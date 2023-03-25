Армения уступила Турции в принципиальном матче

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25 марта 2023, 21:55

В матче 1-го тура отбора на Евро-2024 сборная Армении дома проиграла команде Турции (1:2).

Хозяева повели в счете благодаря автоголу игрока турецкой команды Озана Кабака на 10-й минуте. Еще в первом тайме турки сумели сравнять: на 35-й забил Оркун Кокчу. После перерыва победный гол на 64-й минуте провел Керем Актюркоглу.