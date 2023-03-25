Тухель попытается подписать для «Баварии» Кейна

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25 марта 2023, 13:12

Шансы нападающего «Тоттенхэма» на переход в «Баварию» возросли в связи с назначением на пост главного тренера мюнхенского коллектива .

Сообщается, что немецкий специалист попытается пригласить Кейна в команду, данный трансфер будет очень дорогостоящим.

Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 2024 года.