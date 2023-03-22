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Роналду был готов завершить карьеру в сборной после чемпионата мира

вчера, 22:09

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду был готов завершить карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2022 года.

Буду честен. Каждое решение в жизни необходимо взвесить. Мы с семьей думали об этом, но потом поняли, что, несмотря на сложности, сдаваться нельзя. Я взглянул на ситуацию под разными углами. Я многому научился, и я рад вернуться.

Тренер сказал, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, со мной в том числе, и я понял, что еще могу принести пользу сборной.

Я чувствую это, я желаю этого, хочу вывести Португалию на высший уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда команда будет в этом нуждаться.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:15
Откровенно ? Мне совершенно не хочется вообще слышать любые новости об этом футболисте. Нисколечко. Даже самые малюсенькие.
SСORPION
SСORPION
сегодня в 09:18
КриРо Лучший бомбардир сборных, пешеход-лучшая гормональная пробирка.Даже чемпионат подарили с одними голами с пенок))))) И где величие? Да всем пофиг. Еще и освистывать начали плаксу))))))
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:44
Португалия провалила Евро 24 назначив Мартинеса))
Так что пусть старичок поиграет и укрепится в статусе лучшего бомбардира сборной) Чем он хуже Ибрагимовича?)

Месси в сборной с 2005 года) И вот только в последние годы вывел ее на новый уровень, как оказалось))
Так что...кто знает) может хет-трик в ворота Люксембурга выведет сборную на новый уровень)
112910415
112910415
сегодня в 07:09
увидел список соперников по группе ...
сообразил, что личную статистику можно заметно улучшить ...
и бросился "выводить сборную на высший уровень " !
ОПС
ОПС
сегодня в 06:03
А он спросил, нужен ли он сборной? Соперники в группе сейчас не очень сильные. Португалия справится и без него. Вернуться только для того, что бы пополнить свой запас голов, вот и все.Это, наверное, для него задача.
ABir
ABir
сегодня в 05:45
Если сможет приносить пользу, то почему бы и нет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:40
С такими соперниками по группе можно рекорды свои увеличить по забитым мячам
Байкал-38
Байкал-38 ответ SСORPION (раскрыть)
сегодня в 05:05
Хочется спросить про какие трофеи речь?
Если речь про ЧЕ и ЛН, которые выиграл Роналду, то тут как то не сопоставимо, что выиграл Месси: МЧ, КА, олимпиаду, Финалиссима.
Да собственно можно забыть про все турниры и просто спросить кто стал чемпионом мира, кто в финале забил два гола в ворота сборной Франции?
Вы уж извините, но Роналду нечего даже и близко что-нибудь противопоставить Месси.
Но вы в одном правы, Роналду сколько угодно может в товарниках и с пенок, а так же требовать что бы на него записали гол, когда его волос якобы оторвался от головы и забил гол, считать себя любимого "лучшим" когда другой без хвастовства делает историю.
Кстати разница между Роналду и Месси не только в том, что Лео выиграл всё, что можно, но и то, что Роналду сам себя называет "лучшим" а Месси лучшим признали все!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:40
Хотят ли его возвращения партнёры? В этом весь вопрос.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:37
Плохо, когда этот факт не зависит от тренера.
supzb7surn2k
supzb7surn2k
сегодня в 03:14, ред.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 02:35
    Это было бы правильным решением. Очевидно, что Роналду уже не способен играть на высоком уровне. Да что там говорить, он даже в арабской лиге не блещет. Какая ему сборная!
    Икарус
    Икарус ответ SСORPION (раскрыть)
    сегодня в 01:50
    Да, об этом часто забывают, что он брал со сборной кучу медалей как и Евро, так и ЧМ еще задолго до Месси, а апогеем был 2016 год.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    сегодня в 01:27
    Одно и тоже враньё..
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:30
    Посмотрим ещё, что за порох в пороховнице у Роньки))
    L.Hamilton
    L.Hamilton
    вчера в 23:24
    Трудно ему закончить с футболом понимая, что Месси его просто уничтожил по всем фронтам!
    Лионель выиграл абсолютно всё, даже с молодёжной сборной он ЧМ и олимпийский чемпион!
    Смешной балласт!!!
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 23:10
    К сожалению, так он ничего и не понял.
    SСORPION
    SСORPION
    вчера в 23:01
    Лучший бомбардир сборных. Пока аргентинский бездарь на товарняках и с пенок с трудом доходит до 70 голов,КриРо забил уже 100+, и взял первые два трофея быстрее ,чем нытик и плакса…
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:53
    Готов был завершить карьеру в сборной, а потом увидел соперников в отборочных играх ЧЕ: Лихтенштейн, Люксембург, Босния и Герцеговина, Словакия, Исландия.

    Хочет вывести Португалию на новый уровень???? Это Месси вывел Аргентину на новый уровень. 3 трофея подряд. А какая польза Португалии улучшенная статистика Роналду??? Турниры Роналду не тянет. Это видно по ЧМ, ЛН, ЧЕ. Одним словом - балласт.

    Если хочет принести пользу сборной, нужно завершить карьеру, но эгоизм не даст этому случиться. Можно считать, что Евро 2024 провален для Португалии.
    lNGMAN
    lNGMAN
    вчера в 22:45
    Это очень хорошая новость. Удачи ему в сборной, клуб у него конечно так себе )
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 22:38
    Красивые слова, не более.Последний ЧМ всё показал.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:35, ред.
    Многоуважаемая Сеньора Пробирка поддержала стареющего льва песков Саудовской Аравии ,и он взял курс на победу сборной Портвейна на ЧМ-2030.
    husbddtf962j
    husbddtf962j
    вчера в 22:26
    Значит ещё мы увидим его в сборной
    Гость
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