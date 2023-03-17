«Спортинг» переиграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала ЛЕ

«Арсенал» уступил «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1, общий счет 3:3 и 3:5 по пенальти).
Гранит Джака вывел лондонцев вперед на 19-й минуте, на 62-й Педру Гонсалвеш счет сравнял. Гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 118-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Угарте. В серии пенальти сильнее оказался «Спортинг».
В одной из параллельных игр «Манчестер Юнайтед» победил «Бетис».
Хорошо: сосредоточенность на АПЛ, теперь меньше нагрузка на основу. Самое главное - мало шансов играть у Жоржинье и Виейра, два откровенных нуля в центре.
Хорошо: сосредоточенность на АПЛ, теперь меньше нагрузка на основу. Самое главное - мало шансов играть у Жоржинье и Виейра, два откровенных нуля в центре.
поэтому... полностью заслуженная победа, Арсенал "на голову выше" только в воспаленном воображении это команда ниже уровнем, посмотрите на ее "борьбу" весь матч, как говорил Дарт Вейдер - нет никакой борьбы... они и на ничью не наиграли.. я ожидал фееричной игры, финтов, голов... прогнозы "специалистов" были и 4-0 и чего только не говорили... а по игре - Арсенал просто мертвый..
поэтому... полностью заслуженная победа, Арсенал "на голову выше" только в воспаленном воображении это команда ниже уровнем, посмотрите на ее "борьбу" весь матч, как говорил Дарт Вейдер - нет никакой борьбы... они и на ничью не наиграли.. я ожидал фееричной игры, финтов, голов... прогнозы "специалистов" были и 4-0 и чего только не говорили... а по игре - Арсенал просто мертвый..
Очень надеюсь, что это поражение не ударит по команде и в матче с Пэдас возьмем свое!
Спортинг с победой! По второму тайму заслужили! Понятное дело, что борьбу за титул в Португалии они уже упустили, и для команды Аморима ставка была сделана на ЛЕ, свое они и взяли! Молодцы! Удачи в следующей стадии
Очень надеюсь, что это поражение не ударит по команде и в матче с Пэдас возьмем свое!
Спортинг с победой! По второму тайму заслужили! Понятное дело, что борьбу за титул в Португалии они уже упустили, и для команды Аморима ставка была сделана на ЛЕ, свое они и взяли! Молодцы! Удачи в следующей стадии