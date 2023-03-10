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Аллегри дал комментарий касательно исключения Погба из заявки

10 марта 2023, 19:08

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий касательно исключения полузащитника Поля Погба из заявки на матч Лиги Европы против «Фрайбурга».

Я могу подтвердить, что Поль Погба опоздал на предматчевое собрание команды вчера, поэтому его не было в списке на игру Лиги Европы — это вопрос уважения к коллективу.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
10 марта в 21:47
Этот игрок ему не нужен.
Jon718875
Jon718875
10 марта в 21:07
Этому П.Погбе походит русская поговорка: горбатого могила исправит
Loko57
Loko57
10 марта в 20:24
Обоснованное решение.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 марта в 20:07
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 марта в 19:59, ред.
Засмеялся Погба лукаво:
«Что ты тренер выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Пагбою?

А.С.Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Погбе"
adekvat
adekvat
10 марта в 19:18
Этот парень никогда не успокоится.
Futurista
Futurista
10 марта в 19:18
Здравствуйте. У меня к Вам 2 вопроса...
1. Может ли обычный ВИП (не модератор) пользователь поставить дизлайк обычному не ВИП пользователю?
2. Может ли обычный не ВИП пользователь как то увидеть кто ему поставил дизлайк?...(я вот например это не могу определить, видны имена только тех пользователей кто поставил лайк)...
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