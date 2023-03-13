Женская команда «Динамо» проведёт один матч на «ВТБ-Арене»

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вчера, 23:59

Директор развития спортивных проектов «Динамо» Александр Удальцов сообщил о том, что женская команда проведёт один матч в сезоне на домашнем стадионе мужского коллектива.

13 марта ЖФК «Динамо» дебютировал в Суперлиге, проиграв ЦСКА со счётом 0:3. Встреча прошла на «Сапсан-Арене».