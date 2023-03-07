Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин дисквалифицирован на два матча Серии А

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вчера, 19:23

Нападающий «Ювентуса» пропустит два матча Серии А в связи с дисквалификацией.

Футболист был удалён в прошлой игре с «Ромой» за удар по ноге защитника римлян . Также Кину предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

Следующие две встречи туринцы проведут с «Сампдорией» (12 марта) и «Интером» (19 марта).