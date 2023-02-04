Суперкубок России 2023 может пройти в Казани

В службе коммуникаций РФС рассказали, что Суперкубок России 2023 может пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России — 2023 на «Ак Барс Арене». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.
Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах, был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, Российской Премьер-Лигой и клубами. Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС.
А то опять,глядя на пустые трибуны,глубокомысленно произнесут,что это из-за того,что в этот день в Казани играет "Ак Барс"...
А то опять,глядя на пустые трибуны,глубокомысленно произнесут,что это из-за того,что в этот день в Казани играет "Ак Барс"...