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Давид Вилья станет совладельцем футбольного клуба

25 марта 2023, 15:53

Экс-игрок «Барселоны» Давид Вилья станет совладельцем футбольного клуба «Бенидорм».

Бывший футболист с помощью фирмы DV7 Group намерен возродить клуб, который исчез с футбольной карты в 2017 году. Компания DV7 Group, основанная в 2015 году Давидом Вильей и его партнером Виктором Оньяте, взяла под контроль одноименный клуб из туристического города Бенидорм.

Команда выступает в одном из низших дивизионов Испании, инвесторы планируют улучшить в городе футбольную инфраструктуру. Стадион команды «Мунисипаль Гильермо Амор» вмещает 9000 тысяч.

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galem72
galem72
вчера в 11:06
Красавцы! Вот так нужно развивать мелкий футбол, а не вешать его на плечи собственного населения, расходуя в пустоту региональные бюджеты городов.
нечитайло
нечитайло
25 марта в 16:05
Молодец, так держать
Гость
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