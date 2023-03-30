Бэйл попрощался с болельщиками сборной Уэльса

Экс-нападающий «Реала» попрощался с болельщиками сборной Уэльса. Это произошло перед матчем валийцев против команды Латвии в рамках отбора на Евро-2024 (1:0). Бэйл вышел на поле перед домашней игрой и обратился к трибунам:

Я лишь хочу сказать, что для меня, разумеется, было честью представлять эту страну и играть ради лучших болельщиков в мире. Вы поддерживали меня, мою семью и всю команду в непростые времена, и я не знаю, как вас отблагодарить.

Играть для вас было самой большой радостью в моей карьере. Я буду скучать по игре перед вами, но я хочу, чтобы вы продолжали поддерживать команду.

Вы, болельщики, и есть футбол Уэльса. Это вы делаете его таким особенным, таким, как он выглядит на сегодняшний день. Вместе с вами я буду поддерживать парней. Надеюсь, скоро увидимся!