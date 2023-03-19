Бензема изменит подход к тренировкам

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вчера, 12:11

Нападающий «Реала» решил изменить подход к тренировкам и игровому времени, ориентируясь на пример Криштиану Роналду.

Из-за череды травм француз решил дозировать нагрузки: во время менее важных игр он будет набирать форму, а принимать участие станет в наиболее важных поединках. Роналду во время своего последнего сезона в стане «сливочных» договорился с тренером Зинедином Зиданом о подобном методе работы.

У Бензема и нынешнего наставника команды Карло Анчелотти есть подобная договоренность. Тренер хотел бы чаще выпускать Бензема на поле, но понимает позицию игрока. Партнеры по команде с уважением относятся к нападающему, они хотят видеть его в оптимальной форме во время наиболее важных матчей.