Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали заявку на проведение ЧМ-2030

Клаудио Тапиа, глава Федерации футбола Аргентины, подтвердил, что Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030.

Сегодня очень важный день для истории наших четырех стран. Мы вновь желаем принять мундиаль к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, живем футболом.

Мы знаем, что это огромная ответственность и что мы должны доказать всему миру — Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили смогут провести чемпионат мира по футболу 2030 года.