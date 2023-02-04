Суперкубок России 2023 может пройти в Казани

В службе коммуникаций РФС рассказали, что Суперкубок России 2023 может пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России — 2023 на «Ак Барс Арене». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.