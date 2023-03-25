ЦСКА проиграл команде блогеров 2DROTS

ЦСКА со счетом 1:2 проиграл команде блогеров 2DROTS в товарищеском матче.
У победителей забитыми мячами отметились Владислав Ослоновский (10-я минута) и Станислав Манаев (64). За ЦСКА забил Фёдор Чалов (76).
В составе ЦСКА на 77-й минуте на замену вышел бывший игрок клуба Даниэль Карвальо, выигрывавший с «армейцами» Кубок УЕФА в 2005 году.
ЦСКА: Тороп, Гайич (Гурченко, 77), Зделар (Доль, 87), Мойзес, Агапов (Носков, 65), Щенников, Мухин (Лапинский, 82), Кучаев (Чурилов, 77), Ермаков, Чалов (Арбузов, 77), Заболотный (Карвальо, 77).
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З.Ы. Они чуть Заболотного не ушли на первых минутах...
З.Ы. Они чуть Заболотного не ушли на первых минутах...