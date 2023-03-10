Аллегри дал комментарий касательно исключения Погба из заявки

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий касательно исключения полузащитника Поля Погба из заявки на матч Лиги Европы против «Фрайбурга».
Я могу подтвердить, что Поль Погба опоздал на предматчевое собрание команды вчера, поэтому его не было в списке на игру Лиги Европы — это вопрос уважения к коллективу.
«Что ты тренер выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Пагбою?
А.С.Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Погбе"
«Что ты тренер выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Пагбою?
А.С.Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Погбе"