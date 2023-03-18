«Оренбург» обыграл «Спартак» в матче Премьер-Лиги

«Оренбург» победил «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
Юрий Ковалев открыл счет на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв на 23-й удвоил преимущество команды.
После поединка «Оренбург» идет на 6-м месте (31 пункт), «Спартак» занимает 2-ю строчку (40 баллов).
Тот случай, когда соперник оставил приятное впечатление своей игрой. Не парковали автобус, грамотно убегали в атаки и допускали мало ошибок. Личка строит симпатичную команду, подобрали резвую линию нападения (9-й номер уж больно возил нас сегодня в одиночку). А уж дома только раз проиграли в этом сезоне, молодцы!
А вот Спартак матч провалил по всем фронтам. Мало того, что были детские ошибки в защите (обрез Зиньковского, провал Денисова, бег на полуспущенных от Джикии), так еще и в атаке не смогли даже один гол заковырять. Один только Шамар имел два убойных момента. Попадай в пустые ворота, и возрождай интригу. Нет, надо промазать!
В общем, весну начали плохо. 1-1-1 в чемпионате, домашняя ничья перед ответной встречей с Уралом в Кубке. Да к тому же Джикию потеряли на 3-4 недели. Нерадостно всё это, хотя ничего не предвещало.
Надо перезагрузиться, собраться и начать играть лучше. Надеюсь, перерыв на матчи сборной поможет в этом начинании. Абаскалю есть над чем подумать!
Тот случай, когда соперник оставил приятное впечатление своей игрой. Не парковали автобус, грамотно убегали в атаки и допускали мало ошибок. Личка строит симпатичную команду, подобрали резвую линию нападения (9-й номер уж больно возил нас сегодня в одиночку). А уж дома только раз проиграли в этом сезоне, молодцы!
А вот Спартак матч провалил по всем фронтам. Мало того, что были детские ошибки в защите (обрез Зиньковского, провал Денисова, бег на полуспущенных от Джикии), так еще и в атаке не смогли даже один гол заковырять. Один только Шамар имел два убойных момента. Попадай в пустые ворота, и возрождай интригу. Нет, надо промазать!
В общем, весну начали плохо. 1-1-1 в чемпионате, домашняя ничья перед ответной встречей с Уралом в Кубке. Да к тому же Джикию потеряли на 3-4 недели. Нерадостно всё это, хотя ничего не предвещало.
Надо перезагрузиться, собраться и начать играть лучше. Надеюсь, перерыв на матчи сборной поможет в этом начинании. Абаскалю есть над чем подумать!