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Дюков: «Разрыв между женским и мужским футболом сокращается»

вчера, 23:31

Президент РФС Александр Дюков после финального матча Кубка России между женскими командами ЦСКА и «Зенита» (2:1) заявил, что разрыв между мужским и женским футболом сокращается.

Поздравляю женский футбольный клуб ЦСКА с завоеванием трофея. Это был отличный матч, мы увидели качественный футбол, было много эмоций. Финал удался на 100 процентов. С точки зрения организации, матч был проведен на очень высоком уровне. На стадион, где проводился чемпионат мира, пришло рекордное для женского футбола в России количество зрителей – 18702. Еще недавно такое было сложно представить, но сейчас это реальность.

Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается. У женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришел на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги.

Для нас это направление очень важно. Мы делаем многое как для развития профессионального женского футбола, так и массового. Все большее количество девочек занимаются футболом в школе — 40% из всех, кто выбрал третий урок физкультуры на базе футбола — девочки. Со своей стороны РФС всячески мотивирует и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время матчей с таким уровнем игры и накалом будет становиться все больше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:46
...падает до уровня...КАк в нашей культуре :В борьбе двух тенденций(поднимать зрителя до уровня высокого искусства,или опускать уровень искусства до низкопотребного)победило второе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:45
В мужском-вечно плачущие,немощные гламурные бабы,а в женском-мужеподобные чувихи???
cska1948
cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 09:11
А сего вы взяли, что Дюков, говоря о сближении женского и мужского футбола, имел ввиду, что женский, по уровню, приближается к мужскому? Скорее он имел ввиду, что мужской футбол, по уровню, приближается к женскому.
Tostao
Tostao
сегодня в 08:57
«Разрыв между женским и мужским футболом сокращается»... и скоро они сольются в неистовом экстазе.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 08:41
Побольше позитива...
Это всего лишь сигнал-посыл к Карпину...
Дюков просто увидел его расширенный список...))
Gahi
Gahi
сегодня в 03:35
Есть к чему стремиться женскому футболу у них своя дорога 🛣, а у мужиков совсем другая.
протон
протон
сегодня в 00:26
Где он сокращается? Любая команда из фнл 2 обыграет женскую сборную России. Да даже практически все из КФК обыграли женскую сборную России
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:10
согласен с тобой на 100%👍
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:00
Мда уж!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Это чисто физически невозможно,если только ставить в состав трансвеститов или как там их называют!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну как он может этот разрыв сокращаться,если природой заложено совсем другое?!!!!!!!!!!!!!!!У Женщины никогда не будет такой реакции,такой физики и прочего,какая есть у мужчин-это скажет любой биолог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут даже фуибол в пример брать не надо-достаточно глянуть ММА или ЮФС и сравнить-реакции по сравнению с мужской,просто ни очем,скорость удара и прочее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так заложено природой и это невозможно изменить!!!!!!!!!!!
Гость
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