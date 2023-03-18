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Дубль Исака принёс «Ньюкаслу» победу над «Ноттингем Форрест»

сегодня, 00:57
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ноттингем Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в матче 28-го тура АПЛ.

На 26-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ноттингема» Эммануэль Деннис. В дополнительное к первому тайму время форвард «Ньюкасла» Александер Исак сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Исак реализовал пенальти, оформив дубль.

«Ньюкасл» идёт на 5-м месте (47 очков), «Ноттингем» занимает 14-е место (26 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ньюкасл»
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 08:39
Ньюкасл и должен был выигрывать, только более уверенно. Но победили и ладно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:37
Если поднапрячься, то Ньюкаслу можно замахнуться и на Лигу Чемпионов.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:36
Должны были дожимать и дожали.... молодцы!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:30
Тяжелый получился матч для сорок. Ноттингем дал хороший бой. Важная победа, которая оставляет им шансы на ЛЧ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:37
Рад что Ньюкасл вернулся. У команды Эдди Хау была длинная серия без побед, которая откинула их из лигочемпионской четверки. Но крайних два матча сороки победили и они снова в борьбе за попадание в ЛЧ. Команда проявила характер и играла до последнего, за это и была вознаграждена волевой победой, забивая свои голы в компенсированное к таймам время.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:03, ред.
Бодаются за 4-ю путёвку в ЛЧ...))
Интересно что у Тоттенхэма 9 поражений в сезоне...
А у Ньюкасла - 3...
Но Тоттенхэм выше в таблице..

Ньюкасл как то до неприличия цикличен...
1.Невесёлое начало:13.08.22-17.09.22 - 6 игр - 0 побед
2.Великолепная серия : 01.10.22-26.12.22 - 9 игр - 8 побед и ничья...
3.Грустная серия: 31.12.22-04.03.23 - 8 игр - лишь 1 победа..и потеря 16 очков...

....надеюсь две победы в последних двух турах это начало новой победной серии...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:36
Уже казалось дело идёт к ничьей, но в самой концовке Ньюкасл забивает и продолжает претендовать на участие в ЛЧ.
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