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Тухель попытается подписать для «Баварии» Кейна

25 марта 2023, 13:12

Шансы нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна на переход в «Баварию» возросли в связи с назначением на пост главного тренера мюнхенского коллектива Томаса Тухеля.

Сообщается, что немецкий специалист попытается пригласить Кейна в команду, данный трансфер будет очень дорогостоящим.

Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 02:34
Лучше бы Хаверца, он более подходит по стилю игры для Баварии или Фюлькруга из Вердера…
sir_Alex
sir_Alex
25 марта в 14:42
Кейну пора выкупать свой контракт, если он хочет выиграть трофей.
112910415
112910415
25 марта в 14:32
ну ... оригинальная идея
izrafel
izrafel
25 марта в 14:23
Не подпишет.... не пойдет Кейн играть в Германию
Ironigor
Ironigor
25 марта в 13:50
Вообще не верю в эту фантастику.
Байкал-38
Байкал-38
25 марта в 13:42
Харри Кейна уже сполна отдал «Тоттенхэму», а оставшись в Лондоне до конца карьеры рискует остаться безтрофейным игроком.
Кстати поиск в гугле первым на подобный запрос выдаёт именно Кейна.
Существует проблема куда перейти. Если в АПЛ то может нарваться на негативную реакцию фанатов, а вот на переход в другой чемпионат фанаты отреагируют с сожалением, но сдержанно.
Пожалуй Бавария самый лучший вариант.
К примеру подпишет с немцами контракт на 3 года и это гарантированно пару чемпионств, пару суперкубков Германии, возможно победа в кубке страны и желанная победа в ЛЧ, суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Так, что переход в Баварию напрашивается сам собой, но пока это только слухи.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
25 марта в 13:31
Зачем он нужен тоже самое что Чупа Мотинг
Василий 50
Василий 50
25 марта в 13:20
Кейн - тряпка...
Зачем он машине?
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