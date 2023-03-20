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«Барселона» одержала сотую победу над «Реалом» в Эль Класико

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Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:02
Ну вот о том и речь, что, походу, как раз именно в момент настоящего не был уже. Там раскадровку выпустили. Если существует кадр после выбранного, где еще нету удара, то... И сегодня как раз новость, что Лига введет автоматическое определение оффсайда наконец, оплатит. Как понимаете, не случайное совпадение, что именно после этого матча. Судья и правда ошибся, видимо. И Мадрид должен был спокойно 2--1 выигрывать.
Но я вопрос этот не ставлю принципиальным. Ну выиграл бы Реал, и что? Он очки не просто так раз за разом теряет. Команда вся в травмах, заряда на нац первенства нету. Они н просто так Барселоне. И мчемпионат проиграли бы в любом случае.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 11:52
Но ведь в настоящий момент удара игрок был в микрооффсайде. Это уже технический вопрос, который не зависит от людей.
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:26
Точно. Если есть кадр, где видно, что в настоящий момент удара игрок уже не в оффсайде (и проверить это можно самому, скачав повтор. что я и сделал), то это, разумеется, не считается. Ведь судья, который это подметил, может быть мадридистом!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 01:03
Очень важно КТО об этом говорит, в Мадриде недовольны линиями оффсайда, и что это разве повод утверждать, что не было оффсайда? Сами себя утещают в клубе обманом.
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:36
Еще раз: причем тут то, КТО это сказал. Речь о том, ЧТО сказали. Там с доп повторов видно,ч то криво псотавили стоп-кадр. Раскадровка уже есть
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:26
В таком случае интересно было бы почитать и комментарии его коллег, а не только одного арбитра.
Да и сколько таких отмененных голов мы видели, когда начинают миллиметры высчитывать? Это происходит в каждом туре в любом чемпионате.
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:07
Без понятия. Но понравилось, что это больше интересует, а не факт странного стоп-кадра
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:12
Ангажированный Мадридом судья был?!
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:04
Я не знаю, кто там что ищет, но в новостях увидел, что испанский судья сказал то, что мне показалось верным. Что вар почему-то стоп-кадр сделал в неправильный момент.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:52
В ответной кубковой игре нужно ещё раз обыграть сливочных на Камп Ноу.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 15:49
Да, это правда, что сливочные в очередной сотый раз ищут оправдания поражению.
Gelious
Gelious
вчера в 14:09
Это правда, что опять судьи начудили?
Ron09
Ron09
вчера в 13:58
Просто не хватает Айнтрахт этой Барселоне а так конечно поздравляю
Найманчик
Найманчик ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:11
В этом матче да! А так не сильнее. В кубке в первом матче Реал лицом возил Барсу об газон реализация подвела. В чемпе у Барсы много ничиих и тащит их Тер штеген на пару с араухо и педри. А так реал чем и лч прошлого года а барса вылет из лч и ле.
112910415
112910415
вчера в 09:46
отлично, продолжаем в том же духе !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:36
Очень ровное противостояние и поэтому мы здесь.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:22
По сути абсолютно равный счет со статистической погрешностью.
ДСА
ДСА
вчера в 09:19
На данный момент Барселона сильнее Реала.
Gahi
Gahi
вчера в 09:13
Хороший результат, который позволил команде "Барселоне" приблизиться на расстоянии одной победы к "Реал" Мадрид в Эль Класико. Удачи
lotsman
lotsman
вчера в 09:12
Каталонцев с юбилейной победой. Надо сделать 101ю победу. чтобы сравняться со сливочными.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 73xq2j3stdsb (раскрыть)
вчера в 09:05
Здравствуйте. Есть причины по которым отборочные турниры к Чемпионату Мира и Чемпионату Европы в конкурсе не участвуют.
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:59
Молодцы конечно, 100 побед над Реалом это сильно. Каталонцы не отдадут так просто Чемпионство, за него ещё нужно побороться. Пускай даже у них сейчас проблемы, они всё равно держат свою планку. Просто у них изначально не задался старт в Лиге Чемпионов заняв 3 место и прыгнули в Лигу Европы, ну а там уже их встретил Ман Ю.
29djgdt6bbmr
29djgdt6bbmr
вчера в 08:55
Но в целом всё равно идут испанские гранды ноздря в ноздрю
xw4m6gpgctbb
xw4m6gpgctbb
вчера в 08:54
Эффектно получилось сделать юбилей в самой концовке
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:54
Идут ровно в Эль Классико,ноздря в ноздрю
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:53
Поздравляю Барселону с рекордом,победы над Реалом чего то стоят - это точно.
Elliada
Elliada
вчера в 08:43
Поздравляю с юбилеем. Теперь нужно выиграть Кубок и Ла Лигу, чтобы выйти вперед по количеству трофеев. Сейчас, по-моему, поровну.
73xq2j3stdsb
73xq2j3stdsb ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 08:41
Здравствуйте! А что мешает включить в конкурс отборочные игры ЧЕ? Ведь смогли включить недавно чемпионат Белоруссии.
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