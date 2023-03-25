Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Мората заинтересовал «Милан»

25 марта 2023, 12:23

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Милане».

«Россонери» считают испанца игроком высокого класса, футболист уже знаком с итальянским чемпионатом. Мората способен играть в роли единственного центрального форварда, либо в паре с другим нападающим.

В текущем сезоне Ла Лиги Альваро забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» придумал способ, как заставить Холанда отказать «Реалу»
Вчера, 17:40
СлухиМЮ может подписать нападающего «Бенфики». Сумма отступных — 120 млн евро
Вчера, 15:36
Слухи«Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «Сельты»
Вчера, 15:04
Слухи«Барселона» хочет вернуть Месси, но платить ему маленькую зарплату
Вчера, 13:49
СлухиМората хочет вернуться в Серию А
Вчера, 10:43
СлухиОбамеянг может перейти в «Интер»
Вчера, 10:26
Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
25 марта в 13:49, ред.
Мората вполне сейчас может помочь Милану. Жиру уже здает позиции. А на смену или подмену ему Мората очень даже подойдет. С Италией он очень хорошо знаком, та и игроком является очень высокого класса.

Милану именно на данный момент и не хватает нападающего именно такого калибра. Он многое чего сможет нового принести команде. Да и по цене будет для Милана Мората лакомый кусочек которого они если подойдет до конкретики наверняка попробуют его подписать.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 марта в 13:22
Где дешево, там Милан...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 