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Кан и Тухель – разочарования начала года в футболе. «Бавария» заплатит за их выбор

сегодня, 10:24
Тухель

Немцы во всей красе.

Жесткость боссов немцев напомнила о прошлом

На днях президент «Баварии» Хайнер нахваливал Нагельсманна. Назвал «превосходным тактиком» и «стратегом европейского уровня». Босс заявил, что значимые проекты можно построить, только если один тренер работает долго. Прошло четыре дня. Теперь Хайнер сказал, что увольнение Нагельсманна поддержали единогласно с Каном и Салихамиджичем, ведь «надо спасать сезон».

От чего спасть, от 8 побед в 8 матчах Лиги чемпионов? От 112 голов во всех турнирах? От прогресса Де Лигта и Мусиалы? Салихамиджич заявил, что является близким приятелем Нагельсманна. Охотно не верим, Хасан даже не позвонил Юлиану. Тренера лишили шанса выиграть три трофея. Назначили Тухеля, а тот стартовал с жестокости:

Понимаю, что Нагельсманна унизили, он чувствует себя униженным. Впрочем, это не моя забота.

Немец во всей красе. После войны возник сатирический термин «хорошие немцы». Такие люди заявляли, что ничего не знали о преступлениях нацизма. Но жили при нацизме. Голосовали за нацистов, платили налоги. Воевали и были нацистами. Все зверства, по версии «хороших немцев», «выдумала» вражеская пропаганда. Невероятная первобытная слепота и мысли о себе любимых, а не о жертвах.

В Германии любят сплетничать, а само увольнение Нагельсманна как пример мышления немцев. Вот только решение Кана и Салихамиджича (очевидно, что Хайнер поддерживает любую ересь коллег) может стать невыгодным тактически и стратегически.

Мюнхенцы создают себе большие проблемы

Теперь понятно, почему ушел Флик. После такой отставки Нагельсманна никто из крутых тренеров не поверит, что у «Баварии» адекватные боссы. Понятно, что Юлиан не пропадет. А вот «Бавария» потеряла 35-летнего тренера, который мог десять лет работать в Мюнхене. И только не надо рассказывать о непростом характере. Вместо Юлиана взяли человека, которого в Дортмунде вытерпеть не сумели.

Только Грановская на время приструнила Томаса, но он тоже высокомерный, скандальный, эмоциональный, обожает перечить начальству и винит игроков, а не себя. Не надо выдумывать, что победа в ЛЧ делает из Ди Маттео великого тренера. Тухель выше классом, чем итальянец, но никогда не был мудрецом для длительных проектов. Без Грановской он искал конфликты, как любит и умеет.

Вряд ли поладит с Салихамиджичем. Особенно если вылетит от «Манчестер Сити». Гвардиола знает «Баварию», как и Холанд. И «Боруссия» Д не сдается в Бундеслиге. Смена наставника не всегда играет в плюс. Наивно думать, что раз у «Челси» получилось, то Тухель всегда по заказу выигрывает ЛЧ. Если Томас не понравится игрокам «Баварии», то хитрого кота съедят заживо.

Флик ведь рассказал, что немецкие сборники «Баварии» в шоке. Тухель попытается им понравиться, учел парижские ошибки. Но это напоминает шаманизм. Да, ЛЧ выигрывали тренеры, пришедшие по ходу сезона. Но для смены наставника нужны веские аргументы.

У Нагельсманна были проблемы без кризиса

Поражение от «Байера» случилось не в финале ЛЧ. Нагельсманн не заслужил увольнения в марте. Да, Юлиан не подарок. «Бавария» ищет баланс в обороне. Отсюда проблемы в Бундеслиге, где вечный чемпион на голову выше всех по ресурсам. Но у «Баварии» больше проблем из-за боссов, чем из-за тренера. Не нашли замену Левандовски. Не нашли опорника в пару к Киммиху.

