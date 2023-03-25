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Тухель представлен в качестве главного тренера «Баварии»

25 марта 2023, 15:14

Томас Тухель представлен в качестве главного тренера «Баварии». Контракт со специалистом рассчитан до 2025 года. Специалист дал комментарий по теме:

Подписать договор с «Баварией» — это огромная честь. Я благодарен за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенессу.

Даже если ты какое-то время трудишься за границей, ты еще больше осознаешь величину «Баварии». ДНК клуба – это труд. В «Баварии» важнее всего – победы, а также то, как они были добыты.

Эта команда – одна из самых талантливых и добротных в Европе. Я с большим нетерпением жду возможности работать здесь.

Тухель представлен в качестве главного тренера «Баварии»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:01
Если ЛЧ возьмёт...полмедали Нагельсманну отдаст??
salleeh
salleeh
вчера в 02:31
Кто угодно, лишь бы не Нагельсман. По сути Юлиан не смог принести в эту команду ничего нового, только прогнал поляка и чуть было не лишился Павара. В ситуации с Нойером, тут Ману сам виноват, нефиг кататься на лыжах и ломать себе конечности… В общем, думаю Тухель найдёт общий язык с командой и с руководством клуба. По ходу Бавария всё это время играла без тренера, Нагельсман только определял состав и делал замены невпопад… Короче, давай физрук, до свидания…
протон
протон
25 марта в 21:39
Тухель отличный тренер для Баварии, но то как поступили с Нагельсманом - мерзко, и я это признаю. Хотя бы сезон надо было дать доиграть. Надеюсь, у Нагельсмана дальше будет блестящая тренерская карьера. А Тухелю, удачи. Приведи Баварию к победам!
Маг_тм
Маг_тм ответ КЭТиК (раскрыть)
25 марта в 16:00
Получается тогда все тренеры подсиживают уволенных, ведь после увольнения действующего тренера, сразу назначается новый. И кстати, Тухель вел переговоры с Реалом, многие ждали что он возглавит сливочных.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ КЭТиК (раскрыть)
25 марта в 15:31
Скорее всего Нагельсманна уволили бы рано или поздно, а Тухель мог принять ПСЖ, там тоже пока неизвестно.
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 15:28
Подсидел предыдущего тренера, пожелаем ему всяческих неудач.
Гость
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