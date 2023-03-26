Испания разгромила Норвегию в дебютном матче тренера Луиса де ла Фуэнте

В матче 1-го тура отбора Евро-2024 Испания дома разгромила Норвегию (3:0).
Голы забили Даниэль Ольмо (13-я минута), а также Хоселу (84-я и 85-я).
Отметим, что это был дебютный матч у руля сборной Испании для тренера Луиса де ла Фуэнте.
Ведущий игрок сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустил поединок из-за травмы.
У норгов было как минимум два момента голевых чтоб сравнять, не использовали . В одном Кепа вытащил рукой в падении, в другом деревянный Сёрлот промахнулся. Не забиваешь ты , забивают тебе
У норгов было как минимум два момента голевых чтоб сравнять, не использовали . В одном Кепа вытащил рукой в падении, в другом деревянный Сёрлот промахнулся. Не забиваешь ты , забивают тебе