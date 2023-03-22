Озил объявил о завершении карьеры

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вчера, 14:32

Бывший хавбек сборной Германии объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Он выступал за такие клубы, как «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче». Последней командой полузащитника был турецкий «Истанбул Башакшехир».

Всего за карьеру Озил провел 645 матчей, забил 114 голов и отдал 222 голевых передачи. В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира.