдо, Зидан, Фигу и другие... Но каждый из футболистов был невероятно крутым, с харизмой.

Потом пришло время двух звёзд Месси И Роналду, которое тоже завершилось
Сейчас нет харизмы у игроков. В командах нет неприкасаемых игроков, нет массово игроков, которые готовы всю жизнь биться за свой единственный клуб.
Системы типа фан айди убивают футбол тоже.
minai
minai
вчера в 14:11
Футбол в его настоящем виде и правда уже надоел. Всё одно и то-же : 22 человека пинают мяч то в одну, то в другую сторону, между ними бегает некто и свистит как глупый, остальные радуются как глупые, если этот мяч попадает в некую раму, покрытую сеткой. За этим наблюдают тыщ 30-40 глупого народу. И так полтора часа, и даже больше,
Expert soccer
Expert soccer ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:58
И вот такие вот клубы как Юве и Барса, замаранные в коррупции и по уши в долгах, рвутся Суперлигу делать.
Валерыч
Валерыч ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
=И так угасает интерес к футболу.=
Да, я это тоже заметил. Интерес к футболу падает во всём мире.
Вот уже не цепляет эта игра, как раньше, почему то...
А вот интересно: каковы причины этого?
Трава была раньше зеленее, форма красивее,
игроки "мастеровее"...? Или что-то другое?
Ушло некое волшебство футбола? Или время сейчас такое, что многим не до футбола уже? Или время пришло такое,
что люди начинают прозревать, и понимают что мяч - это как бы символ земного шара - наша планета "Земля", и нельзя её пинать ногами?
Возможно, я ошибаюсь, но думается что футбол скоро вообще исчезнет.
И не только футбол, но и многие другие виды спорта. А Вы, как думаете?
Jon718875
Jon718875
вчера в 11:33
Я за новую Барселону, за обновлённый состав, с приглашением туда : Вальдеса, Пуйоля, Хави, Инесту, вот тогда дела пойдут, без них дохлый номер
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 11:18
А кто говорит что Ювентус платил судьям? Ты для начала рпзьеоись о чем речь
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 10:26
Было бы неплохо😎
ABir
ABir
вчера в 10:22
Наложить приличный штраф, лишить очков, как Ювентус, руководство тоже оштрафовать и пусть дальше играют - они ведь людям радость приносят.
cska1948
cska1948
вчера в 10:21
Если будет доказана вина Барсы и её накажут, то как поступят со статистикой футболистов, забивших голы за Барселону в период подкупа?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:16
Исключат? Распустят?? Даже мой кот смеётся.
cska1948
cska1948
вчера в 10:05
Не понимаю! Если Барса покупала судейство, то ЗА ЧТО она платила многомиллионные ЗРЯплаты игрокам?
bwfcvz7te6j4
bwfcvz7te6j4
вчера в 10:02
Ликвидировать Барселону? Каталония тогда точно из Испании выйдет.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 09:55
Барселона сама себя ликвидировала, вылета даже из ЛЕ
Agamaga........
Agamaga........ ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 09:16
И до них доберутся! В следующем году будем читать подобные новости про них.
Дадут знать, что значит идти против системы.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 09:14
Больше шума, больше громких заголовок!
Чушь всё это.
По размаху и шуму сравнимо с делой об изнасиловании Майорги, когда Роналду грозили пожизненное заключение.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:08
В Испании построже чем в Италии, скорее всего ликвидируют.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 08:06
Ювентус не платил судьям, разберитесь для начала,Моджи просил не назначать тех кто против Юве чаще свистел,в этом есть разница, иначе Итал судьи не обслуживали бы финалы полуфиналы ЛЧ,ЛЕ,ЧМ,ЧЕ.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 08:03
Попыталась понизить Юве не вышло,но наказали на -15 очков, теперь взялись за Барсу,не хватает сил на Реал)
Dima salev
Dima salev
вчера в 07:36
Без Барселоны не красиво даже футболный мир
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 07:35
Одно дело доказать вину в отмывании денег, другое дело в помощи от судей.
UncleZack
UncleZack ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 07:34
Какая еще гражданская в*йна?Нет у Каталонии такой силы что бы тягаться с правительством,королевские войска за неделю всех повстанцев сметут.Да и не станет народ восставать из-за коррупционного клуба,это все на словах про ‘’Больше чем клуб’’.
ДСА
ДСА
вчера в 07:06
В Барселоне должны что-то придумать и отделаться малой кровью.
adekvat
adekvat
вчера в 06:02
Сити теперь Барса им скоро свою лигу можно будет открывать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 04:37
В Испании и Ла Лиге не дураки сидят.
Любая похожая санкция может привести к гражданской в*йне, причём это вполне реальных исход событий.
Тем кому сейчас показалось, что я перегибаю палку, советую изучить вопрос конфликта Каталонии с Испанией.
Наказания будет конечно, но не такие радикальные.
ehbq8ja99fjy
ehbq8ja99fjy
вчера в 04:20
    ОПС
    ОПС
    вчера в 03:40
    Во все, что так и будет, не очень то верится. Но если копнуть под весь футбол, то не сомневаюсь, что такой нарыв вскроется, что ой-е-ей. Особенно это касается "великих" клубов.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 03:20
    А что Ювентус делал похуже, чем с 2003 года платить главе судей?
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 03:02
    Возможен также вариант, при котором возвращению Месси в "Барселону" помешают прилетевшие инопланетяне, которые заберут его на родину, однако это маловероятно.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 02:36
    Да ну, глупости, никто не будет такой именитый и великий клуб исключать из Ла лиги. Это невыгодно для всего чемпионата. В худшем случае снимут очки, чтобы помочь Реалу стать чемпионом.
    Гость
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