Бензема отказался участвовать в церемонии чествования ветеранов сборной

Нападающий «Реала» Карим Бензема отказался принять участие в церемонии чествования ветеранов сборной Франции. Что примечательно, свой отказ игрок прислал по электронной почте.
Ранее футболист завершил карьеру в сборной Франции. Матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года он пропустил из-за травмы, в играх плей-офф он мог принять участие, но от его услуг отказались.
Церемония состоится на «Стад де Франс» перед матчем отбора на Евро-2024 против сборной Нидерландов. Мероприятие будет посвящено голкиперу Уго Льорису и защитнику Рафаэлю Варану, которые также завершили выступление за национальную команду.
Мог ведь Дешам из элементарного уважения позволить на замену выходить? Мог. И никто бы его не осудил за это. Ну кроме Льориса с Гризманом. Наоборот, главному тренеру многие были бы благодарны за то что дал возможность ветерану участвовать в турнире о котором он долго мечтал.
Как знать, может быть как раз опыта и лидерских качеств Бензема и не хватило Франции в финале...
Мог ведь Дешам из элементарного уважения позволить на замену выходить? Мог. И никто бы его не осудил за это. Ну кроме Льориса с Гризманом. Наоборот, главному тренеру многие были бы благодарны за то что дал возможность ветерану участвовать в турнире о котором он долго мечтал.
Как знать, может быть как раз опыта и лидерских качеств Бензема и не хватило Франции в финале...