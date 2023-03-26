Стала известна трансферная цель «Тоттенхэма», если клуб возглавит Почеттино

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с возвращением Маурисио Почеттино на должность главного тренера клуба.
Если аргентинский специалист снова возглавит «шпор», его первой трансферной целью станет нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха.
Почеттино уже тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
Летом Заха станет свободным агентом и будет много желающих его подписать. Игрок пока еще может приносить пользу даже более крупным клубам так что споры за игрока будут серьезными
Летом Заха станет свободным агентом и будет много желающих его подписать. Игрок пока еще может приносить пользу даже более крупным клубам так что споры за игрока будут серьезными