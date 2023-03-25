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Армения уступила Турции в принципиальном матче

25 марта 2023, 21:55
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения1 : 2Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

В матче 1-го тура отбора на Евро-2024 сборная Армении дома проиграла команде Турции (1:2).

Хозяева повели в счете благодаря автоголу игрока турецкой команды Озана Кабака на 10-й минуте. Еще в первом тайме турки сумели сравнять: на 35-й забил Оркун Кокчу. После перерыва победный гол на 64-й минуте провел Керем Актюркоглу.

Отметим, что Армения и Турция являются крайне принципиальными соперниками из-за непростых отношений между странами. Ранее команды провели между собой лишь два матча. Оба они состоялись в рамках отбора к ЧМ-2010, и тогда турецкая дружина дважды победила 2:0.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 22:34
Армяне играли грубо, грязно, но это не помогло им. Турки особо не напрягались, боялись получить травмы.
альсато
альсато
вчера в 08:54
Дерби, что ли было?)))))...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:18
Турки просто намного сильнее по футбольному.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:03
Жаль что армяне не выиграли, это был бы национальный праздник
Rupertt
Rupertt
вчера в 04:32, ред.
Была бы Армения поопытнее, можно было на ничью сыграть. Турция на классе играла, прибавляла при необходимости, и чувствовалось, что играют свободно, их можно было дожимать в последние минуты, но не вышло.
Понятно, что для сб. Армении это мотивация показать себя перед принципиальным соперником, но со сменой тренера и завершением карьеры в сборной Мхитаряна ждать какого-то чуда от хозяев здесь не стоило. У Турции гораздо более мастеровитый, сыгранный и опытный состав.
Стадион в Ереване еще за полчаса до игры был заполнен зрителями, которые освистали турецкий гимн, а камера специально не брала в фокус во время исполнения гимна зрителей, наверно решили проявить неуважение и не вставали при исполнении турецкого гимна. Эти сборные нужно было изначально развести по разным группам, чтобы проблем не было.
salleeh
salleeh
вчера в 02:15
Турки забили себе, армянам, а армяне ни себе, ни туркам…)))
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 01:20


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Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 01:03
Простые люди, спортсмены, уэфа уже давно сгнили с ног до головы. Даже не интересно смотреть футбол без России
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ ABir (раскрыть)
вчера в 01:01
    Любитель _футбола
    Любитель _футбола
    вчера в 00:45
    Победил сильнейший , хотя армяне и старались
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 00:41
    Спорт вне политики, у нас не придерживаются этого послания
    ABir
    ABir
    вчера в 00:15
    Более классная команда заслуженно победила, это всего лишь спорт, в спорте не должна примешиваться политика.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 00:04
    Ну,так заголовок звучит, и содержание текста,я тут при чем?!
    112910415
    112910415
    25 марта в 23:15
    хотелось бы другого исхода
    УЕСКА
    УЕСКА
    25 марта в 23:13
    Хороший был матч. Армения достойно сыграла.
    VeniaminS
    VeniaminS
    25 марта в 22:56
    Армения все таки еще слабовато играет.
    Ironigor
    Ironigor
    25 марта в 22:56
    А ведь могли и в ничью сыграть.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    25 марта в 22:32
    Трое наших играло за АРМЕНИЮ. Сперцян, Тикнизян и Байрамян.. Осталось принять гражданство и в сборной Армении будут Соболян, Баринян, Литвинян, Денисян, Сафонян, Каравян, Кузеян и Хлусевичян. Там больше шансов успеха добиться, да и при случае свалить в Европу легче будет.
    Romeo 777
    Romeo 777
    25 марта в 22:29
    Вышли поиграли в футбол, одни победили, другие проиграли, это игра, принципиальность и политику по дальше бы от спорта, и простых людей, которые желают жить просто в мире.
    zooveterinar
    zooveterinar
    25 марта в 22:09
    Ну конечно,принципиальные соперники,и не простые отношение,геноцид армян все помнят ужасный!! Но честно,у армян шансов не было изначально,турки сильнее!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    25 марта в 22:01
    Турки сегодня забивали и за себя и за армян, ну что бы им не так обидно было.
    Варвар7
    Варвар7
    25 марта в 21:58
    Впрочем обошлось без удалений.
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