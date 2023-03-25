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Беларусь в условно домашнем матче пропустила пять голов от Швейцарии

25 марта 2023, 21:53
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь0 : 5Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

В матче 1-го тура отбора на Евро-2024 сборная Беларуси была разгромлена Швейцарией (0:5).

Хет-трик у номинальных гостей сделал Ренато Штеффен (4-я, 17-я и 29-я минута). Также голы забили Гранит Джака (62-я) и Мохамед Амдуни (65-я).

Отметим, что матч проходил на нейтральном поле в сербском городе Нови Сад. УЕФА запретил проведение международных игр в Беларуси — это решение было принято еще в марте 2022 года.

Кроме того, сейчас сохраняется вероятность того, что Беларусь и вовсе будет исключена из отбора на Евро-2024.

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