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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Власти Прикамья выделят «Амкару» в 2023 году 125 миллионов рублей

вчера, 21:15

«Амкар» в 2023 году получит субсидию из бюджета Пермского края, данная сумма будет на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Помимо этого, клуб привлечет из внебюджетных источников не менее 30% от общего бюджета. В министерстве физической культуры и спорта региона дали комментарий по теме:

В этом году условия софинансирования изменятся. По новым правилам клуб должен привлечь из внебюджетных источников не менее 30% от общего бюджета. Согласно проведенному отбору сумма бюджетной субсидии ФК «Амкар-Пермь» составит 125 млн рублей.

В 2022 году сумма субсидии из бюджета Прикамья футбольному клубу составляла 22,5 млн рублей, что являлось 10% от общего бюджета клуба. В сезоне-2021/22 бюджет клуба был равен 80 млн рублей, включая субсидию из регионального бюджета. Ранее президент клуба Валерий Чупраков отметил, что для выхода в Первую лигу необходимо максимум 250 миллионов рублей. Расходы клуба при этом, по словам Чупракова, составляют около 110-120 млн рублей. В этом году пермский коллектив планирует выйти в Первую лигу.

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Амкар
Источник: tass.ru Фото: Сайт newsko.ru
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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
сегодня в 15:08
Во ворьё и жульё слетятся, тут надо их всех и прихлопнуть
112910415
112910415
сегодня в 08:52
видать, социально не защищенные группы требовали !
пришлось уступить ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 08:40
Ахахаха. Классный коммент с цифрами и фактами). Главное по простому, по народному!).
Сп62
Сп62
сегодня в 07:40
Вначале команду топят, а потом спасают.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:38
Для первой лиги маловато.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:46
Сейчас деньги выделили. А кто даст гарантию, что на будущий год деньги вообще будут. Не надо было в свое время распускать команду.
valt134
valt134
сегодня в 01:20
Похоже местные пенсионеры начинают втайне ненавидеть Амкар и весь футбол в целом. Имеют Право…
galem72
galem72 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:22
Больше некуда вливать. Нужно забросать бюджетными деньгами никому не нужный амкар, а потом на него сгонять бюджетников для массовки. Скрепненько...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:01
Просто ради интереса.. А что, в Пермском крае все хорошо с инфраструктурой? Все дороги в идеальном состоянии? Очень много мест для досуга и отдыха, лучшие условия для проживания и куча рабочих мест? А поехали все в Пермь, там все настолько прекрасно, что им некуда деньги деть, они в футбол вливают. Время бюджетных клубов прошло, это выглядит как чистейшее отмывательство, как и все бюджетные клубы. Может лучше фабрику построить в Пермском крае? или заводик небольшой, тысяч на 5 рабочих мест? Он же больше прибыли принесет со временем, нет? не хотите? имеем то, что имеем, Амкар воскрес - воистину воскрес
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 23:29
Божовичу пригласят скорее всего
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:28
"Лифт" снова в работе-со скрипом поехал вверх.Как бы пассажиров не угробил.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:12
Пустая трата денег. Сколько можно тратить деньги из бюджета на этих дармоедов? Пусть клубы сами зарабатывают.
minai
minai
вчера в 23:09
Да на эти деньги можно купить 322 997 бутылок водки. И ещё 41 рубль остаётся на закусь.
Gahi
Gahi
вчера в 21:56
Главное чтобы оправдали те надежды которые в них вкладывают. Удачи
Kobser
Kobser
вчера в 21:55
Амкар пора подымать.
wywa4t6urk99
wywa4t6urk99
вчера в 21:47
Видно этих денег для выхода в первую Лигу будет недостаточно
Гость
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