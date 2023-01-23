ПСЖ может переехать на «Стад де Франс»

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сегодня, 08:52

«Стад де Франс» может стать новой домашней ареной ПСЖ . У парижского клуба возникло недопонимание с властями города, причиной стал отказ продавать клубу их нынешний стадион «Парк де Пренс». Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», дал комментарий по этому поводу: