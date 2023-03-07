Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин дисквалифицирован на два матча Серии А

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин пропустит два матча Серии А в связи с дисквалификацией.
Футболист был удалён в прошлой игре с «Ромой» за удар по ноге защитника римлян Джанлуки Манчини. Также Кину предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.
Следующие две встречи туринцы проведут с «Сампдорией» (12 марта) и «Интером» (19 марта).
Тогда чем отличается комментарий "Хоть какая-то приятная новость...." или в нем больше конкретики?.... я Без претензий, но просто хочу в этом разобраться.... просто не первый раз такое...
Тогда чем отличается комментарий "Хоть какая-то приятная новость...." или в нем больше конкретики?.... я Без претензий, но просто хочу в этом разобраться.... просто не первый раз такое...