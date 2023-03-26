Стала известна трансферная цель «Тоттенхэма», если клуб возглавит Почеттино

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вчера, 09:39

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с возвращением на должность главного тренера клуба.

Если аргентинский специалист снова возглавит «шпор», его первой трансферной целью станет нападающий «Кристал Пэлас» .

Почеттино уже тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.