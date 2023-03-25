Тухель попытается подписать для «Баварии» Кейна

Шансы нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна на переход в «Баварию» возросли в связи с назначением на пост главного тренера мюнхенского коллектива Томаса Тухеля.
Сообщается, что немецкий специалист попытается пригласить Кейна в команду, данный трансфер будет очень дорогостоящим.
Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 2024 года.
Кстати поиск в гугле первым на подобный запрос выдаёт именно Кейна.
Существует проблема куда перейти. Если в АПЛ то может нарваться на негативную реакцию фанатов, а вот на переход в другой чемпионат фанаты отреагируют с сожалением, но сдержанно.
Пожалуй Бавария самый лучший вариант.
К примеру подпишет с немцами контракт на 3 года и это гарантированно пару чемпионств, пару суперкубков Германии, возможно победа в кубке страны и желанная победа в ЛЧ, суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Так, что переход в Баварию напрашивается сам собой, но пока это только слухи.
Кстати поиск в гугле первым на подобный запрос выдаёт именно Кейна.
Существует проблема куда перейти. Если в АПЛ то может нарваться на негативную реакцию фанатов, а вот на переход в другой чемпионат фанаты отреагируют с сожалением, но сдержанно.
Пожалуй Бавария самый лучший вариант.
К примеру подпишет с немцами контракт на 3 года и это гарантированно пару чемпионств, пару суперкубков Германии, возможно победа в кубке страны и желанная победа в ЛЧ, суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Так, что переход в Баварию напрашивается сам собой, но пока это только слухи.