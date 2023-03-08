Игроки ПСЖ тренировали пенальти перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

Сегодня ПСЖ сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
На вчерашней тренировке клуба не было специального занятия для подготовки к серии пенальти, однако некоторые футболисты парижан, среди которых Серхио Рамос и Килиан Мбаппе, тренировали одиннадцатиметровые.
Также вратарям ПСЖ назвали возможных исполнителей пенальти из состава «Баварии», рассказав их стили удара.
Пенальти - часть футбола и один из элементов, коим классный футболист обязан владеть в совершенстве.
Удачи ПСЖ.
Пенальти - часть футбола и один из элементов, коим классный футболист обязан владеть в совершенстве.
Удачи ПСЖ.