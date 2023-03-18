Дубль Исака принёс «Ньюкаслу» победу над «Ноттингем Форрест»

«Ноттингем Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в матче 28-го тура АПЛ.
На 26-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ноттингема» Эммануэль Деннис. В дополнительное к первому тайму время форвард «Ньюкасла» Александер Исак сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Исак реализовал пенальти, оформив дубль.
«Ньюкасл» идёт на 5-м месте (47 очков), «Ноттингем» занимает 14-е место (26 очков).
Интересно что у Тоттенхэма 9 поражений в сезоне...
А у Ньюкасла - 3...
Но Тоттенхэм выше в таблице..
Ньюкасл как то до неприличия цикличен...
1.Невесёлое начало:13.08.22-17.09.22 - 6 игр - 0 побед
2.Великолепная серия : 01.10.22-26.12.22 - 9 игр - 8 побед и ничья...
3.Грустная серия: 31.12.22-04.03.23 - 8 игр - лишь 1 победа..и потеря 16 очков...
....надеюсь две победы в последних двух турах это начало новой победной серии...
Интересно что у Тоттенхэма 9 поражений в сезоне...
А у Ньюкасла - 3...
Но Тоттенхэм выше в таблице..
Ньюкасл как то до неприличия цикличен...
1.Невесёлое начало:13.08.22-17.09.22 - 6 игр - 0 побед
2.Великолепная серия : 01.10.22-26.12.22 - 9 игр - 8 побед и ничья...
3.Грустная серия: 31.12.22-04.03.23 - 8 игр - лишь 1 победа..и потеря 16 очков...
....надеюсь две победы в последних двух турах это начало новой победной серии...