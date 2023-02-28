Поттер опасается, что качество тренировок в «Челси» станет хуже .

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер вынужден справляться с проблемами в тренировочном процессе. Рулевой опасается, что столь насыщенная заявка (31 игрок) команды может снизить качество тренировок.
Например, Поттер очень любит тренировочные матчи 11 на 11. Некоторых футболистов приходится отсоединять от общей группы до тех пор, пока те не понадобятся. В связи с этим у Поттера возникают проблемы при попытке наладить постоянную и последовательную тренировочную работу.
Это уже переходит все рамки нормального восприятия того что происходит с клубом Челси . Для чего нужно было скупать всё что нужно и ненужно , как будто дорвались на распродажу , скидки 50% в Sale !) Мало того что это действительно огромная проблема для тренерского штаба , так ещё этим всем 31 футболисту ведь нужно ещё платить зарплату и всё сопутствующее с этим связанное, а не дай бог если ещё и травмы, их же тоже надо оплачивать из клубных денег . Глядя на всё происходящее в клубе Челси, можно смело утверждать из трагедии Шекспира "Гамлет" , - Всё гнило в Датском королевстве . Эти слова в английском оригинале: (Something is rotten in the state of Denmark) произносит Марцелло, с тревогой наблюдающий появление тени короля и ее встречу с Гамлетом. Выражение это применяется, когда говорят о неблагополучном положении в каком-либо деле. И вот это подходит как никогда к происходящему в Челси .
Это уже переходит все рамки нормального восприятия того что происходит с клубом Челси . Для чего нужно было скупать всё что нужно и ненужно , как будто дорвались на распродажу , скидки 50% в Sale !) Мало того что это действительно огромная проблема для тренерского штаба , так ещё этим всем 31 футболисту ведь нужно ещё платить зарплату и всё сопутствующее с этим связанное, а не дай бог если ещё и травмы, их же тоже надо оплачивать из клубных денег . Глядя на всё происходящее в клубе Челси, можно смело утверждать из трагедии Шекспира "Гамлет" , - Всё гнило в Датском королевстве . Эти слова в английском оригинале: (Something is rotten in the state of Denmark) произносит Марцелло, с тревогой наблюдающий появление тени короля и ее встречу с Гамлетом. Выражение это применяется, когда говорят о неблагополучном положении в каком-либо деле. И вот это подходит как никогда к происходящему в Челси .