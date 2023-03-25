Давид Вилья станет совладельцем футбольного клуба

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25 марта 2023, 15:53

Экс-игрок «Барселоны» станет совладельцем футбольного клуба «Бенидорм».

Бывший футболист с помощью фирмы DV7 Group намерен возродить клуб, который исчез с футбольной карты в 2017 году. Компания DV7 Group, основанная в 2015 году Давидом Вильей и его партнером Виктором Оньяте, взяла под контроль одноименный клуб из туристического города Бенидорм.

Команда выступает в одном из низших дивизионов Испании, инвесторы планируют улучшить в городе футбольную инфраструктуру. Стадион команды «Мунисипаль Гильермо Амор» вмещает 9000 тысяч.