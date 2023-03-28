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Испанский тренер Клотет возглавил «Торпедо»

вчера, 14:49

45-летний испанский специалист Пеп Клотет назначен на пост главного тренера московского «Торпедо».

Пресс-служба клуба представила специалиста:

Жозеп Клотет родился 28 апреля 1977 года в Барселоне. Тренерскую деятельность начал в 2001 году, возглавив каталонский клуб «Корнелья», где проработал 2 года. В середине 2000-х годов с перерывами являлся тренером молодёжного и резервного состава «Эспаньола».

В 2010-2011 годах Клотет работал в Швеции, являясь ассистентом главного тренера в «Мальме» и «Хамстаде». В 2012 году тренировал норвежский «Викинг». По возвращении в Испанию в 2012-13 годах являлся тренером «Малаги B». С 2013 по 2015 год Жозеп был ассистентом главного тренера клуба «Суонси Сити», а затем работал в «Лидсе» и «Оксфорд Юнайтед». С 2018 по 2020 годы местом работы Клотета стал «Бирмингем Сити»: сначала он был ассистентом, а затем главным тренером команды. В 2021-2022 годах работал в Италии: главным тренером в клубах «Брешиа» и СПАЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 08:54
НИ ОДИН басурман, не даст согласие..быть тренером клуба ФНЛ!!!...уверен!..и ТЫ тоже!
minai
minai
вчера в 23:02
А теперь пусть понюхает нашу ФНЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:52
Умом не понять,зачем? СМЫСЛ????
valt134
valt134
вчера в 22:15
Поздновато «кинули на амбразуру».
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:24
Как показывает история, с приходом нового тренера улучшения игры можно наблюдать в первых после назначения матчах, когда футболисты на волне энтузиазма и желания понравиться новому главному из кожи лезут вон. А тут иностранец... с богатой футбольной практикой пусть не в ведущих клубах, но всё же... Доверия к нему у ребят будет хоть отбавляй, надежда на него будет, как у юношей, которых она, надежда, питает.
Но когда игра построена не на мастерстве, а на том, что вот " приедет дядька, который нам поможет ", - положительных результатов в долгосрочной перспективе ждать не приходится.
Jon718875
Jon718875
вчера в 21:10
На этом специалисте уже пробу негде ставить
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:05
Поможет ли Вот в чём аопрос..???
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:53, ред.
было бы честно по отношению к болельщикам торпедо, если бы объявили нового тренера из Испании и сразу конкретно сказали, что Клотет в случае вылета из рпл ( а это 99%) будет работать с командой и в фнл. сейчас пусть поймёт реалии рпл, познакомится с футболистами, работниками, почитает историю про Стрельцова и Валентина Иванова...вместо этого снова ничего!!! реально на 10 туров привезти тренера, который на русском языке не разговаривает и надеяться, что он сейчас клуб вытащит с подвала турнирной таблице даже не проведя с ней зимних сборов? вам не кажется, что пора с наших начать спрашивать по взрослому начинать? причина увольнения Талалаева? зачем его вообще назначали, если он после длинных сборов сбежал из клуба как до этого из ахмата?...что к примеру вообще пытается нам сказать Дюков кто-нибудь понимает вообще??? про то, что под его руководством стадионы в России стали пусты и fan id себя оправдал? кому кроме газовой трубы нужны в сборной России Малком и Клаудиньо? вот реально зачем они нужны сборной? ну сделали им паспорта и можно теперь ещё пару бразильцев привезти в зенит, ну в сборной они зачем, с Китаем играть и Таджикистаном? просто цирк, который никогда не закончится...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:48
По описанию ветки так и не понял почему этот человек тут...
Он в розыске в европах ???
Он нашёл паспорт Клотета ???
Он проспорил ???
adekvat
adekvat
вчера в 18:39
В трудовой книжке свободных листов не осталось. А ему всего 45 лет.
lotsman
lotsman
вчера в 17:48
Послужной список этого тренера как раз для Торпедо.
c9a2aucfd68d
c9a2aucfd68d
вчера в 17:34
Испанский тренер Клотет возглавил «Торпедо»
Команда начала подготовку к следующему сезону в первой лиге.
sova147
sova147 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:51
Особо ждать не предвидется
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ mysx6uatfc52 (раскрыть)
вчера в 16:44
Настолько не понял, что даже итальянцем стал?)
2xr97hyhhxk4
2xr97hyhhxk4
вчера в 16:43
Лучше бы Шалимова поставили.
Egorium23
Egorium23
вчера в 16:41
Очередной распил бабла.
mysx6uatfc52
mysx6uatfc52
вчера в 16:32
Итальянец наверно не понял куда влез
ДСА
ДСА
вчера в 16:21
Прозвище ему уже придумали - Клозет.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 16:20
Конечно , Торпедо теперь в лидеры !
dok66
dok66
вчера в 16:20
Торпедо совсем начало истерить . Берут абы кого , лишь бы был главный . А испанский тренер просто собирает коллекцию , ну вот наконец-то и клуб из России будет в коллекции .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:55
Понимаю, когда испанца ставят рулевым в Спартак, но, когда в Торпедо.."Лететь так лететь".
Пусть пробует, что уж теперь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:49
Вряд ли он сможет вытащить Торпедо со дна таблицы. Надо уже начинать готовиться к ФНЛ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:43
Это - ошибочное и недальновидное решение руководства клуба.
Иностранному тренеру, даже если он хороший тренер,
всё равно нужно намного больше времени на адаптацию, на то чтобы лучше познакомиться с игроками и их возможностями, незнание русского языка - это тоже большой минус. А времени мало осталось - 10 туров.
Взяли бы того же Юрана - было бы намного больше шансов сохранить место в РПЛ. А теперь, Торпедо, скорее всего, уготован один путь - в ФНЛ. Жаль, команду...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:33
Специалист для почётного вылета в низшую лигу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:59
Может ,что и выйдет хорошего!
Asper
Asper
вчера в 14:54
В 21-22 годах работал в Италии в клубах Брешия и СПАЛ.
Тем временем Брешия и СПАЛ :
sv4qkz998g9d
sv4qkz998g9d
вчера в 14:51
Как бы Клотет не отправил Торпедо в клозет!
DXTK
DXTK
вчера в 14:51
Еще одного на автобусной остановки нашли....... Мостовой снова будет недоволен.
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