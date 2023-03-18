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«Динамо» минимально переиграло «Урал» в Премьер-Лиге

вчера, 16:14
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Урал» уступил «Динамо» в поединке 20-го тура РПЛ (0:1).

Гол на 90-й минуте забил Константин Тюкавин.

После матча «Урал» занимает 10-е место (25 баллов), «Динамо» идет на 4-й позиции (35 очков).

Ранее в туре «Оренбург» обыграл «Спартак».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:23
Да не было там никакого шквала. Урал- это организованный колхоз им.Ганчаренко. Ганчару удалось объединить команду единой идеей, сплотить и заставить как можно меньше ошибаться. Ничего гениального он не придумал. Если присмотреться, то без Бикфалви, Урал играет как в потёмках- нет ни направленности в атаке, ни мысли в центре поля. Насмешил вчера комментатор Б.Аболин, заявивший, что Урал Ганчаренко способен вынести кого угодно. Помню этого Аболина, еще по минифутболу, когда он комментировал игры Синары и ДИНАМО- полное отсутствие конструктивизма. Славиша, вчера, поставил Урал на место.
Вот, тревожно перед Сочи, точнее сказать- перед Курбаном. Этот человек знает как против нас играть. Может проиграть кому угодно, а вот нам может преподнести сюрприз. Йокановичу надо хорошо изучить Бердыева, его сильные и слабые стороны, и конечно- забыть о двух неудачных играх Сочи с Оренбургом, и Факелом! С нами- у Сочи будет совсем другая игра!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:56
Уехал,выключив трансляцию,когда(по комментариям) "Урал" обрушил шквал атак на ворота гостей",а включил комп через два часа,а там 0-1.Шквал прошёл мимо...
Борисыч1
Борисыч1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Эта статистика говорит о том, что Урал не лучше Динамо. А Динамо лучше Урала реализацией моментов. К слову, у Урала моментов, сравнимых с выходом 1 в 1 Захи или голов Тюки и Макара что-то не вспоминается. А лучшая реализация у Динамо из-за более высокого исполнительского мастерства.
Capral
Capral
вчера в 23:54
Хоффенхайм-Герта-3:1!!!!!!!
Надо признать, что второй пенальти в ворота Герты- конечно левый. И вот, в этот момент, подумал: вот так, товарисч- ЛИЦЕМЕР, ПРОХОДИМЕЦ, ЦИНИК- прочувствуй, что значит, когда в твои ворота ставят такие пенальти...
Capral
Capral
вчера в 22:47
Посмотрел сегодня на Пиняева и подумал- почему он в Локо, а не у нас? Привет Бувачу...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:09
Я много раз просматривал этот эпизод, но плечо, я не заметил. Но, если даже и был микроскопический офсайд, то по последним правилам ФИФА- это считается в пользу атаки. Другое дело- как это повернуть...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:06
Спасибо, Володя, спасибо- Дорогой!!!
Завтра за ЦСКА!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:45
О каком украденном голе идёт речь? В офсайде была не только рука динамовца, но, главное, плечо, которым можно играть. Смотрите внимательно повторы.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:45
Виктор, конечно я рад, что ТЫ рад вашей победе! И как болельщик болельщика тебя прекрасно понимаю и поздравляю! А мои комментарии, так это комментарии нейтрального болельщика и не более.
Capral
Capral
вчера в 21:01
Володя, два удара Урала низом, из-за пределов штрафной не так были опасны, как один выход Захаряна, удар Гладышева через себя и незащитанный гол. Всё остальное- сухая статистика. Если честно, я думал ты порадуешься за нас. Я, всегда поздравляю ЦСКА с победой. Все-таки, мы не Спартак...
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:40
Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо. Статистика ещё суше теории.
Dinamo
Dinamo ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:39
Ганчаренко взбунтовался из-за того, что ему почудилась рука у Майсторовича на последней минуте добавленного времени.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14
Что не понравилось Ганчаренко? А ты знаешь хоть ОДНОГО тренера, которому нравиться пропускать голы, да ещё в конце матча?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Вот статистика, которая цифрами говорит, что Урал сегодня не был хуже Динамо.
СТАТИСТИКА
12 Удары по воротам 10
3 Удары в створ 2
7 Фолы 10
6 Угловые 9
4 Офсайды 5
50% Владение мячом 50%
2 Cэйвы 3
1 Предупреждения 1

Слева цифры Урала, справа цифры ДМ.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:01
Володя, Урал- достоин уважения, но если чисто по моментам, то у нас, реальных было больше. Захарян не забил чистый выход, украденный гол, ну и сам гол. Урал, даже по статистике владения мячом нас не превзошел, неговоря уже по моментам. И что не понравилось Ганчаренко- не понимаю...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
Привет, Виктор! Согласен на все 100%, гол у вс украли. Но и ты согласись, что Урал в сегодняшней игре не был мальчиком для битья.
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Без Смолова не лучше. Со Смоловым на молодых нападающих ДИНАМО нет такого давления. На Смолове, всегда висят защитники соперника, что облегчает задачу партнерам. Смолов может отдать последний пас и сам забить. Без Смолова, наша молодежь смотрится несколько неуверенной, а атака не такой острой. Хорошо что сегодня всё закончилось именно так, но на мой взгляд, со Смоловым надежнее и спокойнее. Рядом с ним и молодые быстрее растут.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 18:11
Часто плясал, сегодня Динамо пляшет. Все течет и движется. Его нервные потуги с Муссой, с заменой Фернандеса в ЛЧ, когда медицину на поле не выпустил для оказания помощи игроку, скандал в подтрибунке..побег из Шоушенка. Это рецедив. Нервы ни к черту видимо. Теперь оправдываться и извиняться. Проигрывать уметь тоже надо. В остальном нормально. Не физрук, это факт).
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:04
Без Смолова лучше, с ним создаются моменты, которые он красиво гробит, без него - Тюкавин забивает
Ев17
Ев17
вчера в 18:01
мля, судьи !!! как верно сказал комментатор, РУКА Макарова была в офсайде )) Задолбали чистые голы отменять
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:01
Был уверен, что будет ничья. Урал всё же по игре поражения не заслужил, но все серии когда-то заканчиваются. Вто и эта серия Урала без поражений так неожиданно прервалась, даже при неплохой игре.
shur
shur
вчера в 17:57
...ну что же, три очка, чтобы не говорили, для Динамо сейчас
важно почувствовать весенний запах победы...
112910415
112910415
вчера в 17:57
Урал опять прекрасно играл !
новые победы придут !
andrefino13
andrefino13 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 17:54
Ганчаренко умеет играть против сильнейших команд не только России ,так что Зениту это особо не поможет ,помощники у него всегда были толковые .
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:53
Спасибо, Сергеич, спасибо- Дружище!!!!!!!
andrefino13
andrefino13 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:50
Уважают Урал ,уважают работу тренера ,это про футбол . Сколько можно уже ждать осечек и плясать от радости ?
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 17:07
Отдельно отметил бы Глада. Вот так незаметно, без денег за трансферы получили игрока уровня основы. Причём все трое воспитанники Динамо и все имеют основным амплуа позицию центр-форварда. Грулёв-Тюкавин-Гладышев.
Сегодня Глад отдал две голевые - Макару и Тюке. Жаль свистулька высосал из пальца офсайт(((
Capral
Capral
вчера в 17:03
Что интересно, никто из тех, кто ненавидит Йокановича, даже не вспомнил про судейский произвол, как-будто и не было...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:51
Урал вообще после прихода ВМГ играет очень прилично.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:46
Привет, Володя!
Володя, а ничего, что судья украл у нас первый, чистейший гол?
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