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Испания разгромила Норвегию в дебютном матче тренера Луиса де ла Фуэнте

вчера, 00:39
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

В матче 1-го тура отбора Евро-2024 Испания дома разгромила Норвегию (3:0).

Голы забили Даниэль Ольмо (13-я минута), а также Хоселу (84-я и 85-я).

Отметим, что это был дебютный матч у руля сборной Испании для тренера Луиса де ла Фуэнте.

Ведущий игрок сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустил поединок из-за травмы.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 12:56
а много Холланд протягивает мяч со своей половины поля через всю оборону? или чем бы он помог Норвежцам?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:31
Норвегия может попасть на ЧЕ...
На сегодня 16-я сборная УЕФА....
Выше Хорватии...Польши...Дании...Швеции и Боснии...
Наверное с шотландцами будут биться за вторую путёвку....и вполне могут преуспеть...
ABir
ABir
вчера в 10:19
Даже без Холанда 3-0 - это много
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:36
С Холандом размочили бы счет - это точно.
ОПС
ОПС
вчера в 08:02
Испания хоть и выиграла с крупным счетом, но вопросы по игре остаются. Все таки интересно будет Норвегию смотреть с Холандом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:35
Холанд- это прцентов 70 норвежской сборной. Если не больше...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:26
Без Холанда шансов нет абсолютно никаких
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:05
Повезло им что Холанд не играл, так бы шансы уровнялись
Gahi
Gahi
вчера в 06:44
С Холандом была бы совсем другая игра, а Испания добилась нужного результата на своём поле.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 05:39
Холанд один не решает .
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 05:27
Это не разгром, а просто крупный счет.
w9xwq2p8q4fz
w9xwq2p8q4fz
вчера в 05:23
Жаль, что Холанда не было...
Он бы осложнил жизнь Испании.
112910415
112910415
вчера в 04:54
по первому матчу трудно делать выводы
Rupertt
Rupertt
вчера в 04:48, ред.
Испанский футбол потихоньку начинает умирать что ли? Страшное заболевание погубившее в них всякий интерес к чужим воротам. Им нужно восстановление через шоковую терапию - первые 10 матчей запрещать пасы менее чем на 15 метров и не больше 1 минуты владения с мячом.
На самом деле у Испании какой-то странный состав был, уровня Австралии или Швейцарии по-моему. Худшее поколение лет за 15. Единственный кто выглядел более менее был Мората, статистику в сборной имеет приличную. Удивительно, что в матче Испания - Норвегия сильнейший игрок на поле был у норвежцев. И если бы не «Травма» Холланда, счёт на табло был бы другой.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 03:39
Испанцам повезло, что Холанд у Норвегии травмировался. Без него некому там забивать. Результат был предсказуем. Следующий матч против Шотландии будет для Испании сложнее, вот там можно будет оценить реальную силу команды.
протон
протон
вчера в 00:48
Всех болельщиков сборной Испании с победой! Повезло конечно, что норвежцы не забили, были очень близки к этому. Де ла Фуэнте перевернул игру заменами. Интересно будет наблюдать как команда будет развиваться при нём. У Хоселу шикарный дебют, думаю он о таком и не мечтал. Хороший матч, дальше шотландцы, там посложнее будет.
У норгов было как минимум два момента голевых чтоб сравнять, не использовали . В одном Кепа вытащил рукой в падении, в другом деревянный Сёрлот промахнулся. Не забиваешь ты , забивают тебе
Брулин
Брулин
вчера в 00:46
Хоселу - настоящий герой матча Испания - Норвегия.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:44
Испанцы смогли окончательно дожать соперника в конце матча.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 00:43
Счет не отражает игру.Норвегия играла очень даже неплохо и вполне могли сыграть на ничейку.В конце игры не очень повезло.
Брулин
Брулин
вчера в 00:42
Интересный подход у Де Ла Фуэнте) Возраст, вписываемость в сложную систему вторичны... С первого матча проявляет себя антиподом Луиса Энрике
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