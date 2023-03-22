Бывший хавбек сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Он выступал за такие клубы, как «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче». Последней командой полузащитника был турецкий «Истанбул Башакшехир».
Всего за карьеру Озил провел 645 матчей, забил 114 голов и отдал 222 голевых передачи. В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира.
Ну а так что, очень неоднозначный игрок, но своего рода гений, шикарное видение поля, играл в умный футбол. Странно было, когда узнал, что Реал упустил такого футболиста. Сложись карьера по другому, мог бы стать одним из лучших плеймейкеров в истории, но осталась недосказанность. И жаль, что всему виной внефутбольные дела, талант-то бешеный. В любом случае спасибо ему за великолепную игру!
Ну а так что, очень неоднозначный игрок, но своего рода гений, шикарное видение поля, играл в умный футбол. Странно было, когда узнал, что Реал упустил такого футболиста. Сложись карьера по другому, мог бы стать одним из лучших плеймейкеров в истории, но осталась недосказанность. И жаль, что всему виной внефутбольные дела, талант-то бешеный. В любом случае спасибо ему за великолепную игру!