«Динамо» минимально переиграло «Урал» в Премьер-Лиге

«Урал» уступил «Динамо» в поединке 20-го тура РПЛ (0:1).
Гол на 90-й минуте забил Константин Тюкавин.
После матча «Урал» занимает 10-е место (25 баллов), «Динамо» идет на 4-й позиции (35 очков).
Ранее в туре «Оренбург» обыграл «Спартак».
«Урал» уступил «Динамо» в поединке 20-го тура РПЛ (0:1).
Гол на 90-й минуте забил Константин Тюкавин.
После матча «Урал» занимает 10-е место (25 баллов), «Динамо» идет на 4-й позиции (35 очков).
Ранее в туре «Оренбург» обыграл «Спартак».
Молодцы. Хотя конечно не могу отметить что перегорели немного после выбивания Зенита из Кубка, тренера ка кнет так и не было, Норман - мягкая мигрушка, защита - валидол, заха не в тонусе, и без Нгамале и Фомина играем еще хуже.
Рад за Костю Тюкавина, а его типа конкурента осла - вон из состава.
И хорош Гладышев, неплохо отдает который раз уже.
И конечно красная Гончаренко - это реверанс Зениту.
Молодцы. Хотя конечно не могу отметить что перегорели немного после выбивания Зенита из Кубка, тренера ка кнет так и не было, Норман - мягкая мигрушка, защита - валидол, заха не в тонусе, и без Нгамале и Фомина играем еще хуже.
Рад за Костю Тюкавина, а его типа конкурента осла - вон из состава.
И хорош Гладышев, неплохо отдает который раз уже.
И конечно красная Гончаренко - это реверанс Зениту.
Первые полчаса мы почти не могли поднять головы- много ошибались
в передачах и вообще с трудом цеплялись за мяч, а хозяева практически полностью доминировали на этом отрезке.
К середине тайма они, впрочем, подустали и снизили обороты а мы, наоборот, задышали и создали единственный стопроцентный момент в тайме- Захарян мог забивать сам, мог катнуть под удар налево Тюкавину, но момент обидно упустил.
После перерыва хозяева попытались повторить свой стартовый спурт и им это удалось, а мы снова в основном отбивались, причём моментами не без труда.
Однако в итоге уральцы слишком увлеклись и допустили несколько острых выпадов Динамо с возможностью использовать скорость и свободные зоны..
Тут стоить заметить, что какими бы ни были на данном этапе проблемы Динамо
в организации игры, но позволять нам свободно отрабатывать свои контратаки- слишком опасная затея, в чём хозяевам и довелось сегодня убедиться
на собственном примере.
Если Заха в первом тайме голевой эпизод запорол, а гол Макарова на 75 мин был отменён, то Костя своего не упустил, чему во многом сопособствовал Ярик Гладышев, по сути организовав всё буквально на зубах..
Повторюсь, Урал очень понравился.
Но исход по-своему закономерен, мы эту решающую банку выстрадали, заработав её трудом и целеустремлённостью, хотя по цельности и общей зрелости игры нам в безусловный актив этот матч, пожалуй, не занести..
Сорадников с победой и очками.
А команде спасибо за эту игру- она была проблемной, но трудились честно
и от души, потому и смогли победить.
Хорошее настроение перед перерывом- штука приятная..)
Первые полчаса мы почти не могли поднять головы- много ошибались
в передачах и вообще с трудом цеплялись за мяч, а хозяева практически полностью доминировали на этом отрезке.
К середине тайма они, впрочем, подустали и снизили обороты а мы, наоборот, задышали и создали единственный стопроцентный момент в тайме- Захарян мог забивать сам, мог катнуть под удар налево Тюкавину, но момент обидно упустил.
После перерыва хозяева попытались повторить свой стартовый спурт и им это удалось, а мы снова в основном отбивались, причём моментами не без труда.
Однако в итоге уральцы слишком увлеклись и допустили несколько острых выпадов Динамо с возможностью использовать скорость и свободные зоны..
Тут стоить заметить, что какими бы ни были на данном этапе проблемы Динамо
в организации игры, но позволять нам свободно отрабатывать свои контратаки- слишком опасная затея, в чём хозяевам и довелось сегодня убедиться
на собственном примере.
Если Заха в первом тайме голевой эпизод запорол, а гол Макарова на 75 мин был отменён, то Костя своего не упустил, чему во многом сопособствовал Ярик Гладышев, по сути организовав всё буквально на зубах..
Повторюсь, Урал очень понравился.
Но исход по-своему закономерен, мы эту решающую банку выстрадали, заработав её трудом и целеустремлённостью, хотя по цельности и общей зрелости игры нам в безусловный актив этот матч, пожалуй, не занести..
Сорадников с победой и очками.
А команде спасибо за эту игру- она была проблемной, но трудились честно
и от души, потому и смогли победить.
Хорошее настроение перед перерывом- штука приятная..)
Сегодня Глад отдал две голевые - Макару и Тюке. Жаль свистулька высосал из пальца офсайт(((
Сегодня Глад отдал две голевые - Макару и Тюке. Жаль свистулька высосал из пальца офсайт(((