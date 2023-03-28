Испанский тренер Клотет возглавил «Торпедо»

45-летний испанский специалист назначен на пост главного тренера московского «Торпедо».

Пресс-служба клуба представила специалиста:

Жозеп Клотет родился 28 апреля 1977 года в Барселоне. Тренерскую деятельность начал в 2001 году, возглавив каталонский клуб «Корнелья», где проработал 2 года. В середине 2000-х годов с перерывами являлся тренером молодёжного и резервного состава «Эспаньола».