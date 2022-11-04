Дюков: «Разрыв между женским и мужским футболом сокращается»

Президент РФС после финального матча Кубка России между женскими командами ЦСКА и «Зенита» (2:1) заявил, что разрыв между мужским и женским футболом сокращается.

Поздравляю женский футбольный клуб ЦСКА с завоеванием трофея. Это был отличный матч, мы увидели качественный футбол, было много эмоций. Финал удался на 100 процентов. С точки зрения организации, матч был проведен на очень высоком уровне. На стадион, где проводился чемпионат мира, пришло рекордное для женского футбола в России количество зрителей – 18702. Еще недавно такое было сложно представить, но сейчас это реальность.

Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается. У женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришел на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги.