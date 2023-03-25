Глава Ла Лиги рассказал о реакции на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, как он отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов.
Вылет ПСЖ из Лиги чемпионов вызвал у меня улыбку? Да, конечно. Я рассмеялся.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, как он отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов.
Вылет ПСЖ из Лиги чемпионов вызвал у меня улыбку? Да, конечно. Я рассмеялся.
От безысходности в зеркало хохочет. И, надо признать, там есть над чем поржать..))
Реал и Барса благодаря катарским и аравийским инвесторам во французские и английские клубы уже не так финансово выделяются как раньше.
Вот он, как младший менеджер запасного офиса, и кричит во всеуслышанье - "ПСЖ делает деньги на газе, они обманывают спонсоров", и т.д.
Был бы успешен и улыбчив не плакался бы сквозь смех.
От безысходности в зеркало хохочет. И, надо признать, там есть над чем поржать..))
Реал и Барса благодаря катарским и аравийским инвесторам во французские и английские клубы уже не так финансово выделяются как раньше.
Вот он, как младший менеджер запасного офиса, и кричит во всеуслышанье - "ПСЖ делает деньги на газе, они обманывают спонсоров", и т.д.
Был бы успешен и улыбчив не плакался бы сквозь смех.
Ещё недавно Ла лига была лучшей в Европе, а теперь чуть чуть опережает французскую Лигу 1, намного уступая АПЛ, Серии А и Бундеслиге.
После ухода Месси и Роналду, чья дуэль на протяжении десятилетия приковывала внимания всего мира, Ла Лига потеряла весь свой блеск и стала уже не такой неинтересной, что и отразилось на финансовой состоятельности лиги.
Ла Лиге просто необходима новая дуэль и как всем представлялось многим во главе с Тебесом это Холанд-Мбаппе. Но Холанд выбрал АПЛ, а Мбаппе в последний момент отказался от Реала, что привело в ярость не только стан Реала, но и Тебеса.
Да, обида есть, но надо вести себя достойно, а не скатываться до посмешища.
Ещё недавно Ла лига была лучшей в Европе, а теперь чуть чуть опережает французскую Лигу 1, намного уступая АПЛ, Серии А и Бундеслиге.
После ухода Месси и Роналду, чья дуэль на протяжении десятилетия приковывала внимания всего мира, Ла Лига потеряла весь свой блеск и стала уже не такой неинтересной, что и отразилось на финансовой состоятельности лиги.
Ла Лиге просто необходима новая дуэль и как всем представлялось многим во главе с Тебесом это Холанд-Мбаппе. Но Холанд выбрал АПЛ, а Мбаппе в последний момент отказался от Реала, что привело в ярость не только стан Реала, но и Тебеса.
Да, обида есть, но надо вести себя достойно, а не скатываться до посмешища.