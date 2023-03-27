«Тоттенхэм» выплатил уволенным наставникам 55 миллионов фунтов за 10 лет.

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вчера, 21:12

«Тоттенхэм» за последние 10 лет выплатил 55 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации уволенным тренерам.

Андре Виллаш-Боаш покинул клуб в декабре 2013 года, он получил в качестве компенсации 4,5 млн фунтов. Тиму Шервуду, контракт с которым был расторгнут в мае 2014 года, ничего платить не потребовалось.

Маурисио Почеттино заработал 12,5 млн фунтов, в ноябре 2019-го рулевого уволили. взял 20 млн фунтов, когда покинул лондонцев в апреле 2021-го.

Нуну Эшпириту Санту получил 14 млн, заплатят 4 миллиона.