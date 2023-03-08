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Игроки ПСЖ тренировали пенальти перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

08 марта 2023, 16:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Сегодня ПСЖ сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

На вчерашней тренировке клуба не было специального занятия для подготовки к серии пенальти, однако некоторые футболисты парижан, среди которых Серхио Рамос и Килиан Мбаппе, тренировали одиннадцатиметровые.

Также вратарям ПСЖ назвали возможных исполнителей пенальти из состава «Баварии», рассказав их стили удара.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
вчера в 15:16
Перед смертью не надышишься
VeniaminS
VeniaminS
08 марта в 21:14
Что ли готовятся пробивать пенальти.
adekvat
adekvat
08 марта в 18:55
Не пройдет ПСЖ, Бавария пройдет дальше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 марта в 18:49
Правильно ..., правильно делают.
Пенальти - часть футбола и один из элементов, коим классный футболист обязан владеть в совершенстве.
Удачи ПСЖ.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
08 марта в 18:42
Удачи псж
Варвар7
Варвар7
08 марта в 18:41
Говорят оптимизм это очень хорошая черта.
ДАША Д
ДАША Д
08 марта в 18:32
Это больше понты, Бавария их сомнет.
112910415
112910415
08 марта в 18:18
ничто не слишком ! )
Ironigor
Ironigor
08 марта в 18:17
До пенальти вам не добраться . Без вариантов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 марта в 17:29
Лучше бы другие скиллы прокачивали
hаrut
hаrut
08 марта в 17:04
Есть предчувствие, что ПСЖ пройдет дальше... Бавария в последнее время не впечатляет...
k8jjayyndpg7
k8jjayyndpg7
08 марта в 16:57
Они им точно не понадобятся
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