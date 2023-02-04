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Суперкубок России 2023 может пройти в Казани

сегодня, 11:53

В службе коммуникаций РФС рассказали, что Суперкубок России 2023 может пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России — 2023 на «Ак Барс Арене». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.

Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах, был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, Российской Премьер-Лигой и клубами. Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:31
Вряд ли Спартак попадёт в Суперкубок)
adekvat
adekvat
сегодня в 13:52
А что в Казани начали на футбол ходить?
lotsman
lotsman
сегодня в 13:46
Суперкубок, открытие сезона, должен проходить при переполненных трибунах, что навряд ли возможно в Казани. Лучше будет, если матч на Суперкубок будет проведён на одной из московских арен. Я думаю, что аншлаг будет обеспечен и праздник футбола, открытие сезона, будет на высоком уровне. Если ещё Fan ID отменят, на этот матч, то вообще будет хорошо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:40
Смогут ли сыграть в Казани дисквалифицированные Барриосы-Соболевы ???
m44jz8d57rjh
m44jz8d57rjh ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Согласен полностью! Верное решение
sova147
sova147
сегодня в 12:28
Это будет очень интересно!!! Правильно!
Ironigor
Ironigor ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:22
Пятьсот человек и то фанаты клубов участников !))
112910415
112910415
сегодня в 12:16
как там с посещаемостью-то ?
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 12:11
Я заполнил адрес Киевян 26 на этом аккаунте и сменил адрес, теперь e-mail адрес этот - kenastree888@outlook.com. Я сейчас буду заполнить и на остальных 10 аккаунтах адрес отправления - Киевян 26, но прошу отпавить все с одним QR-кодом на этот e-mail - kenastree888@outlook.com.
Gorkiy
Gorkiy
сегодня в 12:10
Правильное решение.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:03
Да какая разница, где будет проходить. Все равно по телевизору будем смотреть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:03
Хорошая идея,самый спортивный город!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:01
Да хватит им соревнования отдавать,пока совсем казанский футбол не загнётся! Чем меньше у них левых доходов,тем желание трудится будет острее.
А то опять,глядя на пустые трибуны,глубокомысленно произнесут,что это из-за того,что в этот день в Казани играет "Ак Барс"...
Гость
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