Пирло высказался о возможном возвращении в «Ювентус»

Главный тренер клуба «Фатих Карагюмрюк» высказался о возможном возвращении в «Ювентус». Ранее специалист был наставником туринского коллектива.

«Ювентус»? Команда по-прежнему сильна, даже несмотря на то, что Аллегри страдает от слишком большого количества травм игроков. Отставание от «Наполи» в турнирной таблице не отражает реальной разницы сил.

С руководством клуба у меня до сих пор хорошие отношения. Недавно общался с Андреа Аньелли. Мы по-прежнему уважаем друг друга.

Вернусь ли я, если позовут? Разумеется. Если вас зовут в такой топ-клуб, то долго думать не приходится.