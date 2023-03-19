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Бензема изменит подход к тренировкам

вчера, 12:11

Нападающий «Реала» Карим Бензема решил изменить подход к тренировкам и игровому времени, ориентируясь на пример Криштиану Роналду.

Из-за череды травм француз решил дозировать нагрузки: во время менее важных игр он будет набирать форму, а принимать участие станет в наиболее важных поединках. Роналду во время своего последнего сезона в стане «сливочных» договорился с тренером Зинедином Зиданом о подобном методе работы.

У Бензема и нынешнего наставника команды Карло Анчелотти есть подобная договоренность. Тренер хотел бы чаще выпускать Бензема на поле, но понимает позицию игрока. Партнеры по команде с уважением относятся к нападающему, они хотят видеть его в оптимальной форме во время наиболее важных матчей.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:22
Правильно, ведь старость − на радость.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:45
Бензема вслед за Пересом убежит с Камп Ноу прихрамывая.
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:42
"Помоложе у нас хватает игроков", у вас в списке любимых много команд, в какой именно команде у вас хватает молодых игроков? Какая у вас роль в одной из этих команд?
shur
shur
вчера в 14:54, ред.
...в чем отличие Виннисиуса молодого от Бенземы, может себе бразилиц раслабуху устроить, при чем очень наглядно, а у Карима другое отношение к игре, постоянная заряженность на ворота и движение, движение, движение...Усталость, травмы и возраст дают о себе знать и решение принимать участие в главных( как сегодня с Барсуками) матчах оправдывает себя, помоложе у нас игроков хватает , пусть носятся и забивают!!!
Ironigor
Ironigor ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:51
Любому футболисту такой вопрос важен .
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:14
Но это важный вопрос для него
ДСА
ДСА
вчера в 12:33
Распределять правильно свои силы - это действительно искусство.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:28
Ну это уже вопрос к врачам и реабилиторогам .
Гость
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