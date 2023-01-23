ПСЖ может переехать на «Стад де Франс»

«Стад де Франс» может стать новой домашней ареной ПСЖ. У парижского клуба возникло недопонимание с властями города, причиной стал отказ продавать клубу их нынешний стадион «Парк де Пренс». Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», дал комментарий по этому поводу:
Мы уже тридцать лет предлагаем ПСЖ выступать на «Стад де Франс». Однако руководство и болельщики всегда нам говорили, что их это не интересует.
Пока за команду играют такие звезды ..заполняемость трибун гарантировано , будет больше доход от матчей)! понятно что лучше иметь свой стадион. Но есть что есть.
Пока за команду играют такие звезды ..заполняемость трибун гарантировано , будет больше доход от матчей)! понятно что лучше иметь свой стадион. Но есть что есть.