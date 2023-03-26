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Стала известна трансферная цель «Тоттенхэма», если клуб возглавит Почеттино

вчера, 09:39

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с возвращением Маурисио Почеттино на должность главного тренера клуба.

Если аргентинский специалист снова возглавит «шпор», его первой трансферной целью станет нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха.

Почеттино уже тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:09
пока всё вилами на воде ...
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 11:08
А что евреев среди тренеров нет совсем ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:28
Для начала шпоры должны определиться с главным тренером, а вот после этого уже думать о подборе игроков.
Летом Заха станет свободным агентом и будет много желающих его подписать. Игрок пока еще может приносить пользу даже более крупным клубам так что споры за игрока будут серьезными
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:17
Через 3 месяца у Захи контракт заканчивается....бесплатно может и возьмут...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:13
Любители ходить по граблям. Причём и те и другие...
hyrm53r6t4yz
hyrm53r6t4yz
вчера в 10:13
Всяко посильнее кейна беспонтового будет
izrafel
izrafel
вчера в 10:05
У шпор семь пятниц на неделе... посмотрим кто еще будет рассмотрен с качестве главного тренера
shlomo
shlomo
вчера в 10:03
Я бы на месте Маурисио не пошел бы второй раз в "дурдом"...
ОПС
ОПС
вчера в 10:03
"Если" возглавит, вот тогда и видно будет, какие трансферы. А сейчас рановато еще.
sova147
sova147
вчера в 09:58
Неужели второй раз пойдёт?
Gahi
Gahi
вчера в 09:48
Вариантов много но каким будет окончательный выбор тренера, от этого и будет зависеть подбор новых футболистов.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:45
Неужели прям такой талант, что он у него уже на листе.
yn8cnhyz6v27
yn8cnhyz6v27
вчера в 09:41
Заха будет отличным усилением для шпор
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