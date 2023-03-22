Роналду был готов завершить карьеру в сборной после чемпионата мира

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду был готов завершить карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2022 года.
Буду честен. Каждое решение в жизни необходимо взвесить. Мы с семьей думали об этом, но потом поняли, что, несмотря на сложности, сдаваться нельзя. Я взглянул на ситуацию под разными углами. Я многому научился, и я рад вернуться.
Тренер сказал, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, со мной в том числе, и я понял, что еще могу принести пользу сборной.
Я чувствую это, я желаю этого, хочу вывести Португалию на высший уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда команда будет в этом нуждаться.
Хочет вывести Португалию на новый уровень???? Это Месси вывел Аргентину на новый уровень. 3 трофея подряд. А какая польза Португалии улучшенная статистика Роналду??? Турниры Роналду не тянет. Это видно по ЧМ, ЛН, ЧЕ. Одним словом - балласт.
Если хочет принести пользу сборной, нужно завершить карьеру, но эгоизм не даст этому случиться. Можно считать, что Евро 2024 провален для Португалии.
Хочет вывести Португалию на новый уровень???? Это Месси вывел Аргентину на новый уровень. 3 трофея подряд. А какая польза Португалии улучшенная статистика Роналду??? Турниры Роналду не тянет. Это видно по ЧМ, ЛН, ЧЕ. Одним словом - балласт.
Если хочет принести пользу сборной, нужно завершить карьеру, но эгоизм не даст этому случиться. Можно считать, что Евро 2024 провален для Португалии.