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ЦСКА проиграл команде блогеров 2DROTS

25 марта 2023, 18:36

ЦСКА со счетом 1:2 проиграл команде блогеров 2DROTS в товарищеском матче.

У победителей забитыми мячами отметились Владислав Ослоновский (10-я минута) и Станислав Манаев (64). За ЦСКА забил Фёдор Чалов (76).

В составе ЦСКА на 77-й минуте на замену вышел бывший игрок клуба Даниэль Карвальо, выигрывавший с «армейцами» Кубок УЕФА в 2005 году.

ЦСКА: Тороп, Гайич (Гурченко, 77), Зделар (Доль, 87), Мойзес, Агапов (Носков, 65), Щенников, Мухин (Лапинский, 82), Кучаев (Чурилов, 77), Ермаков, Чалов (Арбузов, 77), Заболотный (Карвальо, 77).

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Все комментарии
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 12:20


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galem72
galem72
вчера в 11:11
Громкий заголовок, не более. А по сути, матча и не было. Так, для картинки побегали.
альсато
альсато ответ Xомяк (раскрыть)
вчера в 08:45
сыграли мы как то товарняк..сборной Тацинской дивизии с "Селенга" Улан Уде, так после игры пол состава перевели в СКА Чита!)))))
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 08:38
Чё тут некоторые кипишуют ? Это был шоу - матч. Для публики , которой набралось немало. И армейцы старательно его сливали ( скорее всего , так и было задумано ) , особенно Мойзес старался.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 07:10
Болелы 2дротс подтянулись просто)
Мысыктар
Мысыктар
25 марта в 22:58
Коммерция такая......
karnager
karnager
25 марта в 22:41
позор
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ABir (раскрыть)
25 марта в 21:31
Ну разумеется, спонсор 2дротс Фонбет, они и оплачивали банкет, плюс денег подняли на ставках )))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ izrafel (раскрыть)
25 марта в 21:30
Скорее он показал, почему он раньше был настолько крут! Чувак то не старый, Ибра до сих пор играет...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Mi6 (раскрыть)
25 марта в 21:28
    ABir
    ABir
    25 марта в 21:28
    Похоже какой-то благотворительный коммерческий рекламны перформанс был
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    25 марта в 21:27
    Тот самый, правда по весу, как 2-а старых )))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ dok66 (раскрыть)
    25 марта в 21:27
    В этом и прикол, что медиа бились и могли к хренам всех поломать, а игрокам ЦСКА это зачем в товарищеской игре то?

    З.Ы. Они чуть Заболотного не ушли на первых минутах...
    Xомяк
    Xомяк ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    25 марта в 21:23
    Не понимаю, как тут ответить Ruslik1982, а причем тут бабосики? Мы про игру говорим, бывает так, что андердоги так соберутся, что любым грандам задницу надерут, сам из таких))
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Xомяк (раскрыть)
    25 марта в 21:18
    да, все норм, неважно какой состав профессиональной команды из высшего дивизиона с зарплатами по 1 млн $ в год проигрывает блогерам
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    25 марта в 21:17
    Тот самый.
    морозз
    морозз
    25 марта в 21:01, ред.
    Странно как то это, я всё понимаю…но не доводить же этот матч до такого конфуза! Но есть вариант: что победителю Зенита всё дозволено и это факт?
    dok66
    dok66
    25 марта в 20:58
    Один Карвальо и играл . Остальные просто вышли потренироваться . Так что счет по игре . А парни из медиалиги бились по настоящему . Респект парням .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Брулин (раскрыть)
    25 марта в 20:55
    Потому как пройти и прийти - разные вещи...
    lotsman
    lotsman
    25 марта в 20:53
    Посмотрел игру в записи. Не плохая разминка, Немного расслаблено играли.
    Брулин
    Брулин
    25 марта в 20:53
    На игру ЦСКА с 2Drots пришло 15,5 тысячи зрителей, на матч армейцев с «Зенитом» – меньше 10 тысяч
    Xомяк
    Xомяк
    25 марта в 20:51
    Да все норм, второй состав играл, походу несыгранный, Мы в свое время в армейке играли против ветеранов Нары ШБФР. 8:3- мы проиграли, но все же затолкали три)))
    valt134
    valt134
    25 марта в 20:42
    Закрыть на базе на длительный срок!!!
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    25 марта в 20:41
    Карвальо? Тот самый или однофамилец?
    Mi6
    Mi6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 марта в 20:41
    А мне наплевать на них. Мне важен ЦСКА...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 марта в 20:38
    Привет Эдуард. Я честно говоря с делами и забыл про эту игру, и естественно не смотрел. Но я не особо люблю эти показушные игры. Вот если Вагнер Лав приехал и сыграл бы, я бы обязательно вспомнил и посмотрел. А так..... Всего хорошего, дорогой, главное здоровья!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    25 марта в 20:35
    А кто он.? Я, например , акционер Газпрома, но болельщик ЦСКА и всегда против Зенита.
    adekvat
    adekvat
    25 марта в 20:12
    Бузова за блогеров не играла?
    ДСА
    ДСА
    25 марта в 20:10
    Это просто позор для профессионалов.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 марта в 19:59
    Он болельщик ЦСКА и традиционно против Гинера.
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