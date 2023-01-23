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ПСЖ может переехать на «Стад де Франс»

сегодня, 08:52

«Стад де Франс» может стать новой домашней ареной ПСЖ. У парижского клуба возникло недопонимание с властями города, причиной стал отказ продавать клубу их нынешний стадион «Парк де Пренс». Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», дал комментарий по этому поводу:

Мы уже тридцать лет предлагаем ПСЖ выступать на «Стад де Франс». Однако руководство и болельщики всегда нам говорили, что их это не интересует.

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ПСЖ
Перевод с rmcsport.bfmtv.com Фото: Сайт stadefrance.com
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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:51
этот стадион не достион лутшей команды мира. ПсЖ должен играть на Стат де Фенс. и это Мбаппе сделает величее
Royal Rumble
Royal Rumble ответ Swift2005 (раскрыть)
сегодня в 12:24
    Swift2005
    Swift2005
    сегодня в 12:16
    Так на главном стадионе Франции Лео Месси будет в каждом матче хет-трики и покеры класть и в огромном количестве голевых и предголевых передач раздавать на своих партнёров по команде, а ПСЖ таким образом будет громить всех своих соперников с неприличным счетом, как в чемпионате так и лиги чемпионов.
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 11:17
    Стад де Франс хорошая арена. В два раза больше парк де Пренс. Будет здорово если туда переберутся.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:16
    Неплохой получился бы биз для скучающего Олимпийца. А парижские власти пусть сдают Парк де Пренс другому клубу.
    btj3gyt92nk8
    btj3gyt92nk8
    сегодня в 11:14
    За шальное арабское бабло они скоро в Лувре гонять будут, а Мона Лиза будет висеть где-нибудь сбоку от мбапешкиных портков
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 11:05
    Французы хитро.опые продать не хотят, а ремонт и реконструкцию делайте за свой бабки.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 10:57, ред.
    Покочевряжатся и отдадут..., причём оба стадиона отдадут (если будет на то воля ПСЖ), ибо что нельзя сделать за деньги, то делается за большие деньги.
    Ну а купить французов, как показал мундиаль 2022, - это как два пальца .....
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:44
    Скатертью самобранкой дорога!
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 10:30
    Нам,как бы побоку,пусть хоть в Эмираты переезжают,а что бы с властью пробоем небыло ,надо больше давать,(зелени)там что ,арабы обнещали?!! Ну цирк,как у нас все одно итоже!!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:46
    Тут только деньги и ничего другого. Где выгоднее, там и будут играть.
    протон
    протон
    сегодня в 09:34
    Стад де Франс построили специально под ЧМ-98, там все эти годы в футбол только сборная играет. Это как Лужники у нас. Из-за этого стадион генерирует убытки и приход ПСЖ был бы для них выгоден.
    Пока за команду играют такие звезды ..заполняемость трибун гарантировано , будет больше доход от матчей)! понятно что лучше иметь свой стадион. Но есть что есть.
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    сегодня в 09:34
    ПСЖ может переехать на «Стад де Франс», но не хочет перемен. Ясное дело.
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