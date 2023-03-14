Марокко официально присоединилось к совместной заявке на проведение ЧМ-2030

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вчера, 21:57

Марокко официально присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ -2030.

Министр спорта страны Чакиб Бенмусса сообщил:

Эта заявка, беспрецедентная в истории футбола, объединит Африку и Европу, северное и южное Средиземноморье, а также африканский, арабский и евро-средиземноморский миры.

Африканцы заменят Украину, которая ранее претендовала на проведение турнира. Собственную совместную заявку также подготовили Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай. Свои заявки готовят ещё и Саудовская Аравия, Египет и Греция.