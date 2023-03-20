«Барселона» одержала сотую победу над «Реалом» в Эль Класико

«Барселона» обыграла «Реал» (2:1) в матче 26-го тура Ла Лиги.
Эта победа стала для каталонцев сотой в Эль Класико. «Сливочные» одержали 101 победу, а 52 игры закончились вничью.
«Барселона» обыграла «Реал» (2:1) в матче 26-го тура Ла Лиги.
Эта победа стала для каталонцев сотой в Эль Класико. «Сливочные» одержали 101 победу, а 52 игры закончились вничью.
Но я вопрос этот не ставлю принципиальным. Ну выиграл бы Реал, и что? Он очки не просто так раз за разом теряет. Команда вся в травмах, заряда на нац первенства нету. Они н просто так Барселоне. И мчемпионат проиграли бы в любом случае.
Но я вопрос этот не ставлю принципиальным. Ну выиграл бы Реал, и что? Он очки не просто так раз за разом теряет. Команда вся в травмах, заряда на нац первенства нету. Они н просто так Барселоне. И мчемпионат проиграли бы в любом случае.
Да и сколько таких отмененных голов мы видели, когда начинают миллиметры высчитывать? Это происходит в каждом туре в любом чемпионате.
Да и сколько таких отмененных голов мы видели, когда начинают миллиметры высчитывать? Это происходит в каждом туре в любом чемпионате.