Дюков: «Разрыв между женским и мужским футболом сокращается»

Президент РФС Александр Дюков после финального матча Кубка России между женскими командами ЦСКА и «Зенита» (2:1) заявил, что разрыв между мужским и женским футболом сокращается.
Поздравляю женский футбольный клуб ЦСКА с завоеванием трофея. Это был отличный матч, мы увидели качественный футбол, было много эмоций. Финал удался на 100 процентов. С точки зрения организации, матч был проведен на очень высоком уровне. На стадион, где проводился чемпионат мира, пришло рекордное для женского футбола в России количество зрителей – 18702. Еще недавно такое было сложно представить, но сейчас это реальность.
Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается. У женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришел на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги.
Для нас это направление очень важно. Мы делаем многое как для развития профессионального женского футбола, так и массового. Все большее количество девочек занимаются футболом в школе — 40% из всех, кто выбрал третий урок физкультуры на базе футбола — девочки. Со своей стороны РФС всячески мотивирует и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время матчей с таким уровнем игры и накалом будет становиться все больше.
Это всего лишь сигнал-посыл к Карпину...
Дюков просто увидел его расширенный список...))
Это всего лишь сигнал-посыл к Карпину...
Дюков просто увидел его расширенный список...))