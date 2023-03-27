Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Тоттенхэм» выплатил уволенным наставникам 55 миллионов фунтов за 10 лет.

вчера, 21:12

«Тоттенхэм» за последние 10 лет выплатил 55 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации уволенным тренерам.

Андре Виллаш-Боаш покинул клуб в декабре 2013 года, он получил в качестве компенсации 4,5 млн фунтов. Тиму Шервуду, контракт с которым был расторгнут в мае 2014 года, ничего платить не потребовалось.

Маурисио Почеттино заработал 12,5 млн фунтов, в ноябре 2019-го рулевого уволили. Жозе Моуриньо взял 20 млн фунтов, когда покинул лондонцев в апреле 2021-го.

Нуну Эшпириту Санту получил 14 млн, Антонио Конте заплатят 4 миллиона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКомпенсация для клубов, отпускающих игроков на мундиаль, станет больше
Вчера, 21:54
ОфициальноТрансферная стоимость Головина выросла
Вчера, 21:32
«Реал» за 10 лет заработал около 400 млн евро на трансферах воспитанников
Вчера, 18:24
Официально«Челси» сообщил о многомиллионных убытках за прошлый сезон
Вчера, 16:15
СлухиКатарский шейх подал рекордную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»
25 марта
Глава Ла Лиги: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в „Барселону“»
24 марта
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:28
Хозяин − барин.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:05
Неоправданная расточительность. Ну и Маур тут конечно постарался, он спец по неустойкам.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:13
Ну приходиться выплачивать суммы таким наставникам как Конте, никто от таких не застрахован.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:41
Можно сказать "встали в копеечку"
drug01
drug01
вчера в 22:39
Поступили честно как записано было в контракте
Elliada
Elliada
вчера в 22:07
0 трофеев
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 