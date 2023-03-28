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Пирло высказался о возможном возвращении в «Ювентус»

вчера, 18:29

Главный тренер клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло высказался о возможном возвращении в «Ювентус». Ранее специалист был наставником туринского коллектива.

«Ювентус»? Команда по-прежнему сильна, даже несмотря на то, что Аллегри страдает от слишком большого количества травм игроков. Отставание от «Наполи» в турнирной таблице не отражает реальной разницы сил.

С руководством клуба у меня до сих пор хорошие отношения. Недавно общался с Андреа Аньелли. Мы по-прежнему уважаем друг друга.

Вернусь ли я, если позовут? Разумеется. Если вас зовут в такой топ-клуб, то долго думать не приходится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:34
законам физики это не противоречит )
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 03:04
Пирло-это как Змдвн для Реала,славу и почет заслужил в другом клубе но своим стал в последнем,надеюсь вернётся в Юве с новыми идеями.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:22
Конечно вас вернётся,его лучшие годы там прошли
jakr6vd9yxnz
jakr6vd9yxnz
вчера в 19:23
Если позовут то конечно он не откажется от такого места. Тем более уже есть опыт
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:49
Возвращайся, опыта поднабрался в Турецкой лиге, теперь можно и в Серии А поработать.
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