Мората заинтересовал «Милан»

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25 марта 2023, 12:23

Нападающий «Атлетико» может продолжить карьеру в «Милане».

«Россонери» считают испанца игроком высокого класса, футболист уже знаком с итальянским чемпионатом. Мората способен играть в роли единственного центрального форварда, либо в паре с другим нападающим.

В текущем сезоне Ла Лиги Альваро забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах.