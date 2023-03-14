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Марокко официально присоединилось к совместной заявке на проведение ЧМ-2030

вчера, 21:57

Марокко официально присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

Министр спорта страны Чакиб Бенмусса сообщил:

Эта заявка, беспрецедентная в истории футбола, объединит Африку и Европу, северное и южное Средиземноморье, а также африканский, арабский и евро-средиземноморский миры.

Африканцы заменят Украину, которая ранее претендовала на проведение турнира. Собственную совместную заявку также подготовили Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай. Свои заявки готовят ещё и Саудовская Аравия, Египет и Греция.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:56
Интересно, какая из этих трех заявок победит. Может все таки Южная америка. Посмотрим. А, впрочем, все равно.
Zak11
Zak11
сегодня в 00:45
А какая же показуха то была с Украиной. Быстренько же ее убрали потом из списка. Очередная клоунада
протон
протон
вчера в 23:27
А вот Марокко желаю не поставлять кое-что туда.
протон
протон
вчера в 23:25
Сейчас Украине не до проведения ЧМ. Просто смысла нет вести диалог о проведении даже шашечного турнира. Это касаемо ближайшего столетия. 
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:45
Прекрасно! Пролетарии всех стран, объединяйтесь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:01
Ну раз разрешили - так тому и быть...
Гость
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