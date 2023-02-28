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Поттер опасается, что качество тренировок в «Челси» станет хуже

вчера, 00:20

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер вынужден справляться с проблемами в тренировочном процессе. Рулевой опасается, что столь насыщенная заявка (31 игрок) команды может снизить качество тренировок.

Например, Поттер очень любит тренировочные матчи 11 на 11. Некоторых футболистов приходится отсоединять от общей группы до тех пор, пока те не понадобятся. В связи с этим у Поттера возникают проблемы при попытке наладить постоянную и последовательную тренировочную работу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:06
Скоро это будет не его головная боль.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:16
Наигрывай схему 15 на 15,один в запасе,вот и всё!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:53
Всё зависит от тренера, если его не слушают,то толку нк будет!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:40
Слабый тренер, не знает как игроками положительно распорядиться
adekvat
adekvat
вчера в 07:38
Ещё двоих надо купить будет три по одиннадцать, можно будет чемпионат Челси устраивать.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 07:21
Как Ван Гал
Gahi
Gahi
вчера в 07:04
Трудно наладить нормальный тренировочный процесс, если нет взаимопонимание в команде и уважение к тренеру.
erla1984
erla1984
вчера в 06:44
надо было в январе избавляться от прочего не нужного шлака, думали что на поле играют 15 игроков что ле, чтобы состав был 31 игроков аж, как минимум нужно избавляться от 6-7 и игроков, до банкротства доведет боули и угробит челси ко всем чертям
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:43
Понабирали игроков, а те как пауки в банке, грызутся между собой.
112910415
112910415
вчера в 05:28
и не единственная проблема, и не главная
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 05:08
Поттер больше филосов чем тренер.
протон
протон
вчера в 02:48
Отличный повод купить ещё парочку атакующих полузащитников для ротации на тренировках😏
xmcwkhm3uh6s
xmcwkhm3uh6s
вчера в 02:46
Поттеру лучше о своём соответствии занимаемой должности поопасаться
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:34
Поттер опасается, что качество тренировок в «Челси» станет хуже .
Это уже переходит все рамки нормального восприятия того что происходит с клубом Челси . Для чего нужно было скупать всё что нужно и ненужно , как будто дорвались на распродажу , скидки 50% в Sale !) Мало того что это действительно огромная проблема для тренерского штаба , так ещё этим всем 31 футболисту ведь нужно ещё платить зарплату и всё сопутствующее с этим связанное, а не дай бог если ещё и травмы, их же тоже надо оплачивать из клубных денег . Глядя на всё происходящее в клубе Челси, можно смело утверждать из трагедии Шекспира "Гамлет" , - Всё гнило в Датском королевстве . Эти слова в английском оригинале: (Something is rotten in the state of Denmark) произносит Марцелло, с тревогой наблюдающий появление тени короля и ее встречу с Гамлетом. Выражение это применяется, когда говорят о неблагополучном положении в каком-либо деле. И вот это подходит как никогда к происходящему в Челси .
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