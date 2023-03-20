«Зенит» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию против московских клубов

ЦСКА обыграл «Зенит» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, ЦСКА прервал 6-матчевую серию поражений против «Зенита» в РПЛ, также прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» против московских клубов в чемпионате России.
Клаудиньо всю игру был какой-то потерянный. Кассьерра мазал по воротам. В середине поля ещё как-то перепасовывались, а на подходе к штрафной Армейцев, было такое впечатление, не знали что делать с мячом.
Во втором тайме вроде выровняли игру, игра пошла на равных и было видно, что всё решит один гол, одна ошибка. И эту ошибку совершили наши, как не печально.
И в плюс Армейцам, что после забитого гола они не сели в оборону, что могло бы позволить нашим отыграться, а стали давить прессингом и атаками.
Армейцы выиграли грамотно, с чем и поздравляю.
Клаудиньо всю игру был какой-то потерянный. Кассьерра мазал по воротам. В середине поля ещё как-то перепасовывались, а на подходе к штрафной Армейцев, было такое впечатление, не знали что делать с мячом.
Во втором тайме вроде выровняли игру, игра пошла на равных и было видно, что всё решит один гол, одна ошибка. И эту ошибку совершили наши, как не печально.
И в плюс Армейцам, что после забитого гола они не сели в оборону, что могло бы позволить нашим отыграться, а стали давить прессингом и атаками.
Армейцы выиграли грамотно, с чем и поздравляю.