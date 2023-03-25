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Глава Ла Лиги рассказал о реакции на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

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eleven LC
eleven LC
25 марта в 13:24
Ничего смешного в вылете ПСЖ из ЛЧ нет,это грустно ведь даже очень богатые бывают лохами!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 11:54
Тебас продолжает троллить французов
Байкал-38
Байкал-38
25 марта в 11:04, ред.
Высказывание в таком русле не то, что не красит Хавьер Тебас оно его просто позорит.

Ещё недавно Ла лига была лучшей в Европе, а теперь чуть чуть опережает французскую Лигу 1, намного уступая АПЛ, Серии А и Бундеслиге.

После ухода Месси и Роналду, чья дуэль на протяжении десятилетия приковывала внимания всего мира, Ла Лига потеряла весь свой блеск и стала уже не такой неинтересной, что и отразилось на финансовой состоятельности лиги.

Ла Лиге просто необходима новая дуэль и как всем представлялось многим во главе с Тебесом это Холанд-Мбаппе. Но Холанд выбрал АПЛ, а Мбаппе в последний момент отказался от Реала, что привело в ярость не только стан Реала, но и Тебеса.

Да, обида есть, но надо вести себя достойно, а не скатываться до посмешища.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 112910415 (раскрыть)
25 марта в 10:58, ред.
Да не весёлый он, ибо смех -то его не весел.

От безысходности в зеркало хохочет. И, надо признать, там есть над чем поржать..))

Реал и Барса благодаря катарским и аравийским инвесторам во французские и английские клубы уже не так финансово выделяются как раньше.

Вот он, как младший менеджер запасного офиса, и кричит во всеуслышанье - "ПСЖ делает деньги на газе, они обманывают спонсоров", и т.д.

Был бы успешен и улыбчив не плакался бы сквозь смех.
lotsman
lotsman
25 марта в 10:15
Ему весело потому, что вылет ПСЖ ускорит возвращение Месси в Барселону.
izrafel
izrafel
25 марта в 10:13
Ну посмотрим как будешь смеяться когда Реал со свистом вылетит...
112910415
112910415
25 марта в 10:04
весёлый такой персонаж
Василий 50
Василий 50
25 марта в 09:58
Это реакция на пролет гнома.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 09:51
Да уж куда ржачней когда 3 из 4-х команд Лиги, возглавляемой этим смешливым типом, даже в плей-офф ЛЧ выйти не могут....
Барса, Севилья и Атлетико даже из группы в ЛЧ не способны выбраться ...
А он всё ржёт...)))
Rupertt
Rupertt
25 марта в 09:40
Спасибо, что хоть Реал М вышел в 1/4, а то смеялись бы вместе.
Elliada
Elliada
25 марта в 09:34
Какая же низкая и подлая личность
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