Армения уступила Турции в принципиальном матче

В матче 1-го тура отбора на Евро-2024 сборная Армении дома проиграла команде Турции (1:2).
Хозяева повели в счете благодаря автоголу игрока турецкой команды Озана Кабака на 10-й минуте. Еще в первом тайме турки сумели сравнять: на 35-й забил Оркун Кокчу. После перерыва победный гол на 64-й минуте провел Керем Актюркоглу.
Отметим, что Армения и Турция являются крайне принципиальными соперниками из-за непростых отношений между странами. Ранее команды провели между собой лишь два матча. Оба они состоялись в рамках отбора к ЧМ-2010, и тогда турецкая дружина дважды победила 2:0.
Понятно, что для сб. Армении это мотивация показать себя перед принципиальным соперником, но со сменой тренера и завершением карьеры в сборной Мхитаряна ждать какого-то чуда от хозяев здесь не стоило. У Турции гораздо более мастеровитый, сыгранный и опытный состав.
Стадион в Ереване еще за полчаса до игры был заполнен зрителями, которые освистали турецкий гимн, а камера специально не брала в фокус во время исполнения гимна зрителей, наверно решили проявить неуважение и не вставали при исполнении турецкого гимна. Эти сборные нужно было изначально развести по разным группам, чтобы проблем не было.
Понятно, что для сб. Армении это мотивация показать себя перед принципиальным соперником, но со сменой тренера и завершением карьеры в сборной Мхитаряна ждать какого-то чуда от хозяев здесь не стоило. У Турции гораздо более мастеровитый, сыгранный и опытный состав.
Стадион в Ереване еще за полчаса до игры был заполнен зрителями, которые освистали турецкий гимн, а камера специально не брала в фокус во время исполнения гимна зрителей, наверно решили проявить неуважение и не вставали при исполнении турецкого гимна. Эти сборные нужно было изначально развести по разным группам, чтобы проблем не было.
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