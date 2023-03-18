Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Оренбург» обыграл «Спартак» в матче Премьер-Лиги

вчера, 14:04
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Оренбург» победил «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ (2:0).

Юрий Ковалев открыл счет на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв на 23-й удвоил преимущество команды.

После поединка «Оренбург» идет на 6-м месте (31 пункт), «Спартак» занимает 2-ю строчку (40 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аяччо» уступил «Монако» в матче Лиги 1
Сегодня, 16:54
«Ростов» переиграл «Химки» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 15:54
«Атлетико» разгромил «Валенсию»
Сегодня, 00:56
Гол Ибрагимовича не помог «Милану» обыграть «Удинезе»
Сегодня, 00:48
«Ман Сити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии. Холанд оформил хет-трик
Вчера, 22:41
«Челси» в конце матча упустил победу над «Эвертоном»
Вчера, 22:25
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:04
Ч не о результатах. Я о стиле игры оренбурга. Посему они в игре с Зенитом мягкие и пушисиые, а в играх мо Спартаком роном упирается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 06:42
Не думаю что противостояния Оренбурга обусловлены приоритетом в играх в зависимости от спонсора....
Если Зенит выиграл у них все 7 игр...а условный ЦСКА 6 игр выиграл и 1 проиграл - навряд ли является поводом утверждать что Оренбург что то сливает а что то забирает....
Скорей всего результаты так называемых "Эль-Газико" (Зенит-Оренбург) вызваны разностью в классе...а не предвзятостью...

Например Спартак-Крылья Советов...
10 последних игр - 10 побед Спартака...
Но мы же не говорим о некой "уступчивости"....команде которая несколько сезонов скупает там игроков...
Просто наверное Спартак сильней....

Одно время все кричали про то что Сочи фарм....пока в прошлом сезоне Сочи не отобрал 5 очков у Зенита из 6-ти....
kogI33
kogI33
сегодня в 06:25
Закономерный результат при честном судействе !!!
Жаль Оренбург так мало забил!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:01
Глянул обзор, судя по нему Оренбург должен был хотя бы 4 забить…
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:13
Оренбург с победой! Мясо для того и существует, чтобы его через мясорубку пропускать!
Capral
Capral ответ Галя Каблукова (раскрыть)
вчера в 18:35
А за первенство у нас никто и не играет- это игра за призовые места с 2-3.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 17:43
Это позор какой то, а не игра за первенство...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:43
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 17:38
    Всё по делу, Оренбург с победой.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:25
      Joseph Dredd
      Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 16:55
      )
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 16:53, ред.
      Абаскаль после первого круга


      Абаскаль после майского матча в Питере
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 16:39
      Лучик света потушил ещё намедни Карасев, когда спартачина получил в пятак, а он отвернулся...
      protest58us
      protest58us
      вчера в 16:33
        cska1948
        cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 16:11
        Как не было? Ведь пенальти в ворота СпаМа Кукуян НЕ поставил, хотя должен был.
        альсато
        альсато
        вчера в 16:05
        вот где ВСЯ ИНТРИГА ЧЕМПИОНАТА!)))))
        Аспект
        Аспект
        вчера в 15:39
          ssspartak
          ssspartak
          вчера в 15:39
          Напрашивалось поражение спартака. Невнятная игра, либо ставка на кубок. Посмотрим на ответку с уралом
          Рourquoi pas...
          Рourquoi pas...
          вчера в 15:36
          Оренбург - красавцы! От души за вас рад!
          Capral
          Capral ответ Palex (раскрыть)
          вчера в 15:26
          Я говорю про поражение в этом году, а не вобщем.
          ПРОСТО ЮЛИЙ
          ПРОСТО ЮЛИЙ
          вчера в 15:22
          заговор продолжается, судьи не помогают....кошмар. Абаскалю скоро укажут дорогу на вокзал. Ловчев и Кавазашвили в очередной раз переобуются....
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          вчера в 15:21, ред.
          Прошу прощения ,что вмешиваюсь , но с обороной у нас до перерыва в чемпионате было всё в порядке ,о чём можно судить по играм с Зенитом в том же Кубке . Все атаковали и все отрабатывали в обороне . Не зря по пропущенным мячам мы одни из лидеров в чемпе . Что случилось сейчас понять трудно . Толи слишком уверовали в свои силы ,то ли ..... Короче ,причины лежат в психологии . А вам желаю завтра победы над Зенитом . Москва должна рулить ! )
          Georgud
          Georgud
          вчера в 15:21
          Оренбург был на голову выше самой распиаренной команды РПЛ
          Красно-белый 1987
          Красно-белый 1987
          вчера в 15:18
          проиграли сегодня по делу, не было запредельной мотивации у футболистов красно - белых и после двух невнятных игр против урала поражение в Оренбурге точно не стало сенсацией. не понятно зачем Абаскаль посадил на лавку Хлусевича, Денисов полностью виноват во втором голе, с такой фигурой " бычка" как у Денисова проигрывать борьбу корус в корпус он не имеет права вообще никому если хочет играть за основной состав Спартака...наш правый защитник просто упал после борьбы по правилам с нападающим пуховика. Селихов как в старые - добрые времена спасать начинает после парочку пропущенных мячей в свои ворота, первого гола не должно было случиться сыграй подабающе Александр, поплыл уже игрок оренбурга и момент по сути был уже упущен, но селя пустил круглого прямо в домик...Зиньковский сыграл просто безобразно, чтобы не влетать на выезде нужно как минимум не отдавать передачи сопернику. фарта не было, да и заслужить его нужно сначала. Промес обязан попадать в створ со штрафного в 20ти метрах по центру от ворот соперника...Николсон, Литвинов и Соболев тоже загубили хорошие возможности не проиграть в Оренбурге. Литвинов сыграл не лучше Зиньковского, искуственное поле похоже не для Руслана, всю борьбу проиграл и часто ошибался. вобщем заслуженное поражение Спартака, будем надеяться Абаскаль устроит разбор полётов в команде после этого поражения. Джикии здоровья. вперёд Спартак!!!
          ABir
          ABir
          вчера в 15:12
          У Спартака явные проблемы в защите, а теперь и в реализации. Оренбург заслуженно победил сегодня. Значит и ничья с Уралом не была случайной. Надо что-то менять и перезагружаться. Ответная игра с Уралом будет очень не простой.
          Кайзеркрюгер
          Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          вчера в 15:09
            Кайзеркрюгер
            Кайзеркрюгер
            вчера в 15:08
            Опять судья виноват?
            Boricku
            Boricku
            вчера в 15:07
            Вдурое место уже понятно на юг ушло к Валере.
            shlomo2
            shlomo2
            вчера в 15:04
            Концовка была очень зрелищная и обоюдоострая. Это была одна из лучших игр в сезоне, которая действительно доставила удовольствие.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            вчера в 14:59
            К сожалению ты смысл не понял. Я о том, что Оренбург явно по разному играет с Зенитом и другими командами. Газпром рулит? Ведь он спонсор оренбурга и зенита. Дирижерская палочка
            Гость
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             