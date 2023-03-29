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Рэтклиффу придётся продать долю в «Ницце», чтобы купить «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:13

Бизнесмену Джиму Рэтклиффу, который претендует на покупку «Манчестер Юнайтед», придётся продать долю в «Ницце». Англичанин предлагает за «дьяволов» около 5 миллиардов фунтов.

Если Рэтклифф приобретет права на МЮ, то ему придется продать долю во французском клубе, иначе один из коллективов будет исключен из Лиги чемпионов. Таков регламент УЕФА – в одном и том же турнире не могут участвовать команды, которые контролирует одно и то же лицо или группа.

Рэтклифф является владельцем нефтяной компании INEOS.

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Все комментарии
v6avxtr4jjaj
v6avxtr4jjaj
сегодня в 07:55
Ради обладания таким грандом с известным на весь мир брендом можно и попуститься провинциальной курортной командочкой
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:34
Ну МЮ как то по престижнее будет..:)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:19
Доля Ниццы - это жалкие крохи для сделки с МЮ.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:15
Можно оформить на кого-то.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:14
Да и черт с ней, с Ниццей...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:00
Не так уж и часто Ницца гостит в ЛЧ. Да и МЮ может пролететь.
Ну и разрываться между двумя клубами действительно не стоит...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:11
Надо чём-то жертвовать в этой жизни, в этом случае клубом.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:03
Возможно когда у тебя один футбольный клуб, то и внимание к нему будет особенным и соответственно достойный результат.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:08
Пока будет идти длительная канитель по продаже и покупке возможно к тому времени примут закон который будет разрешать участвовать командам с одним владельцем или совладельцем. Говорят, что этот законопроект усиленно протаскивают. Так что "нефтяник" возможно не чего не прогадает.
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