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Озил объявил о завершении карьеры

вчера, 14:32

Бывший хавбек сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Он выступал за такие клубы, как «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче». Последней командой полузащитника был турецкий «Истанбул Башакшехир».

Всего за карьеру Озил провел 645 матчей, забил 114 голов и отдал 222 голевых передачи. В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:14
Это нормально, что Озил отыграл карьеру так, как отыграл. Не вижу разочарований. Одновременно высокий профессионализм и талант сочетается в 1% из 100. Поэтому, так много лет самые лучшие были только Роналду и Месси. Хотя если посмотреть матчи Озила, тем более период игры в Реале, то вряд ли он уступает двум вышеперечисленным. Он кстати по манере игры напоминает Месси, мог не только отдавать крутые передачи, но и накручивать по несколько защитников. Высокого уровня был игрок, кто бы что не говорил.
FRZZ
FRZZ
вчера в 19:43
Месут ÖЗИЛ-мастер последнего паса! Думаю, что до конца не раскрыл свой талант.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:35
Кто бы что не говорил, но пока Озилу был интересен футбол, он был шикарен! Гениальные,умные передачи, шикарно видел поле, был мастером на поле...жаль что быстро "наелся", если бы к своему таланту добавил бы еще и трудолюбие был бы вообще топчик, а так останется всего лишь одним из талантливых игроков своего поколения! Жаль не удалось победить в ЛЧ, а так зачетная карьера, но могла быть и лучше! Но помимо своих футбольных достижений, Озил так же уже давно занимается благотворительностью! Он очень много помогает детям по всему миру нуждающимся в дорогостоящих операциях! Еще знаю что во время пандемии, когда Арсенал нес убытки и пришлось увольнять многих сотрудников клуб уволил и нашего Маскота Гуннерзавра, что бы сэкономить финансы, так вот Месут платил из своего кармана Джерри Ки(он же Гуннерзавр), лишь бы тот продолжил заниматься своим любимым делом, которым тот занимался аж с 1993 года!!! Так что Озил человек с огромным сердцем! Спасибо ему за все, что он сделал для Арсенала на футбольном поле и за его помощь людям вне футбола!!!
112910415
112910415
вчера в 19:30
в последние годы уже не о футболе думал ...
Gahi
Gahi
вчера в 18:21
Футболист с большим потенциалом и великолепным пасом которые мог выдавать как на блюдечки своим партнёрам по команде. Но Озил до конца так и не реализовал свои возможности, хотя добился вершины футбольного Олимпа выиграв со сборной чемпионат мира. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:52
Устал наверное, возраст то позволяет ещё играть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:18
Помню его с вопросом с уйгурами. Как игрок был хорош. За сборную, для меня.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:01
Отмаялся турчонок)))
z73j5g4th84j
z73j5g4th84j
вчера в 15:46
Загубил пучеглазый лентяй свой талант
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:46
Молодец, всё надо делать вовремя . Удачи тебе.
drug01
drug01
вчера в 15:34
Биография богата да и игрок он классный!
izrafel
izrafel
вчера в 14:50, ред.
Теперь займётся политикой или религией вплотную, а не факультативно! Футбол ему последние годы только мешал. Удручает только то, что большие игроки в его нынешние годы только приезжают в Турцию, а он уже закончил карьеру, главное ЧМ выиграл, остальное уже не важно.

Ну а так что, очень неоднозначный игрок, но своего рода гений, шикарное видение поля, играл в умный футбол. Странно было, когда узнал, что Реал упустил такого футболиста. Сложись карьера по другому, мог бы стать одним из лучших плеймейкеров в истории, но осталась недосказанность. И жаль, что всему виной внефутбольные дела, талант-то бешеный. В любом случае спасибо ему за великолепную игру!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:48
А Дзюба в 34 трёшки кладёт. Почувствуйте разницу))
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:34
Ждем нового тренера )
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