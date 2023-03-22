Роналду был готов завершить карьеру в сборной после чемпионата мира

Нападающий клуба «Аль-Наср» был готов завершить карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2022 года.

Буду честен. Каждое решение в жизни необходимо взвесить. Мы с семьей думали об этом, но потом поняли, что, несмотря на сложности, сдаваться нельзя. Я взглянул на ситуацию под разными углами. Я многому научился, и я рад вернуться.

Тренер сказал, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, со мной в том числе, и я понял, что еще могу принести пользу сборной.

Я чувствую это, я желаю этого, хочу вывести Португалию на высший уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда команда будет в этом нуждаться.