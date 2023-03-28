Испанский тренер Клотет возглавил «Торпедо»

45-летний испанский специалист Пеп Клотет назначен на пост главного тренера московского «Торпедо».
Пресс-служба клуба представила специалиста:
Жозеп Клотет родился 28 апреля 1977 года в Барселоне. Тренерскую деятельность начал в 2001 году, возглавив каталонский клуб «Корнелья», где проработал 2 года. В середине 2000-х годов с перерывами являлся тренером молодёжного и резервного состава «Эспаньола».
В 2010-2011 годах Клотет работал в Швеции, являясь ассистентом главного тренера в «Мальме» и «Хамстаде». В 2012 году тренировал норвежский «Викинг». По возвращении в Испанию в 2012-13 годах являлся тренером «Малаги B». С 2013 по 2015 год Жозеп был ассистентом главного тренера клуба «Суонси Сити», а затем работал в «Лидсе» и «Оксфорд Юнайтед». С 2018 по 2020 годы местом работы Клотета стал «Бирмингем Сити»: сначала он был ассистентом, а затем главным тренером команды. В 2021-2022 годах работал в Италии: главным тренером в клубах «Брешиа» и СПАЛ.
Иностранному тренеру, даже если он хороший тренер,
всё равно нужно намного больше времени на адаптацию, на то чтобы лучше познакомиться с игроками и их возможностями, незнание русского языка - это тоже большой минус. А времени мало осталось - 10 туров.
Взяли бы того же Юрана - было бы намного больше шансов сохранить место в РПЛ. А теперь, Торпедо, скорее всего, уготован один путь - в ФНЛ. Жаль, команду...
Иностранному тренеру, даже если он хороший тренер,
всё равно нужно намного больше времени на адаптацию, на то чтобы лучше познакомиться с игроками и их возможностями, незнание русского языка - это тоже большой минус. А времени мало осталось - 10 туров.
Взяли бы того же Юрана - было бы намного больше шансов сохранить место в РПЛ. А теперь, Торпедо, скорее всего, уготован один путь - в ФНЛ. Жаль, команду...