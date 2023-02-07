Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктураЧемпионат мира 2030

Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали заявку на проведение ЧМ-2030

сегодня, 20:23

Клаудио Тапиа, глава Федерации футбола Аргентины, подтвердил, что Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030.

Сегодня очень важный день для истории наших четырех стран. Мы вновь желаем принять мундиаль к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, живем футболом.

Мы знаем, что это огромная ответственность и что мы должны доказать всему миру — Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили смогут провести чемпионат мира по футболу 2030 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с channelnewsasia.com Фото: Сайт skysports.com
Президент Аргентины хочет, чтобы Боливия тоже приняла мундиаль 2030 года
Сегодня, 21:21
Суперкубок России 2023 может пройти в Казани
04 февраля
ПСЖ может переехать на «Стад де Франс»
23 января
Смолов и Мамаев откроют футбольную академию в Дубае
21 января
СлухиВ ПСЖ недовольны тем, что Париж не хочет продавать «Парк де Пренс»
15 января
Мэр Парижа исключила продажу ПСЖ стадиона «Парк де Пренс»
15 января
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 21:54
Я понимаю если два маленькие государство примут мундиал, а тут четыре большие государство.
Может сразу проведём по всему миру чемпионат мира чтобы не было споров и госованые .
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 21:27
Бред там всего 9 стран в футбол играют, а квоту у кого заберут?
Elliada
Elliada
сегодня в 21:26, ред.
Мне больше понравится, если ЧМ будет в Европе. Из-за разницы во времени ЧМ в Америке неудобно будет смотреть
Gahi
Gahi
сегодня в 21:22
Так какую квоту им определят как хозяевам чемпионата мира, может сразу всему континенту Южной Америки предоставить такое право. А за тем и всем остальным через четыре года по очереди Европа, Африка, Азия, Северная Америка.
dok66
dok66
сегодня в 21:15
Вполне могут посоперничать хоть с кем , даже с Англией .
drug01
drug01
сегодня в 21:07
Совместная заявка легче будет провести чемпионат
Agent_marsa
Agent_marsa
сегодня в 21:01
Если их утвердят хозяевами ЧМ, то бразилы будут биться с остальными за одну оставшуюся путевку на ЧМ от ЮА?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:59
Парагвай... Уругвай....
Такая воспламеняющаяся среда...)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 20:50
Только не Аргентина с продажным Меськой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:48
Саудиты тоже зря время не тратят.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 