Дубль Исака принёс «Ньюкаслу» победу над «Ноттингем Форрест»

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сегодня, 00:57

«Ноттингем Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в матче 28-го тура АПЛ .

На 26-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ноттингема» Эммануэль Деннис. В дополнительное к первому тайму время форвард «Ньюкасла» Александер Исак сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Исак реализовал пенальти, оформив дубль.

«Ньюкасл» идёт на 5-м месте (47 очков), «Ноттингем» занимает 14-е место (26 очков).