Аллегри дал комментарий касательно исключения Погба из заявки

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий касательно исключения полузащитника из заявки на матч Лиги Европы против «Фрайбурга».

Я могу подтвердить, что Поль Погба опоздал на предматчевое собрание команды вчера, поэтому его не было в списке на игру Лиги Европы — это вопрос уважения к коллективу.