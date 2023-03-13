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Женская команда «Динамо» проведёт один матч на «ВТБ-Арене»

вчера, 23:59

Директор развития спортивных проектов «Динамо» Александр Удальцов сообщил о том, что женская команда проведёт один матч в сезоне на домашнем стадионе мужского коллектива.

13 марта ЖФК «Динамо» дебютировал в Суперлиге, проиграв ЦСКА со счётом 0:3. Встреча прошла на «Сапсан-Арене».

Сегодня у нас была такая разовая акция — играть на «Сапсан-Арене», сейчас решаем этот вопрос, действительно хочется обрести свой дом. Нам на прошлой неделе, спасибо руководству клуба, удалось сертифицировать базу, получить лицензию, которая достаточна для того, чтобы по регламенту женской Суперлиги принимать матчи. Поэтому такой базовый вариант — база в Новогорске.

Но мы слышим обращения болельщиков, в них есть просьба, чтобы это было более доступно место, мы пытаемся этот вопрос решить. Рассматривается ли «ВТБ-Арена»? На «ВТБ-Арене» у нас запланирована одна игра в этом сезоне, мы готовим хороший сюрприз, думаю, что об этом скоро расскажем.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:29
Сколько людей прийдёт вот в чем вопрос, окупятся ли затраты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:42
Готовят сюрприз наверное это будет театрализованное выступление, что бы потом ещё разок другой разрешили сыграть на "ВТБ- Арене".
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:41
Сказали значит так будет
Capral
Capral
сегодня в 00:29, ред.
Посмотрел игру женских ДИНАМО и ЦСКА. Хватило, только на один тайм. Подобное извращение не для меня. С удовольствием и очень много лет смотрю, и болею за женское волейбольное ДИНАМО, но женский футбол- это за гранью...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:03
Супер новость, не может быть такого !))
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