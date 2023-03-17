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«Спортинг» переиграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала ЛЕ

сегодня, 01:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингЗакончился после серии пенальти

«Арсенал» уступил «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1, общий счет 3:3 и 3:5 по пенальти).

Гранит Джака вывел лондонцев вперед на 19-й минуте, на 62-й Педру Гонсалвеш счет сравнял. Гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 118-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Угарте. В серии пенальти сильнее оказался «Спортинг».

В одной из параллельных игр «Манчестер Юнайтед» победил «Бетис».

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 15:22, ред.
Был отрезок после гола Арсенала, когда по игре думал, что сейчас лондонцы раздавят Спортинг, разгромят. Спортинг выдержал этот период и воспользовался своим шансом, вот и всё. А большие команды обычно как раз и давят дальше, забивают, даже когда очевидно всем уже давно, что выиграли матч.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:18
Неожиданно проиграть на своем поле,Арсенал пролетел!!!
John 5mith
John 5mith
сегодня в 12:06
Осталось надеяться что у МС не хватит сил на 3 турнира.
5 очков отрыва - мелочь, да еще через месяц игра на Итихаде.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:58
По ушам полезно получать). ЗвОн стоит). Футбол непредсказуем.
drug01
drug01
сегодня в 10:20
Арсенал на такой результат не расчитывал, это очень горько
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 09:23
Не ожидал я от Арсенала такого результата!
Sporting
Sporting
сегодня в 09:19
Кто больше горел желанием пройти дальше, тот и прошёл!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:59
Похоже Арсенал недооценил соперника.
erla1984
erla1984
сегодня в 08:44
Срочно летом надо брать Райса Кайседо Канселу и Балогуна возвращать, продать Соареша Локонгу Нкетию Тавареша Томиясу!
Elliada
Elliada
сегодня в 08:32
Арсенал вылетел из всех Кубков и каждый раз говорили, что теперь могут сосредоточиться на АПЛ. Сомневаюсь, что теперь могут выиграть АПЛ. Арсеналу не хватает стабильности.
izrafel
izrafel
сегодня в 08:28
Ну что теперь можно уже не отвлекаться и рубиться с МС за чемпионство...
xajaks
xajaks
сегодня в 07:29
Рамсдейл почувствовал себя Симэном
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:21
Гол с центра конечно красота! Арсеналу проще за чемпионство будет бороться )
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:21, ред.
Вот мы и обделались, точнее Артета переиграл сам себя.....не понимаю логику его решений в ЕК! У нас не такая сильная скамейка, что бы пытаться выехать на ней весь еврокубковый путь! Нужно ьыло определиться еще до матча на что делать акцент ЕК или борьба за АПЛ! Раз решил, что борьба за ЕК так же неоюбходима, то нужно было сразу выпустить основу, погоняли бы Спортинг мин 60-70(думаю этого бы хватило), а дальше выпустить запасных и даже если бы случился форс-мажор, то пусть лучше бы запасные поиграли подольше, так сказать получили бы свои минуты.....а тут Артета и запасных погонял, и основу выпустил, которая тоже выматалась....
Очень надеюсь, что это поражение не ударит по команде и в матче с Пэдас возьмем свое!
Спортинг с победой! По второму тайму заслужили! Понятное дело, что борьбу за титул в Португалии они уже упустили, и для команды Аморима ставка была сделана на ЛЕ, свое они и взяли! Молодцы! Удачи в следующей стадии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:16
Каждый клуб достиг того к чему стремился, а тренерскому штабу команд есть над чем поработать. Удачи
3ton
3ton
сегодня в 07:01
Логический исход .
Арсенал адекватно слил ненужный турнир.
Все силы оставил на чемпионат
Это МЮ пусть рвет попу на два фронта , чтобы в ЛЧ попасть .
Вчера Нормик на проходе Спортинга поднял ☺️☺️
Пенальти дали понервничать
erla1984
erla1984
сегодня в 06:11
я даже рад очень за вылет, АПЛ важнее там сосредоточимся, да и основа уже вся выдохлась, последний выстрел сделаем по кристал пэлласу и все на отдых, потом со свежими силами бить всех!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 05:40
Жоржиньо футболист не для основы, ему максимум выходить на поле на 70+ минутах. Он давно закончился.
adekvat
adekvat ответ Master Shake (раскрыть)
сегодня в 05:26
Точно надо было раньше сливаться, чемпионство важнее, столько лет ждали.
112910415
112910415
сегодня в 04:59
жаль, что лидеры не сохранили силы для великого похода за чемпионскими регалиями ...
sbwczq9tr32x
sbwczq9tr32x
сегодня в 04:18
Арсенал всегда был бесхребетным, что и в этот раз стало причиной отправления в кювет более сильной духом командой
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:41
Арсеналу надо было забивать.. вратарь неплохой у Спортинга тащил
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 02:14
Обе команды показали красивый футбол,и гол Спортинга,вобще украсил матч,и даже наверное вест тур лиги уефа!! Надо признать,португальцам,эта победа поважнее,Арсенал и так попадет в лч!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:06
Матч огонь! Спортинг был прекрасен. В основное время ничем канонирам не уступал, создал достаточно моментов, чтобы выиграть еще в основное время. На дополнительное их конечно уже не хватило, команда устала и Арсенал там доминировал, но выручил Адан и он же взял решающий удар в серии пенальти. Однозначно герой матча. Также стоит отметить и Педру Гонсалвеша. Какой шикарный голешник он забил за шиворот Рамсдейлу с центра поля! Шедевр! Артете надо было выпускать молодежь и сливать этот матч, но он загонял свою основу все 120 минут плюс потерял из-за травм двух защитников, но в итоге все равно вылетел из турнира.
balalay
balalay
сегодня в 02:05
как вы думаете, почему букмекеры ставили на победу Арсенала? вот по игре конечно они смотрелись ЧУТЬ получше португальцев, но не восемь к одному как обычные ставки на победу Спортинга
поэтому... полностью заслуженная победа, Арсенал "на голову выше" только в воспаленном воображении это команда ниже уровнем, посмотрите на ее "борьбу" весь матч, как говорил Дарт Вейдер - нет никакой борьбы... они и на ничью не наиграли.. я ожидал фееричной игры, финтов, голов... прогнозы "специалистов" были и 4-0 и чего только не говорили... а по игре - Арсенал просто мертвый..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 02:04
Португалия - 10 млн. бывших пиратов, Англия - 56 ...
По существу - футбольный праздник и с тортом и с вишенкой.
Виейра достоин Второй футбольной Лиги)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:02, ред.
Вот в этом вся Лига Европы, неожиданные проходы клубов аутсайдеров. Хотя Спортинг во втором тайме таковым не был, бились как тигры, вот и получили свой результат хоть и по пенальти. Почему-то я за них рад больше чем за Арсенал. Канониры пускай сосредотачиваются на АПЛ и берут чемпионство, пока Ман сити занят в Лиге Чемпионов.
Тристан
Тристан
сегодня в 01:57, ред.
Плохо: неоправданная нагрузка, травмы.
Хорошо: сосредоточенность на АПЛ, теперь меньше нагрузка на основу. Самое главное - мало шансов играть у Жоржинье и Виейра, два откровенных нуля в центре.
Master Shake
Master Shake
сегодня в 01:52
Дроп ненужного турнира на который и так ушло много сил. Теперь можно сосредоточиться на чемпионстве
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