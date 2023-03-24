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Бензема отказался участвовать в церемонии чествования ветеранов сборной

вчера, 18:24

Нападающий «Реала» Карим Бензема отказался принять участие в церемонии чествования ветеранов сборной Франции. Что примечательно, свой отказ игрок прислал по электронной почте.

Ранее футболист завершил карьеру в сборной Франции. Матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года он пропустил из-за травмы, в играх плей-офф он мог принять участие, но от его услуг отказались.

Церемония состоится на «Стад де Франс» перед матчем отбора на Евро-2024 против сборной Нидерландов. Мероприятие будет посвящено голкиперу Уго Льорису и защитнику Рафаэлю Варану, которые также завершили выступление за национальную команду.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 10:43
какие же это ветераны, кто же тогда Анелька, Лизаразю хотя бы
x7642j6z57dx
x7642j6z57dx
сегодня в 01:22, ред.
Что там происходит?? куда смотрят их футбольные функционеры?? ладно вратарь, а Варану только 29 лет, Бензема ещё может помочь, что-то там странное происходит)
амурец
амурец
сегодня в 00:55
Правильно сделал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:42, ред.
Я бы тоже не поехал...
Чушь какая то...в сборную на матчи плей-офф не зовут...а чествовать зовут...
valt134
valt134
вчера в 23:25
Некрасиво себя повёл.
Hamman
Hamman
вчера в 21:39
Уважение это такая штука, что работает только взаимно. Какое уважение проявила сборная к Бензема, такое же он и проявил к ней.
Мог ведь Дешам из элементарного уважения позволить на замену выходить? Мог. И никто бы его не осудил за это. Ну кроме Льориса с Гризманом. Наоборот, главному тренеру многие были бы благодарны за то что дал возможность ветерану участвовать в турнире о котором он долго мечтал.
Как знать, может быть как раз опыта и лидерских качеств Бензема и не хватило Франции в финале...
lotsman
lotsman
вчера в 21:14
Видать сильно обиделся из за отказа участвовать в матчах ЧМ.
112910415
112910415
вчера в 20:43
в каждой избушке свои погремушки
dok66
dok66
вчера в 20:40
Обиделся что ли , но как то это не правильно .
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:17
Так его не в ту сборную пригласили. Надо было ветеранов алжирской команды. Тогда бы поехал )
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
Наверное шантажировал он их каким либо видео, а теперь боится в глаза посмотреть.
Elliada
Elliada
вчера в 19:54
Бензема тоже вроде ветеран, который недавно закончил карьеру в сборной. Его чествовать не собираются?
cska1948
cska1948
вчера в 19:52
"...Матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года он пропустил из-за травмы, в играх плей-офф он мог принять участие, но от его услуг отказались..."
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Поэтому Бензема и обиделся.
salleeh
salleeh
вчера в 19:19
Бензема сказал: «Я того лес валял, кто моё дерево не уважает»…
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:46
Бенз неправ..
shur
shur
вчера в 18:44
..это его непростые отношения со сборной командой...! Наверно
опракинет стопку-другую за старину Льориса и симпатягу Варана,
но эта уже другая история...!
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