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Сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара

вчера, 23:42
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 0Логотип футбольный клуб ГибралтарГибралтарМатч завершен

Сборная Нидерландов обыграла команду Гибралтара в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (3:0).

Мемфис Депай открыл счет на 23-й минуте, затем дублем отметился Натан Аке, поразивший ворота соперника на 50-й и 82-й минуте встречи. У гостей на 50-й минуте красную карточку получил Лайам Уолкер.

После поединка сборная Нидерландов идет на 2-м месте в группе B (3 балла), Гибралтар замыкает таблицу (0 пунктов).

В параллельном матче Франция победила Ирландию.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:30
Великая победа !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:25
Разгромом эту победу не назовешь,всего то лишь 3-0.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 07:49
Только один Дзюба им 5 штук положил бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:38
Любой счёт с Гибралтаром менее 6:0 - крах...приравнивающийся к поражению...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:04
3-0 с Гибралтаром - это совсем не разгром, а просто лёгкая победа.
tc5wjvtjp78t
tc5wjvtjp78t
сегодня в 05:57
Остаться в минусах по голам после матча с Гибралтаром, это надо умудриться! Ну вы, Блинд, даёте!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:55
Ну как разгромили, уверенно переиграли! Хотя таких соперников еще и на своем поле нужно громить....
Gahi
Gahi
сегодня в 05:25
Статус команды обязывает выигрывать таких соперников как Гибралтар. Удачи
Egorium23
Egorium23
сегодня в 05:15
Разве это разгром?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:11
Это вы называете разгромом?
3:0 с Гибралтаром это больше на позор походит.
Даже бы дырявый португалец парочку им забил бы.
112910415
112910415
сегодня в 04:34
ах, как мечтал бы один любитель рекордов позабивать Гибралтару !
9eca22zzmjt4
9eca22zzmjt4
сегодня в 03:33
Это было не очень сложно.
Mikhail40
Mikhail40
сегодня в 01:43
3-0 это не разгром ето нормальный счет учитывая разницу в классе команд.
протон
протон
сегодня в 01:13
Матч конечно цирк полнейший, такие сборные просто не должны играть в отборе, а должны проходить предварительный этап. Гибралтар просто в 10м стоит в своей штрафной. Бывают конечно слабые сборные, но они хотя бы профессионального уровня, а тут просто трешак:)
y47mdpjtd7sd
y47mdpjtd7sd
сегодня в 00:43
А зачем забивать больше надо оставить на другие игры
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:42
Молодцы голландцы разгромили Гибралтар , ушли с последнего места в группе, надеюсь уже в следующей игре избавятся от отрицательной разницы мячей.)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:13
Мало забили, ожидал большей результативности от голландцев
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:00
3:0 с Гибралтаром это разве разгром? Ожидал больше от голландцев. Слабый результат. Видимо сборная Нидерландов совсем не в порядке.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:56, ред.
Рональд Куман: «Мне позвонил Пеп Гвардиола и поздравил меня с юбилеем. Сразу после этого он сказал: «Но будьте осторожны с Натаном (Аке), хорошо?»
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Аке формил Дубль
Пеп что-то знал)))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:44, ред.
Моментов много, реализация очень плохая
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