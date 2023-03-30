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Бэйл попрощался с болельщиками сборной Уэльса

вчера, 15:52

Экс-нападающий «Реала» Гарет Бэйл попрощался с болельщиками сборной Уэльса. Это произошло перед матчем валийцев против команды Латвии в рамках отбора на Евро-2024 (1:0). Бэйл вышел на поле перед домашней игрой и обратился к трибунам:

Я лишь хочу сказать, что для меня, разумеется, было честью представлять эту страну и играть ради лучших болельщиков в мире. Вы поддерживали меня, мою семью и всю команду в непростые времена, и я не знаю, как вас отблагодарить.

Играть для вас было самой большой радостью в моей карьере. Я буду скучать по игре перед вами, но я хочу, чтобы вы продолжали поддерживать команду.

Вы, болельщики, и есть футбол Уэльса. Это вы делаете его таким особенным, таким, как он выглядит на сегодняшний день. Вместе с вами я буду поддерживать парней. Надеюсь, скоро увидимся!

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:15
Что то рановато он покинул сборную,иог бы еще поиграть.
drug01
drug01
вчера в 16:24
Бэйл игрок высокого класса запомнился своей игрой и причёской, таких бы побольше активного отдыха
shlomo
shlomo
вчера в 16:17
В плане влияния на игру сборной и ее результаты тащил сборную и был её подлинным лидером. Бэйла можно сравнить только с Хьюзом. Это лидеры по всем параметрам. Спид, Гиггз, Беллами, даже Раш в силу разных причин не влияли так на команду.

Ну а так что, легендарная личность для Уэльса (в матчах за сборную всегда выкладывался на любом из этапов своей карьеры, даже когда полировал лавку в Реале). Один из многих талантов, которые круто играли, но временами позволяли себе забивать откровенно.... Пожелаю ему удачи теперь в гольфе!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:14
Взял и обескровил сборную.
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