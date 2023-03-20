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«Зенит» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию против московских клубов

вчера, 09:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА обыграл «Зенит» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, ЦСКА прервал 6-матчевую серию поражений против «Зенита» в РПЛ, также прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» против московских клубов в чемпионате России.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
Соглашусь и добавлю . Значит все же тезис о том, что "Денег много не бывает" не совсем корректен? Иногда бывает, но не для того, кому их платят. Нужна иная система оплаты труда?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Не компетентное...а просто мнение...после которого обычно говорят "Я так думаю"...

1.Переизбыток похвал...переизбыток купюр - неизбежно ведёт к саморазрушению...снижению требований к себе..
Могли бы Малком, Вендел, Клаудиньо сыграть лучше ??? - несомненно...
А зачем??
Они станут беднее???Они потеряют место в составе???Они лишаться титула???
Я так не думаю....

Как говориться.."Сытый тигр - не опасней енота"...)))

2.Должен быть человек с таким уровнем авторитета чтоб при нём такой саботаж у подчинённых был просто невозможен...
Есть ли такой???
По самоотдаче игроков ....видно что нет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:32
Уважаемый. а ты не мог бы изложить свою версию причины, по которой..."не играли". Я мог бы предложить свои версии. но хочу дождаться версий компетентного человека
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:05
ЦСКА обыграл "Зенит".ВСЁ!
Все последующие события,которые произойдут с командами,никакого отношения к этому матчу иметь не будут."Зенит" даже в статусе инвалида доползёт до титула,а ЦСКА будет упорно отстаивать пятое место,и не факт,что это ему удастся.Хотя исключить возможность того,что прыгнет на третье,исключать полностью нельзя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52, ред.
Очень грамотно написано...названии ветки....очень...
"Зенит" прервал свою серию...
А то некоторые подумают что соперник...))

По игре...
Одни сыграли как и положено команде с 5-го места...ничего особо выдающегося и неординарного не показали...старание было...моменты были...спору нет...но описывать "шедевр" как некоторые...по 3 страницы не стал бы...выиграли - молодцы...
Вторые сыграли как ...да кого я обманываю...вторые вообще не играли....
Вот как бы и всё...)))
lotsman
lotsman
вчера в 13:32
Ленинградский футбол, как и московский, и ростовский......... умерли навсегда, как только вся страна перешла на рыночную систему. Когда балом править стал бизнес, то биш деньги.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 13:12
ЦСКА поддержал почин Динамо. Надеюсь, Русские клубы продолжат бить ингерманландцев и дальше. Кто будет третьим? )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:11
Я не люблю краснобайствовать на темы футбола. Мой текст однозначен. Ставка на бразильский карнавал , обошедшаяся бюджету в огромную сумму себя не оправдала. И эти "звезды" реально так себе. Вот и все. Привезет Миллер китайцев, обсудим китайцев. А пока вывод. Ленинградский футбол умер навсегда!
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:57, ред.
Да причём здесь бразильцы, китайцы......... Игроки нужны хорошие, их слаженные действия на поле, которые должен отрегулировать тренер. А самое главное, хорошее видение игровой тактики самим тренером и умение передать свою тактику игрокам, команде.
Сп62
Сп62
вчера в 12:09, ред.
Моё мнение, армейцы победили за счёт высоко организованной обороны. Мойсес, Роша, Гайич, а также цепкие Мендес и Зделар полностью сковали бразильскую полузащиту и атаку, причём постоянно рядом с бразильцем постоянно при атаке питерцев находился кто-либо из армейцев. Такая игра со стороны москвичей требует огромной затраты энергии, но они с честью выполнили поставленную тренером задачу. А вот атаку надо усиливать, удары в основном из-за штрафной. По самой игре ЦСКА выглядел предпочительнее и победа досталась сильнейшему. Мои поздравления.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:31
Вывод : 7 бразильцев в составе это мало, надо не мене 10! Так?
lotsman
lotsman
вчера в 11:29, ред.
Это футбол. Выигрывать беспрерывно никто ещё не смог. Армейцы показали хорошую игру, а наши наоборот, показали плохую слаженность в действиях. Особенно в первом тайме.

Клаудиньо всю игру был какой-то потерянный. Кассьерра мазал по воротам. В середине поля ещё как-то перепасовывались, а на подходе к штрафной Армейцев, было такое впечатление, не знали что делать с мячом.

Во втором тайме вроде выровняли игру, игра пошла на равных и было видно, что всё решит один гол, одна ошибка. И эту ошибку совершили наши, как не печально.

И в плюс Армейцам, что после забитого гола они не сели в оборону, что могло бы позволить нашим отыграться, а стали давить прессингом и атаками.

Армейцы выиграли грамотно, с чем и поздравляю.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:24
Прошлогоднего запаса очков Зениту должно хватить для чемпионства, тем более что Спартак не особенно торопится догонять.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:07
20 матчей подряд унижали московские клубы.Это очень неплохо.Попробуйте сделать обратное)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:59
Как обычно красивая обёртка и обеление своих бразильцев и очернение оппонента). Где были эти бразильцы с Сочи..Матч на матч не приходится. Сегодня так, завтра этак, но надо же во весь голос протрубить!).
У Зенита по моему идёт весеннее обострение. В головах львы, а на выходе коты..мартовские).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:31
Этот матч знаменателен не только этим. Впервые в истории РПЛ на поле в составе двух команд было 9 (девять!!!) бразильцев. 2 в составе ЦСКА и 7 в составе Зенита. Что касается армейцев, то и Роша и Мойзес в этой игре были образцами самоотверженности и неутомимости. Оба сыграли прекрасно. А вот бригада кариок с Невы сильно разочаровала. Но по порядку. Защитники Родригао - явно с лишним весом, да и его умышленный и демонстративный нгаступ на ногу Феди, от которого федин крик был слышен даже по ТВ не есть признак высокого класса и уровня игры. Его партнер по обороне (юная"звезда") - это практическм Бруно Фукс, только по темнее. Ничего особенного. Ну а дальше полное разочарование. Справа бегал трусцой № 10, говорят за него 40 млн евро выложили. Это значит, что он в 60 тысяч раз дороже Сутормина, но особого различия по уровню игры у них я не увидел. Ваня Обляков (не защитник) перехватил половину передач , адресованных этой "звезде". Одним слов это далеко не лучший легионер РПЛ. Далее. На противоположном фланге располагался лохматый новый гражданин РФ по номером 11. Его надо было менять еще в первом тайме. Видимо не отошел от празднования в честь получения гражданства РФ. Был там еще один бородатый под №8 ( Вендел) , тот в основном валялся и умолял унести его с поля. И единственный приличный бразилец в белой форме играл под № 3. Это Сантос. КПД от затрат Газпрома на покупки этого "карнавала" в районе 10 % не выше. Вот такое впечатление о бразильцах на поле ВЭБ арены 19 марта. Спасибо за внимание.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:28
И это сделал ЦСКА.....
adekvat
adekvat
вчера в 10:18
Судя по вчерашней игре спад у команды.
mbr9xq4xfrmv
mbr9xq4xfrmv
вчера в 10:12
Это случилось в Москве!
ОПС
ОПС
вчера в 09:57
Когда то все серии заканчиваются, а тут сразу две. 20 матчей - это хороший результат, тем более против добротных команд.
Гость
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