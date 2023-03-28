Нагельсманн будет готов возглавить новый клуб не раньше лета

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вчера, 14:18

Немецкий тренер , недавно уволенный из «Баварии», не собирается возглавлять новый клуб в ближайшее время.

Сообщается, что наставник, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма», хочет дождаться лета и только после этого будет готов принять решение относительно своего будущего.

По слухам, на Нагельсманна также претендуют «Реал» и «Челси».