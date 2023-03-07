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Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин дисквалифицирован на два матча Серии А

вчера, 19:23
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин пропустит два матча Серии А в связи с дисквалификацией.

Футболист был удалён в прошлой игре с «Ромой» за удар по ноге защитника римлян Джанлуки Манчини. Также Кину предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

Следующие две встречи туринцы проведут с «Сампдорией» (12 марта) и «Интером» (19 марта).

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Все комментарии
v9ekanfys2n3
v9ekanfys2n3
вчера в 20:02
Этого неадеквата больше на поле не выпустят
Вещий
Вещий ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:30
Добра Вам!

Тогда чем отличается комментарий "Хоть какая-то приятная новость...." или в нем больше конкретики?.... я Без претензий, но просто хочу в этом разобраться.... просто не первый раз такое...
p2zcnaw9nta8
p2zcnaw9nta8
вчера в 19:28
За все нужно платить.
Гость
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