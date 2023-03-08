Игроки ПСЖ тренировали пенальти перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

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08 марта 2023, 16:50

Сегодня ПСЖ сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

На вчерашней тренировке клуба не было специального занятия для подготовки к серии пенальти, однако некоторые футболисты парижан, среди которых и , тренировали одиннадцатиметровые.