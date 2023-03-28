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Нагельсманн будет готов возглавить новый клуб не раньше лета

вчера, 14:18

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн, недавно уволенный из «Баварии», не собирается возглавлять новый клуб в ближайшее время.

Сообщается, что наставник, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма», хочет дождаться лета и только после этого будет готов принять решение относительно своего будущего.

По слухам, на Нагельсманна также претендуют «Реал» и «Челси».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:26
... а лучше следующего лета. Привет Баварии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:24
Если Бавария платит до трудоустройства...то можно не спешить...
Лет 5...
allemz
allemz
вчера в 15:26
Когда узнаешь о своем увольнении через СМИ и потом руководство тебе говорит "ну сорян, ты обычный ширп", то по-другому никак. У этих старых маразматиков капитализм 18 века, до сих пор в крепости живут и плеткой решают вопросы, скоро к ним ни один уважающий человек не пойдет устраиваться на работу, ибо прецеденты были. Любой кто не уважает текущее время и не желает выйти из своего недомирка, злоупотребляя репутацией, заработанной когда-то раньше, когда всё работало как ты хотел - обречен на критику и вследствие этого изгнание.

Любому тренеру психологическая перезагрузка после таких событий всегда необходима.
pm6jvy8genex
pm6jvy8genex
вчера в 15:11
Ему бы вообще ещё пару годиков подождать да повзрослеть маленько
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:41
Челси - самый оптимальный вариант, как раз в низах АПЛ, придёт Нагельсманн, и сделает красиво.
drug01
drug01 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:33
Согласен он хорошо видит обстановку
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:22
Все правильно сделал... летом будет оЧЧень много вакантных мест... можно и выбрать для себя.
Гость
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