Власти Прикамья выделят «Амкару» в 2023 году 125 миллионов рублей

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вчера, 21:15

«Амкар» в 2023 году получит субсидию из бюджета Пермского края, данная сумма будет на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Помимо этого, клуб привлечет из внебюджетных источников не менее 30% от общего бюджета. В министерстве физической культуры и спорта региона дали комментарий по теме:

В этом году условия софинансирования изменятся. По новым правилам клуб должен привлечь из внебюджетных источников не менее 30% от общего бюджета. Согласно проведенному отбору сумма бюджетной субсидии ФК «Амкар-Пермь» составит 125 млн рублей.

В 2022 году сумма субсидии из бюджета Прикамья футбольному клубу составляла 22,5 млн рублей, что являлось 10% от общего бюджета клуба. В сезоне-2021/22 бюджет клуба был равен 80 млн рублей, включая субсидию из регионального бюджета. Ранее президент клуба Валерий Чупраков отметил, что для выхода в Первую лигу необходимо максимум 250 миллионов рублей. Расходы клуба при этом, по словам Чупракова, составляют около 110-120 млн рублей. В этом году пермский коллектив планирует выйти в Первую лигу.