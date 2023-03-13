Женская команда «Динамо» проведёт один матч на «ВТБ-Арене»

Директор развития спортивных проектов «Динамо» Александр Удальцов сообщил о том, что женская команда проведёт один матч в сезоне на домашнем стадионе мужского коллектива.
13 марта ЖФК «Динамо» дебютировал в Суперлиге, проиграв ЦСКА со счётом 0:3. Встреча прошла на «Сапсан-Арене».
Сегодня у нас была такая разовая акция — играть на «Сапсан-Арене», сейчас решаем этот вопрос, действительно хочется обрести свой дом. Нам на прошлой неделе, спасибо руководству клуба, удалось сертифицировать базу, получить лицензию, которая достаточна для того, чтобы по регламенту женской Суперлиги принимать матчи. Поэтому такой базовый вариант — база в Новогорске.
Но мы слышим обращения болельщиков, в них есть просьба, чтобы это было более доступно место, мы пытаемся этот вопрос решить. Рассматривается ли «ВТБ-Арена»? На «ВТБ-Арене» у нас запланирована одна игра в этом сезоне, мы готовим хороший сюрприз, думаю, что об этом скоро расскажем.