Кто сказал, что Кан разбирается в футболе как тренер-селекционер? Даже Беккенбауэр ушел в начальники, поскольку не стал великим тренером. У немцев жизнь так устроена, что им не нужно развиваться. В стране много отстающих сервисов. Десятилетиями работают, как в девяностых годах прошлого века, не хотят ничего менять. Вот и в «Баварии» все часто работает само по себе.

Все трансферы из-за денег и статуса клуба, а не по причине гениальности Кана. Зато увольнение тренера вратарей, а позже и главного наставника – ставка именно Оливера и Хасана. «Бавария» остается одним из главных фаворитов ЛЧ, но дело в методах действий.

Тухель поступил некрасиво со своим коллегой

В Мюнхене снова ФК «Голливуд», где не захотели играть Алькантара, Левандовски и Алаба. И где есть человек, сливший тактику Нагельсманна. Кан и Салихамиджич выдумают, будто это сделал сам Юлиан? Впрочем, сколько версий ни придумывай, немцы выбрали унижение наставника, которого сами же назначили. Футбол за такое высокомерие и неуважение часто наказывает.

Если «Бавария» останется без трофеев, то выгонят Салихамиджича. Не рой яму другому, сам в нее упадешь. Тухель тоже показал себя классическим немцем. «Не моя забота». Тренер такого калибра должен был послать боссов «Баварии» очень далеко и прямо. Не идут работать на людей, которые так поступили с твоим коллегой в разгар сезона накануне решающих игр.

Томас не показал эмпатию и солидарность после пафосных рассказов о просветлении в Индии. Немцы не смогут никого больше разочаровать, но еще могут огорчать. Вместо Мадрида и Парижа тренер Тухель выбрал самый легкий, но одновременно мерзкий вариант. Не удивимся, если тренера, предавшего понятие о цеховой этике, могут летом заменить на условного Зидана.

Приходить в большой клуб вместо наставника, который провалился – норма. Ничего стыдного. Смена тренера в межсезонье – норма. Но нельзя менять человека, которого без адекватной аргументации убрали в марте, ведь занудам Кану и Салихамиджичу скучно жить. Плохое решение мужчины и тренера Тухеля. Особенно в свете того, что его самого некрасиво выгнали из «Челси».

У Боэли тоже не было аргументов. Поттер не сильнее. Состав «Челси» выбирал Тухель. Кстати, кадры в «Баварии» набирали под Нагельсманна. Кан и Салихамиджич учудили нечто в стиле американцев, которых немцы ненавидят. Дело не в «Баварии» — команда роскошная, а в поведении руководства. Причем победы ничего не изменят, ведь цель не оправдывает такие средства.

ОфициальноТухель представлен в качестве главного тренера «Баварии»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:29
гадкое решение
неудачный сезон будет расплатой
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:26
спасибо, исправили
112910415
112910415
сегодня в 13:24
взяли человека, которого в Дортмунде вытереть не сумели.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1347685/tuhel-tomas-bavariya 26.03.2023
Tex
Tex
сегодня в 13:11
Посмеялся про "типичных" немцев без солидарности и сочувствия...
simon_3d
simon_3d
сегодня в 12:03
Как болельщик Баварии желаю Манчестер Сити уверенно пройти в полуфинал ЛЧ, а Боруссии Д взять чемпионат. Это настолько мерзкая история, что пока в руководстве команды такие люди как Салихамиджич и Кан, на подсознательном уровне не получится искренне болеть за мюнхенцев. Тухель тоже тот еще фрукт, выбрал самый простой путь, прибежал на все готовое посреди сезона, не задумываясь послал Реал куда подальше, который потратил время и ресурсы ради его назначения.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:11
Бавария воткнула нож в спину Юлиана. Одно дело, когда результаты неудовлетворительные и ты понимаешь, что на грани увольнения, а другое дело, когда всё хорошо и тебя увольняют без весомых причин. Конечно, при Юлиане у Баварии были проблемы, но у какой команды и тренера нет проблем?

Думаю, назначение Тухеля себя не оправдает. По крайней мере, в этом сезоне.
Гость
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