Испания разгромила Норвегию в дебютном матче тренера Луиса де ла Фуэнте

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вчера, 00:39

В матче 1-го тура отбора Евро-2024 Испания дома разгромила Норвегию (3:0).

Голы забили Даниэль Ольмо (13-я минута), а также Хоселу (84-я и 85-я).

Отметим, что это был дебютный матч у руля сборной Испании для тренера .

Ведущий игрок сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустил поединок из-за травмы.