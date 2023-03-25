ЦСКА проиграл команде блогеров 2DROTS

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25 марта 2023, 18:36

ЦСКА со счетом 1:2 проиграл команде блогеров 2DROTS в товарищеском матче.

У победителей забитыми мячами отметились Владислав Ослоновский (10-я минута) и Станислав Манаев (64). За ЦСКА забил Фёдор Чалов (76).

В составе ЦСКА на 77-й минуте на замену вышел бывший игрок клуба , выигрывавший с «армейцами» Кубок УЕФА в 2005 году.