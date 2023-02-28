Поттер опасается, что качество тренировок в «Челси» станет хуже .

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вчера, 00:20

Главный тренер «Челси» вынужден справляться с проблемами в тренировочном процессе. Рулевой опасается, что столь насыщенная заявка (31 игрок) команды может снизить качество тренировок.

Например, Поттер очень любит тренировочные матчи 11 на 11. Некоторых футболистов приходится отсоединять от общей группы до тех пор, пока те не понадобятся. В связи с этим у Поттера возникают проблемы при попытке наладить постоянную и последовательную тренировочную работу.