«Тоттенхэм» объявил об отставке Конте

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об отставке Антонио Конте с должности главного тренера клуба.
До конца сезона «шпорами» будут руководить Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.
Конте тренировал «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об отставке Антонио Конте с должности главного тренера клуба.
До конца сезона «шпорами» будут руководить Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.
Конте тренировал «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.
Так что Конте тут выглядит не лучшим образом. Когда твой клуб не может пройти абсолютно мертвый Милан с более слабым составом, то тут вина не в руководстве, не в мнимом менталитете и не в качестве состава, тут чисто тренерская проблема.
Так что Конте тут выглядит не лучшим образом. Когда твой клуб не может пройти абсолютно мертвый Милан с более слабым составом, то тут вина не в руководстве, не в мнимом менталитете и не в качестве состава, тут чисто тренерская проблема.
Команда в прошлом сезоне, благодаря Конте, буквально заскочила в последний Лигочемпионский вагон, что принесло солидные фин. вливания клубу. В этом году пробились в 1/8 из группы, в АПЛ идут 4-ми... и вполне реально могут (теперь уже могли) опять повторить прошлогодний результат. И всё это тренер добился всего лишь за 1.5 календарных года, товарищи! Этого мало чтоль ?
Ругается Антуан..., лается со всеми. А кто не такой со схожим как у него характером ?! И главное ... всё что есть плохого у человека из личных качеств, то и ставят на весы, не учитывая основное - профессионализм. Глупость несусветная, конечно.
Команда в прошлом сезоне, благодаря Конте, буквально заскочила в последний Лигочемпионский вагон, что принесло солидные фин. вливания клубу. В этом году пробились в 1/8 из группы, в АПЛ идут 4-ми... и вполне реально могут (теперь уже могли) опять повторить прошлогодний результат. И всё это тренер добился всего лишь за 1.5 календарных года, товарищи! Этого мало чтоль ?
Ругается Антуан..., лается со всеми. А кто не такой со схожим как у него характером ?! И главное ... всё что есть плохого у человека из личных качеств, то и ставят на весы, не учитывая основное - профессионализм. Глупость несусветная, конечно.