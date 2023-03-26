Кан и Тухель – разочарования начала года в футболе. «Бавария» заплатит за их выбор

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сегодня, 10:24

Немцы во всей красе.

Жесткость боссов немцев напомнила о прошлом

На днях президент «Баварии» Хайнер нахваливал Нагельсманна. Назвал «превосходным тактиком» и «стратегом европейского уровня». Босс заявил, что значимые проекты можно построить, только если один тренер работает долго. Прошло четыре дня. Теперь Хайнер сказал, что увольнение Нагельсманна поддержали единогласно с Каном и Салихамиджичем, ведь «надо спасать сезон».

От чего спасть, от 8 побед в 8 матчах Лиги чемпионов? От 112 голов во всех турнирах? От прогресса Де Лигта и Мусиалы? Салихамиджич заявил, что является близким приятелем Нагельсманна. Охотно не верим, Хасан даже не позвонил Юлиану. Тренера лишили шанса выиграть три трофея. Назначили Тухеля, а тот стартовал с жестокости:

Понимаю, что Нагельсманна унизили, он чувствует себя униженным. Впрочем, это не моя забота.

Немец во всей красе. После войны возник сатирический термин «хорошие немцы». Такие люди заявляли, что ничего не знали о преступлениях нацизма. Но жили при нацизме. Голосовали за нацистов, платили налоги. Воевали и были нацистами. Все зверства, по версии «хороших немцев», «выдумала» вражеская пропаганда. Невероятная первобытная слепота и мысли о себе любимых, а не о жертвах.

В Германии любят сплетничать, а само увольнение Нагельсманна как пример мышления немцев. Вот только решение Кана и Салихамиджича (очевидно, что Хайнер поддерживает любую ересь коллег) может стать невыгодным тактически и стратегически.

Мюнхенцы создают себе большие проблемы

Теперь понятно, почему ушел Флик. После такой отставки Нагельсманна никто из крутых тренеров не поверит, что у «Баварии» адекватные боссы. Понятно, что Юлиан не пропадет. А вот «Бавария» потеряла 35-летнего тренера, который мог десять лет работать в Мюнхене. И только не надо рассказывать о непростом характере. Вместо Юлиана взяли человека, которого в Дортмунде вытерпеть не сумели.

Только Грановская на время приструнила Томаса, но он тоже высокомерный, скандальный, эмоциональный, обожает перечить начальству и винит игроков, а не себя. Не надо выдумывать, что победа в ЛЧ делает из Ди Маттео великого тренера. Тухель выше классом, чем итальянец, но никогда не был мудрецом для длительных проектов. Без Грановской он искал конфликты, как любит и умеет.

Вряд ли поладит с Салихамиджичем. Особенно если вылетит от «Манчестер Сити». Гвардиола знает «Баварию», как и Холанд. И «Боруссия» Д не сдается в Бундеслиге. Смена наставника не всегда играет в плюс. Наивно думать, что раз у «Челси» получилось, то Тухель всегда по заказу выигрывает ЛЧ . Если Томас не понравится игрокам «Баварии», то хитрого кота съедят заживо.

Флик ведь рассказал, что немецкие сборники «Баварии» в шоке. Тухель попытается им понравиться, учел парижские ошибки. Но это напоминает шаманизм. Да, ЛЧ выигрывали тренеры, пришедшие по ходу сезона. Но для смены наставника нужны веские аргументы.

У Нагельсманна были проблемы без кризиса

Поражение от «Байера» случилось не в финале ЛЧ . Нагельсманн не заслужил увольнения в марте. Да, Юлиан не подарок. «Бавария» ищет баланс в обороне. Отсюда проблемы в Бундеслиге, где вечный чемпион на голову выше всех по ресурсам. Но у «Баварии» больше проблем из-за боссов, чем из-за тренера. Не нашли замену Левандовски. Не нашли опорника в пару к Киммиху.

Кто сказал, что Кан разбирается в футболе как тренер-селекционер? Даже Беккенбауэр ушел в начальники, поскольку не стал великим тренером. У немцев жизнь так устроена, что им не нужно развиваться. В стране много отстающих сервисов. Десятилетиями работают, как в девяностых годах прошлого века, не хотят ничего менять. Вот и в «Баварии» все часто работает само по себе.

Все трансферы из-за денег и статуса клуба, а не по причине гениальности Кана. Зато увольнение тренера вратарей, а позже и главного наставника – ставка именно Оливера и Хасана. «Бавария» остается одним из главных фаворитов ЛЧ , но дело в методах действий.

Тухель поступил некрасиво со своим коллегой

В Мюнхене снова ФК «Голливуд», где не захотели играть Алькантара, Левандовски и Алаба. И где есть человек, сливший тактику Нагельсманна. Кан и Салихамиджич выдумают, будто это сделал сам Юлиан? Впрочем, сколько версий ни придумывай, немцы выбрали унижение наставника, которого сами же назначили. Футбол за такое высокомерие и неуважение часто наказывает.

Если «Бавария» останется без трофеев, то выгонят Салихамиджича. Не рой яму другому, сам в нее упадешь. Тухель тоже показал себя классическим немцем. «Не моя забота». Тренер такого калибра должен был послать боссов «Баварии» очень далеко и прямо. Не идут работать на людей, которые так поступили с твоим коллегой в разгар сезона накануне решающих игр.

Томас не показал эмпатию и солидарность после пафосных рассказов о просветлении в Индии. Немцы не смогут никого больше разочаровать, но еще могут огорчать. Вместо Мадрида и Парижа тренер Тухель выбрал самый легкий, но одновременно мерзкий вариант. Не удивимся, если тренера, предавшего понятие о цеховой этике, могут летом заменить на условного Зидана.

Приходить в большой клуб вместо наставника, который провалился – норма. Ничего стыдного. Смена тренера в межсезонье – норма. Но нельзя менять человека, которого без адекватной аргументации убрали в марте, ведь занудам Кану и Салихамиджичу скучно жить. Плохое решение мужчины и тренера Тухеля. Особенно в свете того, что его самого некрасиво выгнали из «Челси».

У Боэли тоже не было аргументов. Поттер не сильнее. Состав «Челси» выбирал Тухель. Кстати, кадры в «Баварии» набирали под Нагельсманна. Кан и Салихамиджич учудили нечто в стиле американцев, которых немцы ненавидят. Дело не в «Баварии» — команда роскошная, а в поведении руководства. Причем победы ничего не изменят, ведь цель не оправдывает такие средства.