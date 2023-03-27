Сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара

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вчера, 23:42

Сборная Нидерландов обыграла команду Гибралтара в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (3:0).

Мемфис Депай открыл счет на 23-й минуте, затем дублем отметился Натан Аке, поразивший ворота соперника на 50-й и 82-й минуте встречи. У гостей на 50-й минуте красную карточку получил Лайам Уолкер.

После поединка сборная Нидерландов идет на 2-м месте в группе B (3 балла), Гибралтар замыкает таблицу (0 пунктов).

В параллельном матче Франция победила Ирландию.