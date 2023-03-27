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«Тоттенхэм» объявил об отставке Конте

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112910415
112910415
вчера в 14:14
да здравствует обновление !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
"последние соки с команды Конте выжал в прошлом сезоне..."

))) Всегда интересовало, какой смысл люди вкладывают в эту фразу ? Да даже если и все соки Конте выжал..., что в этом нарицательного ?! У Контевского ТТХ футболисты что..., относительно того же Челси, МС или Ливера в чём-то ущемлены (?)..., лишения какие-то о с о б е н н ы е испытывают (?)..., ведут спартанский образ жизни ? А может быть они тренируются по 32 часа в сутки, после чего кровь в качестве доноров сдают ?!
Тренер на то в клубе и работает, чтобы выжимать максимум от каждого игрока по его способности. В противном случае он зря есть свой хлеб.

P.S. Короче..., моё мнение такое. Когда команда финиширует в первой четвёрке АПЛ, это уже само по себе Знак Качества тренерского ремесла..., и наезды на коуча в этой ситуации есть не что иное, как предвзятость, либо демагогия.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:37
Так еще изначально говорили, что Конте имеет склонность к конфликтам и требует постоянного усиления состава, когда сам Тоттенхэм не является той командой которая может тягаться финансово с такими грандами АПЛ как МС и Челси.
Говорили многие, да что там толку.
Челси и до Конте брал АПЛ, так что взять и выиграть Конте не мог сразу с Тоттенхэмом, так как перед этим они брали Моуринью. Да и не фартовый Конте в ЛЧ, постоянные вылеты на ранних стадиях в ЛЧ. Кажется последние соки с команды Конте выжал в прошлом сезоне, вот если бы с начала сезона Конте показал такой результат как на финише прошлого сезона, вполне возможно призрачные шансы были бы на борьбу за чемпионство АПЛ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Мучать команду ?
Мучения у ТТХ ещё не начинались.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:17, ред.
Крайне редко евреи совершают глупости, но Даниэль Леви - то самое исключение. Ладно бы на примете у Леви был такой кандидат, как у Баварии - ТТ..., но ведь нет никого!
Команда в прошлом сезоне, благодаря Конте, буквально заскочила в последний Лигочемпионский вагон, что принесло солидные фин. вливания клубу. В этом году пробились в 1/8 из группы, в АПЛ идут 4-ми... и вполне реально могут (теперь уже могли) опять повторить прошлогодний результат. И всё это тренер добился всего лишь за 1.5 календарных года, товарищи! Этого мало чтоль ?

Ругается Антуан..., лается со всеми. А кто не такой со схожим как у него характером ?! И главное ... всё что есть плохого у человека из личных качеств, то и ставят на весы, не учитывая основное - профессионализм. Глупость несусветная, конечно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:24
Долго об этом говорили,вот и свершилось.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 10:47
Чемпион по неустойкам
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:37
Конте уже сам давно объявил о своей отставке!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:29
Скандалист Конте в своем стиле.
zooveterinar
zooveterinar ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 10:29
    vy6xbnmyr6bs
    vy6xbnmyr6bs
    вчера в 09:55
    Эта давно уже напрашивалось,сплавили Конте
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:38
    Похоже, что он специально так делает, чтобы отступные получать
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:36
    Интересна позиция Кейна по этому вопросу.
    Viduka
    Viduka ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 09:34
    Там не в Конте дело, а в гнилой команде, которая начинает саботировать при первой возможности:) До него аналогичным образом слили Моуриньо и Почеттино:)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 09:27
    Неужели кто-то ещё его возьмёт на работу? Неужели у кого-то есть лишние деньги в наше время.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:09, ред.
    Ну наконец-то, сколько уже мучать команду и себя. Интересно какой клуб после этой истории захочет связываться с Конте. Он при первых же проблемах начинает обвинять всех вокруг и уходит, сжигая мосты. Приобрели игроков ему, которых он хотел видеть, дали огромную зарплату, а на выходе публичная критика с переходом на личности. С такими высококлассными футболистами, которые были для тебя сделаны, надо быть наглецом, чтобы упрекать владельцев клуба.

    Так что Конте тут выглядит не лучшим образом. Когда твой клуб не может пройти абсолютно мертвый Милан с более слабым составом, то тут вина не в руководстве, не в мнимом менталитете и не в качестве состава, тут чисто тренерская проблема.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 08:55
    Скандальный тренер. Он разругался с игроками и с руководством. Отставка была ожидаемая. Конте надолго нигде не задерживается.
    fbsqf7sdj6xt
    fbsqf7sdj6xt
    вчера в 08:46
      wz4edvhggq99
      wz4edvhggq99
      вчера в 08:43
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 08:33
        Наконец-то это эпопея завершилась...
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