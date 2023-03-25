Мората заинтересовал «Милан»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Милане».
«Россонери» считают испанца игроком высокого класса, футболист уже знаком с итальянским чемпионатом. Мората способен играть в роли единственного центрального форварда, либо в паре с другим нападающим.
В текущем сезоне Ла Лиги Альваро забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах.
Милану именно на данный момент и не хватает нападающего именно такого калибра. Он многое чего сможет нового принести команде. Да и по цене будет для Милана Мората лакомый кусочек которого они если подойдет до конкретики наверняка попробуют его подписать.
Милану именно на данный момент и не хватает нападающего именно такого калибра. Он многое чего сможет нового принести команде. Да и по цене будет для Милана Мората лакомый кусочек которого они если подойдет до конкретики наверняка попробуют его подписать.