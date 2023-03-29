Рэтклиффу придётся продать долю в «Ницце», чтобы купить «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:13

Бизнесмену Джиму Рэтклиффу, который претендует на покупку «Манчестер Юнайтед», придётся продать долю в «Ницце». Англичанин предлагает за «дьяволов» около 5 миллиардов фунтов.

Если Рэтклифф приобретет права на МЮ , то ему придется продать долю во французском клубе, иначе один из коллективов будет исключен из Лиги чемпионов. Таков регламент УЕФА – в одном и том же турнире не могут участвовать команды, которые контролирует одно и то же лицо или группа.

Рэтклифф является владельцем нефтяной компании INEOS.