Бензема отказался участвовать в церемонии чествования ветеранов сборной

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вчера, 18:24

Нападающий «Реала» отказался принять участие в церемонии чествования ветеранов сборной Франции. Что примечательно, свой отказ игрок прислал по электронной почте.

Ранее футболист завершил карьеру в сборной Франции. Матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года он пропустил из-за травмы, в играх плей-офф он мог принять участие, но от его услуг отказались.

Церемония состоится на «Стад де Франс» перед матчем отбора на Евро-2024 против сборной Нидерландов. Мероприятие будет посвящено голкиперу Уго Льорису и защитнику Рафаэлю Варану, которые также завершили выступление за национальную команду.