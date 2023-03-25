Тухель представлен в качестве главного тренера «Баварии»

представлен в качестве главного тренера «Баварии». Контракт со специалистом рассчитан до 2025 года. Специалист дал комментарий по теме:

Подписать договор с «Баварией» — это огромная честь. Я благодарен за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенессу.

Даже если ты какое-то время трудишься за границей, ты еще больше осознаешь величину «Баварии». ДНК клуба – это труд. В «Баварии» важнее всего – победы, а также то, как они были добыты.

Эта команда – одна из самых талантливых и добротных в Европе. Я с большим нетерпением жду возможности работать здесь.