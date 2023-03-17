«Спортинг» переиграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала ЛЕ

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сегодня, 01:51

«Арсенал» уступил «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1, общий счет 3:3 и 3:5 по пенальти).

Гранит Джака вывел лондонцев вперед на 19-й минуте, на 62-й Педру Гонсалвеш счет сравнял. Гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 118-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Угарте. В серии пенальти сильнее оказался «Спортинг».

В одной из параллельных игр «Манчестер Юнайтед» победил «Бетис».