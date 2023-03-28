Нагельсманн будет готов возглавить новый клуб не раньше лета

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн, недавно уволенный из «Баварии», не собирается возглавлять новый клуб в ближайшее время.
Сообщается, что наставник, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма», хочет дождаться лета и только после этого будет готов принять решение относительно своего будущего.
По слухам, на Нагельсманна также претендуют «Реал» и «Челси».
Любому тренеру психологическая перезагрузка после таких событий всегда необходима.
Любому тренеру психологическая перезагрузка после таких событий всегда необходима.